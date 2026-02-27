Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Bekéretik a külügyminisztériumba a magyar ügyvivőt, közlik vele, hogy politikai okokból nincs olaj, felháborodnak, ennek örömére bekéretik még egyszer.
„Ha nem a hazám sorsáról lenne szó, önfeledten kacagnék azon, hogy mekkora bumburnyákok ezek.
1. Bekéretik a külügyminisztériumba a magyar ügyvivőt, közlik vele, hogy politikai okokból nincs olaj (azaz beismerik, hogy fekete-afrikai latorállam módjára hazudnak egy hónapja).
2. Felháborodnak, hogy ez nyilvánosságra kerül.
3. Ennek örömére bekéretik még egyszer.
Az a helyzet, hogy a Magyar Péter által mindennek elhordott Türk Tanácsba sem vennének fel egy ennyire komolytalan országot, nemhogy az Unióba.”
