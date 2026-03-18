Az ukránpárti cenzor nem a kezdet: így avatkozott be a Facebook a magyar választásokba

Mario Nawfall X-bejegyzéséből kiderült, hogy a Facebook korlátozza Orbán Viktor bejegyzéseit a választások előtti hetekben. Elon Musk kedvenc bloggere kiemelte, hogy a beavatkozás a jövő hónapban esedékes országgyűlési választások előtt történt, és komoly kérdéseket vet fel a közösségi média politikai tartalmak kezelésének átláthatóságáról.

Nawfall arra is rámutatott, hogy az eset hátterében a Tisza Párt egyik tagjának felhívása állhat, aki „egy egykori Meta-alkalmazottként arra buzdította a támogatókat, hogy tömegesen jelentsék Orbán bejegyzéseit”.