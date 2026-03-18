Nyílt politikai beavatkozás: a választások előtt korlátozza Orbán Viktor bejegyzéseit a Facebook

„A hazai moszkovita illiberalizmussal szemben táplált társadalmi elégedetlenséget a jelenkor költői és dalszövegírói csatornázzák.”
A Tisza Párt egyik tagja egykori Meta-alkalmazottként arra buzdította a támogatókat, hogy tömegesen jelentsék Orbán bejegyzéseit – írta Mario Nawfall.
A Facebook korlátozza Orbán Viktor bejegyzéseit a választások előtti hetekben, derült ki Mario Nawfall X-bejegyzéséből. A beavatkozás a jövő hónapban esedékes országgyűlési választások előtt történt, és komoly kérdéseket vet fel a közösségi média politikai tartalmak kezelésének átláthatóságáról.
Nawfall rámutatott, hogy az eset hátterében a Tisza Párt egyik tagjának felhívása állhat, aki
„egy egykori Meta-alkalmazottként arra buzdította a támogatókat, hogy tömegesen jelentsék Orbán bejegyzéseit.”
A poszt szerint a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter rendkívül magas elköteleződési mutatókat ért el, „messze meghaladva a globális átlagot”, miközben egy kisebb, nyelvi korlátokkal rendelkező országban tevékenykedik. Nawfall felhívta a figyelmet arra is, hogy Péter „egy professzionális profilt használ politikai oldal helyett”, ami a Meta hosszú évek óta érvényben lévő irányelvei szerint politikai tartalom esetén nem megengedett, így potenciálisan kikerülhette a platform szabályozásait.
A bejegyzés kiemeli a Meta moderálási gyakorlatával kapcsolatos problémákat is. Egy regionális Meta-tisztviselő nyilvánosan olyan pozíciókat képviselt, amelyek „mainstream európai narratívákat támogató, Ukrajnát segítő és Magyarországon kormánykritikus tartalmaknak felelnek meg.” Nawfall szerint, ha Magyarország legnépszerűbb közösségi platformja folytatja Orbán tartalmainak korlátozását, miközben az ellenzéki fiókok aktivitása mesterségesen felfújt,
„komoly kérdések merülnek fel a szólásszabadság és a demokratikus folyamatok tisztasága kapcsán.”
Az bejegyzés végén Nawfall hangsúlyozta: „Láttam már politikai beavatkozást közösségi média cégek részéről más országokban, és nagyon remélem, hogy ez Magyarországon nem történik meg.”
„A hazai moszkovita illiberalizmussal szemben táplált társadalmi elégedetlenséget a jelenkor költői és dalszövegírói csatornázzák.”
