02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga Ludogorec Ferencváros

„Nem könnyű egész nap böjtölni, majd ilyen szinten játszani” – ezért cserélték le a Fradi játékosát

2026. február 27. 06:54

Gróf Dávid, Gabi Kanikovszki, Mohammed Abu Fani és Kristoffer Zachariassen nyilatkozott az újságíróknak az Európa-liga-továbbjutás után. Az FTC–Ludogorec főszereplői között volt, aki egész nap nem ivott, nem evett.

2026. február 27. 06:54
null
Nagy-Pál Tamás

Történelmi sikert ért el csütörtök este a Groupama Arénában a Ferencváros labdarúgócsapata, amely több mint 50 év után nyert újra európai kupapárharcot tavasszal. Az FTC–Ludogorec 2–0-s végeredménye azt jelentette, hogy a magyar bajnok nemcsak ledolgozta az egygólos hátrányát, hanem meg is fordította az összesített állást és végül az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutott, ahol majd az egyaránt portugál Portóval vagy Bragával találkozik.

A találkozó után természetesen boldogan nyilatkoztak a hazai játékosok az újságíróknak, elsőként Gróf Dávid, aki Dibusz Dénes sérülése miatt az FTC mind a négy El-meccsén a kapuban állt 2026-ban.

„Azért vagyok ott, hogy védjek – reagált arra a felvetésre, hogy a szünet után bemutatott bravúrjai nélkül egészen másképp is alakulhatott volna a meccs. – Tudtuk, hogy a második félidőben már komolyabban fognak próbálkozni, és hát így is lett. De mi is mögéjük tudtunk kerülni jó párszor, tényleg megrúghattuk volna a harmadikat, negyediket is. Sajnos ez nem jött össze, de csapatként jól védekeztünk, és tényleg egymásért küzdve, szerintem profi módon húztuk ezt be. De péntektől már készülünk vasárnapra a Kazincbarcikára, mert az NB I ugyanolyan fontos, mint az Európa-liga.”

A mérkőzés után azt láttuk, hogy Gróf igen határozottan vette célba a lelátót, ahol odaadta a kapuskesztyűjét az egyik szurkolónak.

„Kaptam néhány üzenetet a közösségi médiában is, és egy kisfiú táblával üzent, hogy szeretné megkapni a kesztyűmet, úgyhogy neki vittem ki a mérkőzés után.”

Végül arról is beszélt: hatalmas teljesítményként értékeli, hogy 36 éves korára ő védheti a zöld-fehérek kapuját.

„Természetesen azt sajnálom, hogy ugye sérülés miatt kerültem be a kapuba, de próbálok élni a lehetőséggel. 

Nagyon sokat vártam arra, hogy rendszeresen védhessek a Ferencvárosban. Aki ismer, tudja, mennyit jelent nekem ez a klub.

Harmadszor vagyok itt a karrierem során, büszke vagyok arra, hogy most én védhetek. Remélem, még sokáig élvezhetem ezt a helyzetet.”

A hazaiak első gólját Gabi Kanikovszki szerezte a 14. percben.

„Ez csodálatos érzés – ujjongott az izraeli légiós az újságírók előtt. – Csak szerettünk volna továbbjutni a következő fordulóba, boldog vagyok, hogy góllal tudtam segíteni a csapatot ebben. Nagyon jól kezdtük a meccset, de a második gól után kicsit visszaestünk, mert egy jó ellenféllel játszottunk, amelyik tud támadni. De az a legfontosabb, hogy nem kaptunk gólt, és így tovább tudtunk jutni. Nem mondanám, hogy ez volt életem legfontosabb gólja, mert minden gól nagyon fontos. Számomra a legfontosabb a csapat sikere, örülök, hogy segíthettem. Fantasztikus volt az ünneplés a meccs után a szurkolókkal, csodálatos volt a hangulat. Ők minden meccsen nagyon motiválnak minket, miattuk is örülünk nagyon a Ferencváros sikerének.”

Arról is kérdezték: lát-e esélyt a továbbjutásra a Porto vagy a Braga ellen?

Igen. Miért ne folytassuk az álmodozást?

Viszont vasárnap fontos meccsünk van, úgyhogy a mai ünneplés után holnaptól már csak arra a találkozóra koncentrálunk.”

A középpályás tavaly nyáron érkezett a Fradiba, és elmesélte, hogyan érzi magát hazánkban.

