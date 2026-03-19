Már a látszatra sem adnak Brüsszelben: kíméletlen hadjárat indult Orbán Viktor ellen a magyar választások előtt

Példátlan támadást indított az Európai Bizottság a magyar választások előtt: már aktiválták is a rendszert
Az olajblokád után jöhet a „Facebook-blokád” is.
Miután szerdán kiderült, hogy a Facebook korlátozza a kormányfő bejegyzéseit, csütörtökön az EU bejelentette, hogy háttérbe szorítja azokat a tartalmakat, amelyeket „vitathatónak” minősít.
Mint ismert, szerdán kiderült, hogy a Facebook korlátozza Orbán Viktor bejegyzéseit a választások előtt, és a lecsavarás mögött egy ukránpárti szerkesztő, Oskar Braszczyński áll. A Meta munkatársa aktívan érdeklődik a magyar ellenzéki politika iránt, nyíltan támogatja Ukrajnát, az LMBTQ-jogokat és a „Szabad Fehéroroszország” mozgalmat. A platform irányelvei szerint politikai tartalmakat nem szabad személyes profilokon keresztül kezelni, ám Braszczyński professzionális fiókot használva tudta kikerülni a korlátozásokat.
Most pedig az EU is fokozza az ellenőrzést: a Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) eszközeit aktiválták Brüsszelben, valamint a nagy platformokon, köztük a Metán, mindössze hetekkel a magyarországi választások előtt. A rendszer a tényellenőrzőkkel és civil szervezetekkel együttműködve korlátozza azokat a tartalmakat, amelyeket „vitathatónak” minősít, és ezzel túllép az álhírek elleni fellépés egyszerű keretein – írta Mario Nawfal blogger az X-oldalán.
A mechanizmus lehetővé teszi, hogy Brüsszel a politikai kritikát háttérbe szorítsa, a közvéleményt pedig bizonyos irányba terelje. Az ellenőrzés így már nemcsak az álhírek elleni küzdelem eszköze, hanem potenciális beavatkozás a választási folyamatba, ami felveti a demokratikus tisztaság és a szólásszabadság kérdését.
HIVATALOS: Brüsszel beavatkozik a magyar választásba és Magyar Pétert támogatja
– reagált a hírre Orbán Balázs. „Ahogy azt az amerikai Képviselőház Igazságügyi Bizottsága már februárban is hangsúlyozta, a DSA eszközei és a Meta együttműködése különösen alkalmas a nemzeti, Brüsszel-kritikus hangok gyengítésére, és a „külföldi beavatkozás” vádja szelektíven alkalmazható Brüsszel és szövetségesei által a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására” – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.
„Brüsszel tehát mindent egy lapra tett fel – egy ukránpárti kormányt akar látni Magyarország élén, hogy folytatni tudják a háborús terveiket. Ennek érdekében fogott össze a digitális nyilvánosságot uraló közösségi média vállalatokkal.”
Orbán Balázs szerint nem engedhetjük meg, hogy elvegyék a magyarok döntési jogát a saját sorsuk felett. „Mondjunk nemet a brüsszeli beavatkozásra, mondjunk nemet az ukránpárti erőkre!”
