„Ha nem a hazám sorsáról lenne szó, önfeledten kacagnék azon, hogy mekkora bumburnyákok ezek.

1. Bekéretik a külügyminisztériumba a magyar ügyvivőt, közlik vele, hogy politikai okokból nincs olaj (azaz beismerik, hogy fekete-afrikai latorállam módjára hazudnak egy hónapja).