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afd sven czekalla saalekreis uwe arendt Szász-Anhalt CDU AfD

Újabb mérföldkőnél jár az AfD: lenyomták a CDU-t a járási vezetőválasztás első fordulóján Szász-Anhaltban

2026. június 07. 22:52

Jelentős előnnyel végzett az élen a jobboldali párt jelöltje Saalekreisben.

2026. június 07. 22:52
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Az Alternatíva Németországért (AfD) politikusa, Uwe Arendt a szavazatok 43,3 százalékát szerezte meg, míg a CDU jelöltje, Sven Czekalla 36,6 százalékot kapott a járási vezetői pozícióért folyó közdelem első fordulójában a szász-anhalti Saalekreisben – írja Mitteldeutsche Zeitung. Mivel egyik induló sem érte el az abszolút többséget, június 28-án második fordulót tartanak.

A járási vezető, az úgynevezett landrat a német közigazgatás középső szintjének jelentős végrehajtói és adminisztratív hatáskörökkel rendelkező pozíciója. A tisztség betöltője felel

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  • a járási hivatal működéséért,
  • számos közigazgatási,
  • fejlesztési és
  • pénzügyi döntésért,

ezért a pozíciót gyakran a helyi politika egyik legbefolyásosabbjaként tartják számon.

Uwe Arendt az eredményhirdetés után úgy nyilatkozott, hogy optimistán várja a folytatást. Szerinte sikerében egyaránt szerepet játszott az AfD erős tartományi támogatottsága és saját, intenzív kampánya.

A CDU jelöltje ezzel szemben a berlini politikai légkört okolta a vereségért. Sven Czekalla szerint a szövetségi kormány politikája inkább hátráltatta, mint segítette kampányát.

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A választás egyik érdekessége a magas részvétel volt:

  • a választásra jogosultak közel 49 százaléka járult az urnákhoz,
  • szemben a hét évvel ezelőtti 32 százalékkal.

A voksolás országos figyelmet kapott, mivel az AfD újabb fontos helyi vezetői pozíciót szerezhet meg.

Németország első AfD-s landratját, Robert Sesselmannt 2023-ban választották meg Türingiában, Szász-Anhaltban azonban még nem került a párt kezébe ilyen tisztség.

***

Fotó: Uwe Arendt / X

 

Összesen 6 komment

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templar62
2026. június 08. 00:16
Gott mit uns .
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figyelő4322
2026. június 07. 23:31
Előbb- utóbb az AfD annyira megerősödhet, hogy egyre nehezebb lesz megkerülni. Az agymosott, elkényeztetett (főleg nyugati) germánok lassan ébredeznek. A keletebbi részeken a normalitás jobban megőrződött vagy újraéledt.
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figyelő4322
2026. június 07. 23:24
Érdekes, hogy a volt NDK-ban több normalitás van most, mint nyugaton. Egyik ok az lehet, hogy arrafelé a társadalom kollektív emlékezetébe beleivódott a kemény diktatúra emléke. Ők könnyebben felismerik a lopakodó diktatúrát is. Nehezebb átverni őket. Talán látják, hogy a nyugati részeken a neobolsi/ neonáci erők már jobban befészkelődtek...
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massivement6
2026. június 07. 23:11
Oké csakhogy ez max. egy járás, itt kaptak 40%-ot. Nálunk komplett putrik szavaztak a Fideszre még 2022-ben is ... Aligha valószínű, hogy az AfD 30% fölött kapjon. Nyilván ez is csak úgy megy, hogy egy - a szó legszorosabb értelmében - migránssimogató leszbika a vezérük...
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