Összegyűltek a viharfelhők a liberális német lap szerkesztősége felett: el kellett ismerniük Orbán sikerét

A Der Spiegel elemzése szerint Donald Trump, szemben olyan autokrata vezetőkkel, mint Vlagyimir Putyin, Recep Tayyip Erdoğan és Orbán Viktor, nem tudott gazdasági sikereket felmutatni hatalma megszilárdításához.

Míg Orbán Viktor 2010-ben a pénzügyi válság után gazdasági fellendülést hozott Magyarországon,

Trumpnál az ígért ipari munkahelyek száma csökkent. A cikk kiemeli: míg Kelet-Európában a gazdasági siker alapozta meg az autoriter fordulatot, Trump esetében épp gazdasági kudarcai akadályozhatják meg ezt.