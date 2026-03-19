03. 19.
csütörtök
03. 19.
csütörtök
Szlovénia török áramlat szijjártó péter Ukrajna

Szijjártónál betelt a pohár: ettől a magyar döntéstől hanyatt vágja magát Zelenszkij (VIDEÓ)

2026. március 19. 14:03

22 drónnal támadták az ukránok a Török Áramlatot.

2026. március 19. 14:03
null

Az ukránok most már tényleg túlmennek minden határon, most már „totális energiablokád” alá akarják vonni Magyarországot azzal, hogy 22 drónnal támadták a Török Áramlat földgázvezeték egyik kompresszorállomását Oroszország területén – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy 

„az ukránok most már tényleg túlmennek minden határon”,

hiszen az olajblokád mellett most már „totális energiablokád” alá akarják vonni Magyarországot.

„Az ukrán hadsereg 22 drónnal támadta meg a Török Áramlat gázvezeték egyik kompresszorállomását Oroszország területén. Ennek a kompresszorállomásnak a működése nélkülözhetetlen a Magyarországra irányuló földgázszállítás tekintetében” – tudatta.

„Tehát az egy dolog, hogy az ukránok olajblokád alatt tartanak minket, most már a földgázellátásunkat is lehetetlenné akarják tenni. 

Felszólítjuk az ukránokat, hogy ezt haladéktalanul fejezzék be”

– folytatta.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy mindeközben Magyarország az egyik legfőbb forrása az Ukrajnában felhasznált földgáznak és villamos energiának.

„Fejezzék ezt be az ukránok, felszólítjuk őket, hogy haladéktalanul fejezzék be azokat a támadásokat, amelyek Magyarország energiaellátását veszélyeztetik!” – mondta.

„Tudjuk, hogy azért csinálják, hogy a Tisza Párt megnyerje a választást Magyarországon, mivel egy totális energiablokád a választás előtt az ellenzéket segíti, de felszólítjuk őket, hogy fejezzék be a beavatkozást. Meg fogjuk védeni magunkat és a választást meg fogjuk nyerni” – tette hozzá.

Magyarország Szlovéniával is összeköti a földgázhálózatát,

így hazánk már minden szomszédos országgal össze lesz kötve, ugyanis minél több szállítási útvonal áll rendelkezésre, annál nagyobb biztonságban van az energiaellátás – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szlovén energiaügyi miniszterrel, Bojan Kumerrel közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a felek megállapodást írtak alá a két ország földgázszállítási rendszerének összekötéséről.

Rámutatott, hogy Magyarország energiaellátásában a földgáz rendkívül fontos szerepet játszik, a teljes energiafelhasználás egyharmada a földgázhoz kötődik, s ezért hazánk a hét szomszédja közül hattal már összekötötte a hálózatát, egyedül Szlovénia maradt eddig ki, és ez fordítva is így van.

„Itt volt az idő, hogy megtegyük a legfontosabb lépést abba az irányba, és kössük meg a megállapodást arról, hogy összekötjük a két ország földgázszállítási rendszerét. Ezzel elmondhatjuk majd, hogy mindkét ország minden szomszédjával összekötötte magát” – közölte.

„Ennél többet szárazföld által körülzárt országként nem tudunk tenni a földgázellátásunk biztonságáért, minthogy összekötjük a földgázrendszereinket minden szomszédos országgal. Szeretném azt is világossá tenni, hogy mi nem valami helyett építünk egy új útvonalat, hanem pluszban építünk új útvonalat, mert minél több szállítási útvonal áll rendelkezésre, annál nagyobb biztonságban van az energiaellátásuk” – folytatta.

„Ez Magyarország energiabiztonsága szempontjából nagyon fontos előrelépés. Építettünk arra a közös sikerre, ami abból fakadt, hogy a villamosenergia-rendszereinket már összekötöttük, és most össze fogjuk kötni a földgázvezeték-rendszereinket is” – fogalmazott.

Szijjártó Péter tudatta, hogy 

összességében 115 kilométer hosszú vezetéket építenek, amelynek magyar szakaszához mintegy 40 kilométernyi új vezetéket és egy kompresszorállomást kell építeni.

„Első lépésben 440 millió köbméteres kapacitást fog ez biztosítani évente, aztán ez később kibővíthető lesz 1,7 milliárd köbméterre, ami pedig lehetővé teszi Magyarország számára, hogy Szlovénián keresztül az olasz cseppfolyósított gázforrásokat is elérje” – húzta alá.

Megerősítette, hogy mindehhez európai uniós forrásokért fognak lobbizni Brüsszelben, hiszen ha az Európai Bizottság komolyan gondolja a közép-európai országok energiaellátásának a diverzifikációját, akkor ehhez forrást is kell biztosítani. 

Ha ezt nem teszik, hiteltelenek lesznek, amikor diverzifikációról beszélnek”

– vélekedett.

A miniszter kifejtette, hogy a világ az iráni háború nyomán minden idők egy legdurvább energiaellátási válsága felé közeledik nagy lépésekkel, mivel a Hormuzi-szoros lezárása a globális kőolajszükséglet húsz százalékát érinti.

„Ami különösen súlyossá teszi a helyzetet Magyarországon, hogy miközben az ukránok olajblokádjával is szembe kell, hogy nézzünk. Egy közös akciója az ukránoknak és Brüsszelnek, hogy megpróbáltak egy olajellátási válságot előállítani, de nem sikerült, mert fel voltunk készülve az ilyen esetekre” – mondta.

Továbbá hangsúlyozta, hogy a magyar kormány józan energiapolitikát folytat, nem ideológiai kérdésnek tekinti az ellátást, és úgy látja, hogy minél több útvonal, minél több energiaforrás bevonására van szükség.

„Hogyha jól működő energiaforrásoktól zárnak el minket, az ország energiaellátását veszélybe sodorják. Ezért tehát az energiavezetékek számát nem csökkenteni kell és az energiavezetékeket nem elzárni kell, hanem újakat kell építeni” – jegyezte meg.

„Elfogadhatatlan az az európai törekvés Brüsszelből, amely az energiavezetékek elzárását szorgalmazza. Az energiapolitika az a nemzeti szuverenitás hatáskörébe tartozik, ezért mi soha nem fogjuk elfogadni, hogyha kívülről akarnák megmondani nekünk, hogy mit lehet, meg mit nem az energiapolitika terén” – összegzett.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. március 19. 14:50
Hogy az ukránok ezt büntetlenül megtehetik, mutatja, hogy minden szép szó ellenére mennyire vagyunk Trumpnak fontosak. Ennyire.
survivor
2026. március 19. 14:44
Istenem ! Ha csak az a 100 E-s Magyar Néphadsereg meglenne....
survivor
2026. március 19. 14:43
yalaelnok Hát, a törökök és a szerbek ( MOST éppen bratyók) odabaszhatnának...
survivor
2026. március 19. 14:41
2 eset van. Ha Orbán veszít, Ukrajna belép és az EU gyorsan esik szét, mert az uki vérszemet kap.... Ha Orbán nyer,az EU lassabban esik szét. Bár ha a 900 milliárd euró KÖZÖS hitelt is felveszik...(ránk 18 milliárd euró jutna, ha Poloska MÉGIS csatlakozik a közös hitelhez.. Sebaj, majd Azariah, Pogány Induló és Majka ...meg a fiatalok kifizetik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!