„Magyarország elképesztő hely, én is nagyon szeretem és a családom is. Persze, amikor jól megy a futball, akkor minden jó. Úgyhogy ebben a pillanatban boldog vagyok. 

De tényleg nagyon kedvesek itt az emberek, a hangulat pedig a Groupama Arénában az egyik legjobb Európában.”

FTC–Ludogorec
FTC–Ludogorec: Abu Fani nem evett a meccs napján a ramadán miatt. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

FTC–Ludogorec: Abu Fani egész nap nem ivott, nem evett

Honfitársa, Mohammed Abu Fani szerint teljesen megérdemelten jutott a nyolcaddöntőbe a Fradi. Az egyébként kiválóan teljesítő légióst már a 68. percben lecserélte Robbie Keane – meg is kérdezték tőle, hogy sérülés volt-e ennek az oka.

„Nem, nincs semmi bajom” – vágta rá Abu Fani. – 

Csak ugye ramadán van. Nem könnyű egész nap böjtölni, aztán játszani. Egész nap nem iszol, nem eszel, aztán pedig ezen a szinten kell teljesíteni.

De ez a futball része. Örülök, hogy nyertünk, és én is tudtam segíteni a csapatnak. Nagyon boldog vagyok, hogy része lehetek ennek a csapatnak. Már két és fél éve itt vagyok, úgyhogy mindenki láthatja, hogy szeretek itt lenni. Ez egy nagy klub elképesztő szurkolókkal.”

Amikor a hajrában a VAR hosszasan vizsgálta, jár-e büntető a Ludogorecnek, (ő is) nehéz perceket élt át.

„Az volt életem leghosszabb négy perce, de szerintem mindenki más számára is a stadionban. De végül megérdemelten jutottunk tovább, úgyhogy így kell folytatnunk.”

Végül ő is kitért a portugál ellenfelekre:

„Mindkét csapat nagyon nagy klub, óriási lépés lesz ez számunkra. Bárkit is kapunk, állunk elébe. Tudjuk, mire vagyunk képesek, készen fogunk állni azokra a meccsekre is. 

Mindent meg fogunk tenni abban a párharcban is, és hiszek abban, hogy a szurkolóinkkal együtt bármire képesek vagyunk.”

Kristoffer Zachariassennek is nagy meccse volt: már a 17. percben be kellett állnia Ötvös Bence helyére sérülése miatt, 13 perccel később pedig megszerezte a továbbjutást érő második gólt.

„Nagyszerű érzés volt, amikor láttam, hogy a lövésem után berepül a kapuba a labda” – kezdte a norvég középpályás. – „Szerintem a második félidőben is kontrolláltuk a meccset, szerezhettünk volna még három-négy gólt is, kellett volna is legalább egyet. Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, hiszen csak egy gól volt az előnyünk. 

De mindnyájan úgy küzdöttünk, mint az állatok, a kezdőjátékosoknak és a cseréknek is csak egyetlen cél lebegett a szeme előtt, mindenki tovább akart jutni. Hihetetlen csapatteljesítmény volt ez, nagyon büszke vagyok a srácokra.”

Egy színes monokli is volt a szeme körül, de mint kiderült, nem friss a seb, azt még az MTK elleni hétfői örökrangadón szerezte. Ezután arra terelődött a szó, hogy lassan már 5 éve lesz, hogy a Ferencváros játékosa lett.

„Ez egy nagyszerű klub, Budapest pedig fantasztikus város, és a szurkolók is csodálatosak, ahogy azt ma este is láttuk. Hihetetlenek. De ez végig így volt az öt év alatt. A játékosok persze jönnek-mennek, vannak, akik magasabb szintre lépnek, mások maradnak, ilyen a futball. Én már régóta itt vagyok, de nagyon élvezek itt lenni.”

A magyar állampolgárság megszerzéséről elmondta, hogy jelenleg még nincs folyamatban, hiszen még nem él öt éve hazánkban, majd nyáron lesz az „évforduló.”

„Ez egy remek lehetőség lesz számomra, hogy többet játszak a magyar bajnokságban, mert külföldiként jelenleg nehéz. Csodálatos lenne!”

Az Európa-liga nyolcaddöntőjének sorsolását péntek délután 1 órától tartják, a Fradi ellenfele 

  • a Porto 
  • vagy a Braga lesz.

 

***

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

