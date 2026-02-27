Ft
02. 27.
péntek
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarország momentum kijev ukrajna orbán viktor

Nyílt levelet írt Fekete-Győr András Zelenszkijnek: a Barátság-vezeték leállítása nem az ukránok műve, és a Tisza érkezésével Magyarország valódi partnere lehet Ukrajnának

2026. február 27. 08:25

Magyarul és angolul, online és postai úton is megírta az ukrán elnöknek a Momentum alapítója, hogy Ukrajna nemcsak önmagát, hanem Európa biztonságát is védi.

2026. február 27. 08:25
null

Nem tudta szó nélkül hagyni a magyar kormány békepárti kiállását és a magyar energiabiztonság megvédése érdekében tett lépéseket Fekete-Győr András. A Momentum bukott elnöke – aki saját magát levelében szerényen csak a „Politikai Üldözöttekért Alapítvány alapítójaként” aposztrofálja – nyílt levelet fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy lényegében bocsánatot kérjen tőle amiatt, hogy Orbán Viktor kiállt a Barátság-kőolajvezeték lekapcsolása ellen.

Kijev szócsöveként jelentkezett a bukott pártelnök

Fekete-Győr a levélben rögtön azzal indít, hogy szerinte a magyar kormány külpolitikája „elárulja a szövetségeseket” és „orosz érdekeket szolgál ki”, majd siet megnyugtatni az ukrán elnököt: „Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral”. Az ellenzéki politikus – a hazai baloldaltól már megszokott módon – sok millió magyar nevében próbál nyilatkozni, állítva, hogy 

sok millió magyar nevében tételesen visszautasítsam a miniszterelnök állításait”. 

Miközben a magyar kormány a háború eszkalációjának elkerülésén dolgozik, Fekete-Győr tételesen védelmébe veszi Kijevet. Visszautasítja, hogy az ukrán vezetés háborúba akarná sodorni hazánkat, sőt, egyenesen úgy fogalmaz: „nem Ukrajna fenyegeti a békénket”, a magyar nemzetet pedig szerinte épp a magyar miniszterelnök sodorja veszélybe.

Az energiabiztonság szerinte csak „belpolitikai blöff”

Különösen beszédes a levélnek az a része, ahol a volt képviselő a Barátság kőolajvezeték leállásáról és a magyar kritikus infrastruktúra védelméről értekezik. Miközben az ukrán fél részéről hallhattunk már politikai és stratégiai fenyegetéseket is a vezeték felrobbantásával, leállításával kapcsolatban, Fekete-Győr szerint a honvédség kivezénylése a stratégiai pontokhoz csupán „nettó belpolitikai blöff”.

A momentumos politikus odáig megy a Kijevnek való megfelelési kényszerben, hogy kijelenti: ha bármilyen támadás érné a magyar infrastruktúrát, „annak elkövetője nem Ukrajna lenne”. Ezt követően természetesen – az ellenzéki kottának megfelelően – a magyar kormányt teszi felelőssé az energiaellátás sebezhetőségéért, amiért nem diverzifikálták kellőképpen a beszerzési forrásokat.

Tavaszi „rendszerváltásról” álmodozik

Fekete-Győr a levél végén rátér a lényegre, és egyértelművé teszi, hogy Kijevben is kampányol egy kicsit a jövő tavaszi választásokra. Mint írja, bízik benne, hogy Magyarország a tavaszi választásokkal egy „valódi rendszerváltás kapujában áll”, és 

hamarosan olyan kormánya lesz hazánknak, amely az általa elképzelt „partneri kapcsolatokat” építi ki Ukrajnával.

A békepárti magyar állásponttal szemben Fekete-Győr azt az ukrán (és nyugati) narratívát visszhangozza, miszerint a mielőbbi fegyverszünet csupán „kapituláció”, ő pedig abban a békében hisz, amely Ukrajna győzelmét jelenti.

Úgy tűnik, a hazai baloldalon továbbra is tartja magát az a stratégia, hogy ha itthon a választóknál nem érnek el áttörést, akkor külföldi vezetőknél – jelen esetben a háborúban álló Ukrajna elnökénél – próbálják meg panaszra menve legitimálni magukat.

Nyitókép: YouTube-képernyőkép

