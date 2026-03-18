Az ukránpárti cenzor nem a kezdet: így avatkozott be a Facebook a magyar választásokba

A világsztárokat is lekörözi Magyar Péter a közösségi médiában
Ugyancsak valamivel több mint egy éve írtunk arról, hogy irreális mértékben tarol Magyar Péter oldala a Facebookon. Olyan sztárokkal hasonlítottuk össze a tiszás politikus teljesítményét, mint Shakira, aki a több, mint 100 millió lemezével az egyik legnépszerűbb énekes a Földön; az Oscar-díjas Will Smith, akinek a filmjei közel 10 milliárd dollárt termeltek (eddig) világszinten; vagy épp Taylor Swift, akinek a legutóbbi turnéja, az Eras Tour szó szerint GDP-ket mozgatott meg.
Kutatásunkból már 2025 elején kiderült, hogyha Taylor Swift rajongóinak az intenzitásával számolunk, akkor
Magyar Péternek közel négy és fél millió követővel kellene rendelkeznie, hogy arányaiban reálisak legyenek a reakciószámai
– Taylor Swiftnek pedig posztonként 6,7 millió reakcióval kellene rendelkeznie akkor, ha ugyanolyan elbánásban részesülne az algoritmustól, mint Magyar Péter, pedig az énekesnő posztjai alá gyakorta kommentel a Facebook-hivatalos Facebook-oldala.
