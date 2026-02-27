Ft
gazdaság Magyarország Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor Egyesült Államok

Összegyűltek a viharfelhők a liberális német lap szerkesztősége felett: el kellett ismerniük Orbán sikerét

2026. február 27. 09:38

Ezt a békát kénytelenek voltak lenyelni.

2026. február 27. 09:38
null

A Der Spiegel elemzése szerint Donald Trump, szemben olyan autokrata vezetőkkel, mint Vlagyimir Putyin, Recep Tayyip Erdoğan és Orbán Viktor, nem tudott gazdasági sikereket felmutatni hatalma megszilárdításához.

Míg Orbán Viktor 2010-ben a pénzügyi válság után gazdasági fellendülést hozott Magyarországon,

Trumpnál az ígért ipari munkahelyek száma csökkent. A cikk kiemeli: míg Kelet-Európában a gazdasági siker alapozta meg az autoriter fordulatot, Trump esetében épp gazdasági kudarcai akadályozhatják meg ezt.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. február 27. 10:22
trump nem kapott olyan hatalmat, hogy azonal le tudta volna bontani a deep state-et de reméljük tartós lesz a trump hatás a republikánus párton belül
5m007h 0p3ra70r
2026. február 27. 10:22
Magyar Péterrel mi újság? Odakerül Suhajda mellé?
Vata Aripeit
2026. február 27. 10:22
akármit is írnak, akárkiről is írják hazugság az egész írás. mi az hogy autokrata vezető Orbán, mi az hogy az USA-nak nincsenek gazdasági sikerei..szinte csak azok vannak, az egész cikk egy blődség, egy baromság, tele hazug vádaskodásokkal..jó hogy nem fasisztázzák le a magyar miniszterelnököt...németek, inkább a saját pöcsükkel játszanak, ha megtalálják..
