tisza párt Dávid Dóra taylor swift cenzúra facebook jobboldal Magyar Péter meta Orbán Viktor

Az ukránpárti cenzor nem a kezdet: így avatkozott be a Facebook a magyar választásokba

2026. március 18. 15:56

Még mindig aránytalanul lejt a pálya Magyar Péter és a Tisza Párt felé a közösségi médiában.

2026. március 18. 15:56
null

Mario Nawfall X-bejegyzéséből kiderült, hogy a Facebook korlátozza Orbán Viktor bejegyzéseit a választások előtti hetekben. Elon Musk kedvenc bloggere kiemelte, hogy a beavatkozás a jövő hónapban esedékes országgyűlési választások előtt történt, és komoly kérdéseket vet fel a közösségi média politikai tartalmak kezelésének átláthatóságáról. 

Nawfall arra is rámutatott, hogy az eset hátterében a Tisza Párt egyik tagjának felhívása állhat, aki „egy egykori Meta-alkalmazottként arra buzdította a támogatókat, hogy tömegesen jelentsék Orbán bejegyzéseit”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

A blogger kitért arra is, hogy  a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter ugyanakkor rendkívül magas elköteleződési mutatókat ért el, „messze meghaladva a globális átlagot”, miközben egy kisebb, nyelvi korlátokkal rendelkező országban tevékenykedik. 

Mario Nawfall felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyar „egy professzionális profilt használ politikai oldal helyett”, ami a Meta hosszú évek óta érvényben lévő irányelvei szerint politikai tartalom esetén nem megengedett, így potenciálisan kikerülhette a platform szabályozásait.

Ezt is ajánljuk a témában

Kiszivárgott, ki tekerhette le a miniszterelnök profilját

Természetesen ez az ügy sem nélkülözi az ukrán szálat. Nawfall értesülését követően ugyanis kiszivárgott annak a személynek a neve, aki a magyar miniszterelnök közösségi média-tevékenységét felügyelhette: Oskar Braszczyński, a Meta Kormányzati és Társadalmi Hatás Partnere Közép- és Kelet-Európában. 

Philip Pilkington X-bejegyzése szerint a lengyel Braszczyński aktívan érdeklődik a magyar ellenzéki politika iránt, és nyíltan Ukrajna- és LMBTQ-párti. 

A Meta irányelvei szerint politikai tartalmakat nem szabad személyes profilokon keresztül kezelni; Braszczyński azonban – Magyar Péterhez hasonlóan – professzionális fiókot használ, így tudta potenciálisan kikerülni a platform korlátozásait.

Ez a gyakorlat a választások előtt komoly beavatkozást jelenthet, és felveti a szólásszabadság, valamint a demokratikus folyamatok tisztaságának kérdését”

 – húzta alá Pilkington.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem először csavarják le a magyar jobboldal hangjait

Ez az eset azonban koránt sem újszerű. A Mandiner kicsit több mint egy éve közölt arról egy összeállítást, hogy eddig mely jobboldali véleményvezérek estek áldozatul a Facebook néha egészen meglepő cenzurájának.

Emlékezetes, hogy lapunk Facebook-oldalát is mintegy másfél éven át korlátozta 2021 év végétől a közösségi portál. Történt, hogy Rod Dreher – azóta Budapesten élő – amerikai konzervatív szerző azt írta a The American Conservative nevű portálon, hogy „a nyugat hazug módon kezeli az ittenieket” – mármint a közép-európaiakat; valamint „könnyű elképzelni, hogy Ferenc pápa miért nem szereti Orbánt”, és „Orbán szerint Európa halálát jelentené” Európa kapuinak megnyitása a bevándorlók előtt. Dreher eme véleménycikkét leszemléztük, a szemlét pedig kiposztoltuk a Facebookra.

A Facebook azt jelezte felénk, hogy szerinte Rod Dreher állításai nem felelnek meg valamiféle „tényeknek”, miközben ezek nem tény-, hanem értékelő állítások voltak. Főleg Orbán és Ferenc pápa értékelésével volt problémája a Facebooknak. Mikor végre sikerült közvetítőkön keresztül elérnünk valaki a Facebooknál,

azt a tanácsot kaptuk, hogy ne nagyon szemlézgessük Drehert, mivel a sok feljelentés miatt ő a „veszélyes” kategóriába sorolták.

Majd egy, a Mi Hazánk vezetőjével, Toroczkaival kapcsolatos írásunk is kiverte a biztosítékot a Facebooknál.

Ezt is ajánljuk a témában

Még ennél is rosszabbul jártak viszont a Pesti Srácok. A portál akkor 11 éve működő Facebook-oldalát 2023 novemberében függesztette fel a platform a közösségi alapelvek megsértésére hivatkozva. 

