03. 19.
csütörtök
választas brüsszel facebook meta orbán viktor

Már a látszatra sem adnak Brüsszelben: kíméletlen hadjárat indult Orbán Viktor ellen a magyar választások előtt

2026. március 19. 10:52

Miután szerdán kiderült, hogy a Facebook korlátozza a kormányfő bejegyzéseit, csütörtökön az EU bejelentette, hogy háttérbe szorítja azokat a tartalmakat, amelyeket „vitathatónak” minősít.

null

Mint ismert, szerdán kiderült, hogy a Facebook korlátozza Orbán Viktor bejegyzéseit a választások előtt, és a lecsavarás mögött egy ukránpárti szerkesztő, Oskar Braszczyński áll. A Meta munkatársa aktívan érdeklődik a magyar ellenzéki politika iránt, nyíltan támogatja Ukrajnát, az LMBTQ-jogokat és a „Szabad Fehéroroszország” mozgalmat. A platform irányelvei szerint politikai tartalmakat nem szabad személyes profilokon keresztül kezelni, ám Braszczyński professzionális fiókot használva tudta kikerülni a korlátozásokat.

Most pedig az EU is fokozza az ellenőrzést: a Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) eszközeit aktiválták Brüsszelben, valamint a nagy platformokon, köztük a Metán, mindössze hetekkel a magyarországi választások előtt. A rendszer a tényellenőrzőkkel és civil szervezetekkel együttműködve korlátozza azokat a tartalmakat, amelyeket „vitathatónak” minősít, és ezzel túllép az álhírek elleni fellépés egyszerű keretein – írta Mario Nawfal blogger az X-oldalán

A mechanizmus lehetővé teszi, hogy Brüsszel a politikai kritikát háttérbe szorítsa, a közvéleményt pedig bizonyos irányba terelje. Az ellenőrzés így már nemcsak az álhírek elleni küzdelem eszköze, hanem potenciális beavatkozás a választási folyamatba, ami felveti a demokratikus tisztaság és a szólásszabadság kérdését.

HIVATALOS: Brüsszel beavatkozik a magyar választásba és Magyar Pétert támogatja

reagált a hírre Orbán Balázs. „Ahogy azt az amerikai Képviselőház Igazságügyi Bizottsága már februárban is hangsúlyozta, a DSA eszközei és a Meta együttműködése különösen alkalmas a nemzeti, Brüsszel-kritikus hangok gyengítésére, és a „külföldi beavatkozás” vádja szelektíven alkalmazható Brüsszel és szövetségesei által a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására” – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.

„Brüsszel tehát mindent egy lapra tett fel – egy ukránpárti kormányt akar látni Magyarország élén, hogy folytatni tudják a háborús terveiket. Ennek érdekében fogott össze a digitális nyilvánosságot uraló közösségi média vállalatokkal.”

Orbán Balázs szerint nem engedhetjük meg, hogy elvegyék a magyarok döntési jogát a saját sorsuk felett. „Mondjunk nemet a brüsszeli beavatkozásra, mondjunk nemet az ukránpárti erőkre!”

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Alo973
2026. március 19. 12:44
Magyar kormány pedig tőrvényt hozhatna , minden digi platform ellen aki jogtalanul tilt vagy korlátoz felhasználókat . Mondjuk 1 milliárd euróra minden egyes felhasználóért .
hatefo
2026. március 19. 12:21
Ez nem opcionális, hanem kötelező. Ha nem teszik még, le lesznek szerelve és más teszi meg helyettük.
hatefo
2026. március 19. 12:20
Ki kell lépni. Ez lesz a 2026-os progranjuk
Dixtroy
2026. március 19. 12:10
Orbán facebookját korlátozzák? De kurva piti.
