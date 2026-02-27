Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
unió türk tanács külügyminisztérium Magyar Péter ukrajna

Ha nem a hazám sorsáról lenne szó, önfeledten kacagnék azon, hogy mekkora bumburnyákok ezek az ukránok

2026. február 27. 07:47

Bekéretik a külügyminisztériumba a magyar ügyvivőt, közlik vele, hogy politikai okokból nincs olaj, felháborodnak, ennek örömére bekéretik még egyszer.

2026. február 27. 07:47
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás
Facebook

„Ha nem a hazám sorsáról lenne szó, önfeledten kacagnék azon, hogy mekkora bumburnyákok ezek.

1. Bekéretik a külügyminisztériumba a magyar ügyvivőt, közlik vele, hogy politikai okokból nincs olaj (azaz beismerik, hogy fekete-afrikai latorállam módjára hazudnak egy hónapja).

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

2. Felháborodnak, hogy ez nyilvánosságra kerül.

3. Ennek örömére bekéretik még egyszer.

Az a helyzet, hogy a Magyar Péter által mindennek elhordott Türk Tanácsba sem vennének fel egy ennyire komolytalan országot, nemhogy az Unióba.”

Nyitókép: Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. február 27. 10:11
Az Unió vezetői pedig ölelgetik, csókolgatják a bajkeverő ukránokat. Beöltöznek kék-sárgába, mintha ez kenne az új vörös. Lehet, hogy az is. Az ukránok még az lmbtq-sokat is elhomályosítják, ami, ugye, nem kis dolog ideológia vezérelt korunkban.
Válasz erre
1
0
faramuci
2026. február 27. 09:16
Fegyőr és makizaj eközben egy ukrán kommunista k@rva szobrát avatják Hódmezővásárhelyen.....életképek 1.0😎
Válasz erre
4
0
Palinkasji
2026. február 27. 08:22
Ezeket vélhetőleg az első félévben kirugták a moszkvai külügyi akadémiáról is, tényleg megbízhatatlan, tolvaj bumburnyákok.
Válasz erre
2
0
borsos-2
2026. február 27. 08:21
Többször már nem lenne jó bekéretni a magyar ügyvivőt. Ha még egyszer megy, már a sok ajtó nyitogatástól olyan hideg lesz a fűtetlen minisztériumi épületben, hogy a végén még megfázik a miniszter...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!