Az újságírók azt írták valamivel több mint két éve, hogy „a kezelőfelület öt alkalmat említ, technológiai eszközök megjelölése alapján. Ezek közül a legfrissebb poszt 1 hónapos, a legrégebbi 4 éves, a rendszer ugyanakkor nem méltatja az oldal tulajdonosát arra, hogy megjelölje: pontosan milyen tartalmakról van szó. A tartalmakat ugyanis törölték, már nem elérhetőek. A Facebook-oldalunk szerkesztői utoljára egy olyan poszt törléséről kaptak értesítést, mely hét hónappal ezelőtt a Hunnia-per vádlottjainak nyújtott államfői kegyelemről tudósított.”

Ugyanígy járt a Pesti TV YouTube-csatornája is.

De ez a sors elérte már Bohár Dániel, Deák Dánielt, és nem utolsó sorban kollégánkat, Lentulai Krisztiánt is.

Több vármegyei lap 

Legutóbb pedig február végén robbant a bomba: több vármegyei lap Facebook-oldala is elérhetetlenné vált. Egy Reddit-bejegyzés szerint elsőként a baranyai Bama.hu oldala tűnt el a közösségi oldalról. 

A poszt írója úgy tudta, felhasználói bejelentés nyomán, állítólag „háborús fenyegetések megjelenítése” miatt lépett a platform. A Facebook anyacége, a Meta Platforms a közösségi alapelvek megsértésére hivatkozva korlátozhatta az oldalt. Nem sokkal később két másik megyei portál – a Kisalföld.hu és a Szabolcs Online – Facebook-oldala is elérhetetlenné vált. S még hátra van a kampányból  25 nap.

Ezt is ajánljuk a témában

Meta-munkatárs a Tisza legbelsőbb köreiben

Már 2024-ben is nagy port kavart, hogy Magyar Péterék egyik EP-képviselője a Meta egykori jogtanácsosa, Dávid Dóra lett, aki 16 éves kora óta Angliában élt. 

Az EP-képviselőt eddigi brüsszeli tevékenysége alapján is simán lehetne soros emberének nevezni, hiszen az európai Néppárt direkcióinak engedelmeskedve szinte minden kérdésben úgy szavazott, ahogy a magyar-amerikai spekuláns álláspontja diktálná. Dávid Dóra és tiszás képviselőtársai

megszavazták például, hogy többletforrásokat kell biztosítani az új menekültügyi és migrációs paktum végrehajtására.

Ezt is ajánljuk a témában

A világsztárokat is lekörözi Magyar Péter a közösségi médiában

Ugyancsak valamivel több mint egy éve írtunk arról, hogy irreális mértékben tarol Magyar Péter oldala a Facebookon. Olyan sztárokkal hasonlítottuk össze a tiszás politikus teljesítményét, mint Shakira, aki a több, mint 100 millió lemezével az egyik legnépszerűbb énekes a Földön; az Oscar-díjas Will Smith, akinek a filmjei közel 10 milliárd dollárt termeltek (eddig) világszinten; vagy épp Taylor Swift, akinek a legutóbbi turnéja, az Eras Tour szó szerint GDP-ket mozgatott meg.

Kutatásunkból már 2025 elején kiderült, hogyha Taylor Swift rajongóinak az intenzitásával számolunk, akkor

Magyar Péternek közel négy és fél millió követővel kellene rendelkeznie, hogy arányaiban reálisak legyenek a reakciószámai

– Taylor Swiftnek pedig posztonként 6,7 millió reakcióval kellene rendelkeznie akkor, ha ugyanolyan elbánásban részesülne az algoritmustól, mint Magyar Péter, pedig az énekesnő posztjai alá gyakorta kommentel a Facebook-hivatalos Facebook-oldala.

Nyitókép: David GRAY / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

tovarisi-konyec
•••
2026. március 18. 17:29 Szerkesztve
Lehet nem kéne hónapok óta thai meg bangladesi lájkokat vásárolni, és nem kellet volna letiltani mindenkit, aki nevetőt fejet rakott a posztok alá. Balfasz gyökerek. Az egész kormányközeli brancs folyamatosan megszegi a Meta felhasználási feltételeit, és csodálkoznak? Like vásárlás, trollfarm, irányított DPK-k kivezénylése, jelöletlen Ai videók, álcázott politikai hirdetésekkel rendszerek megkerülése.... és nem értik. Elképesztő :D
Burdisgarage
2026. március 18. 16:32
Tisza demokrácia=elnyomás
csulak
2026. március 18. 16:22
beperelni a feszbukot , milliardokra, ennyi
londonbaby
•••
2026. március 18. 16:17 Szerkesztve
aki az idióta fészbuk után megy szavazni,:_ az csak a szokásos tiszafostos kólásdoboz akinek a homlokára nem 50 ft van belevésve, hanem egy ótvaros tantusz !!!! a gyengébb balos libsi köcsögöknek lefordítom mert úgy se értik :_ Szart se értek !!!!!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!