„Nem könnyű egész nap böjtölni, majd ilyen szinten játszani” – ezért cserélték le a Fradi játékosát

Végül ő is kitért a portugál ellenfelekre:
„Mindkét csapat nagyon nagy klub, óriási lépés lesz ez számunkra. Bárkit is kapunk, állunk elébe. Tudjuk, mire vagyunk képesek, készen fogunk állni azokra a meccsekre is.
Mindent meg fogunk tenni abban a párharcban is, és hiszek abban, hogy a szurkolóinkkal együtt bármire képesek vagyunk.”
Kristoffer Zachariassennek is nagy meccse volt: már a 17. percben be kellett állnia Ötvös Bence helyére sérülése miatt, 13 perccel később pedig megszerezte a továbbjutást érő második gólt.
„Nagyszerű érzés volt, amikor láttam, hogy a lövésem után berepül a kapuba a labda” – kezdte a norvég középpályás. – „Szerintem a második félidőben is kontrolláltuk a meccset, szerezhettünk volna még három-négy gólt is, kellett volna is legalább egyet. Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, hiszen csak egy gól volt az előnyünk.
De mindnyájan úgy küzdöttünk, mint az állatok, a kezdőjátékosoknak és a cseréknek is csak egyetlen cél lebegett a szeme előtt, mindenki tovább akart jutni. Hihetetlen csapatteljesítmény volt ez, nagyon büszke vagyok a srácokra.”
Egy színes monokli is volt a szeme körül, de mint kiderült, nem friss a seb, azt még az MTK elleni hétfői örökrangadón szerezte. Ezután arra terelődött a szó, hogy lassan már 5 éve lesz, hogy a Ferencváros játékosa lett.
„Ez egy nagyszerű klub, Budapest pedig fantasztikus város, és a szurkolók is csodálatosak, ahogy azt ma este is láttuk. Hihetetlenek. De ez végig így volt az öt év alatt. A játékosok persze jönnek-mennek, vannak, akik magasabb szintre lépnek, mások maradnak, ilyen a futball. Én már régóta itt vagyok, de nagyon élvezek itt lenni.”
A magyar állampolgárság megszerzéséről elmondta, hogy jelenleg még nincs folyamatban, hiszen még nem él öt éve hazánkban, majd nyáron lesz az „évforduló.”
„Ez egy remek lehetőség lesz számomra, hogy többet játszak a magyar bajnokságban, mert külföldiként jelenleg nehéz. Csodálatos lenne!”
Az Európa-liga nyolcaddöntőjének sorsolását péntek délután 1 órától tartják, a Fradi ellenfele
- a Porto
- vagy a Braga lesz.
***