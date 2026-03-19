Már a látszatra sem adnak Brüsszelben: kíméletlen hadjárat indult Orbán Viktor ellen a magyar választások előtt

Mint ismert, szerdán kiderült, hogy a Facebook korlátozza Orbán Viktor bejegyzéseit a választások előtt, és a lecsavarás mögött egy ukránpárti szerkesztő, Oskar Braszczyński áll. A Meta munkatársa aktívan érdeklődik a magyar ellenzéki politika iránt, nyíltan támogatja Ukrajnát, az LMBTQ-jogokat és a „Szabad Fehéroroszország” mozgalmat. A platform irányelvei szerint politikai tartalmakat nem szabad személyes profilokon keresztül kezelni, ám Braszczyński professzionális fiókot használva tudta kikerülni a korlátozásokat.

Most pedig az EU is fokozza az ellenőrzést: a Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) eszközeit aktiválták Brüsszelben, valamint a nagy platformokon, köztük a Metán, mindössze hetekkel a magyarországi választások előtt. A rendszer a tényellenőrzőkkel és civil szervezetekkel együttműködve korlátozza azokat a tartalmakat, amelyeket „vitathatónak” minősít, és ezzel túllép az álhírek elleni fellépés egyszerű keretein – írta Mario Nawfal blogger az X-oldalán.