Óriási a tét: Magyarország harcba száll – Szijjártó már be is jelentette az első lépést

Rámutatott, hogy az iráni háború miatt blokád alá került a Hormuzi-szoros, ami a világ kőolajigényének mintegy húsz százalékát érinti.
„Az eurázsiai térség számára a két legfontosabb olajforrás az arab és az orosz olaj. Ma Európa abban a helyzetben van, hogy az arab olajat a háború bizonytalansága miatt, az orosz olajat pedig saját döntése miatt nem tudja felhasználni” – fogalmazott.
„Európa nagyon könnyen kerülhet abba a helyzetbe, hogy itt lesz a legnagyobb az energiahiány, itt lesz a legnagyobb az energiabizonytalanság és itt lesz a legnagyobb az áremelkedés” – folytatta.
Mi harcolunk és készen állunk arra, hogy harcoljunk a jövőben is.
Nem vagyunk hajlandók lemondani az olcsó energiaforrásokról, nem fogadjuk el, hogy kívülről akarják megmondani, hogy honnan vegyünk energiaforrásokat, nem fogadjuk el, hogy a jelenleginél drágábban kelljen vennünk energiahordozókat geopolitikai okok miatt, fenntartjuk magunknak azt a szuverén jogot, hogy a saját energiamixünkről mi magunk döntsünk” – hangoztatta.