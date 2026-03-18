03. 18.
szerda
facebook meta választás orbán viktor

Nyílt politikai beavatkozás: a választások előtt korlátozza Orbán Viktor bejegyzéseit a Facebook

2026. március 18. 11:33

A Tisza Párt egyik tagja egykori Meta-alkalmazottként arra buzdította a támogatókat, hogy tömegesen jelentsék Orbán bejegyzéseit – írta Mario Nawfall.

2026. március 18. 11:33
null

A Facebook korlátozza Orbán Viktor bejegyzéseit a választások előtti hetekben, derült ki Mario Nawfall X-bejegyzéséből. A beavatkozás a jövő hónapban esedékes országgyűlési választások előtt történt, és komoly kérdéseket vet fel a közösségi média politikai tartalmak kezelésének átláthatóságáról. 

Nawfall rámutatott, hogy az eset hátterében a Tisza Párt egyik tagjának felhívása állhat, aki 

„egy egykori Meta-alkalmazottként arra buzdította a támogatókat, hogy tömegesen jelentsék Orbán bejegyzéseit.”

A poszt szerint a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter rendkívül magas elköteleződési mutatókat ért el, „messze meghaladva a globális átlagot”, miközben egy kisebb, nyelvi korlátokkal rendelkező országban tevékenykedik. Nawfall felhívta a figyelmet arra is, hogy Péter „egy professzionális profilt használ politikai oldal helyett”, ami a Meta hosszú évek óta érvényben lévő irányelvei szerint politikai tartalom esetén nem megengedett, így potenciálisan kikerülhette a platform szabályozásait.

A bejegyzés kiemeli a Meta moderálási gyakorlatával kapcsolatos problémákat is. Egy regionális Meta-tisztviselő nyilvánosan olyan pozíciókat képviselt, amelyek „mainstream európai narratívákat támogató, Ukrajnát segítő és Magyarországon kormánykritikus tartalmaknak felelnek meg.” Nawfall szerint, ha Magyarország legnépszerűbb közösségi platformja folytatja Orbán tartalmainak korlátozását, miközben az ellenzéki fiókok aktivitása mesterségesen felfújt, 

„komoly kérdések merülnek fel a szólásszabadság és a demokratikus folyamatok tisztasága kapcsán.”

Az bejegyzés végén Nawfall hangsúlyozta: „Láttam már politikai beavatkozást közösségi média cégek részéről más országokban, és nagyon remélem, hogy ez Magyarországon nem történik meg.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
benito
2026. március 18. 12:03
Tegyem fel ezt a hírt Trump Truth Social felületére? ""Ismét Budapestre látogatott Mahmud Ahmadinezsád volt iráni elnök, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) fenntarthatósági konferenciáján tartott előadást."""
salátás
2026. március 18. 12:02
benito 2026. március 18. 11:56 aninom 2026. március 18. 11:54 Jsj jsj, nem óbégatni kell, hanem nekünk is MP bejegyzéseit jelntgetni És mit fogsz jelenteni tömbházmester? ------- a cikket elolvastad, faszfejke?
oberennsinnen49
2026. március 18. 11:59
A Facebook és a BlackRock? Van közöttük kapcsolat? Á, dehogy, kapcsolat, az nincs, mert a kettő egy és ugyanaz: az ördög katonái.
Lakat1983
2026. március 18. 11:57
Ezek bazmeg ugyanazok a kibaszott munkásőrök, akik mindig is voltak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!