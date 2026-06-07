Újabb mérföldkőnél jár az AfD: lenyomták a CDU-t a járási vezetőválasztás első fordulóján Szász-Anhaltban

Újabb csúcsra menetelt az AfD – egyre nagyobb arányban előzik Friedrich Merz pártját
A németek többsége már a párttal szembeni tűzfalpolitikából sem kér.
Jelentős előnnyel végzett az élen a jobboldali párt jelöltje Saalekreisben.
Az Alternatíva Németországért (AfD) politikusa, Uwe Arendt a szavazatok 43,3 százalékát szerezte meg, míg a CDU jelöltje, Sven Czekalla 36,6 százalékot kapott a járási vezetői pozícióért folyó közdelem első fordulójában a szász-anhalti Saalekreisben – írja Mitteldeutsche Zeitung. Mivel egyik induló sem érte el az abszolút többséget, június 28-án második fordulót tartanak.
A járási vezető, az úgynevezett landrat a német közigazgatás középső szintjének jelentős végrehajtói és adminisztratív hatáskörökkel rendelkező pozíciója. A tisztség betöltője felel
ezért a pozíciót gyakran a helyi politika egyik legbefolyásosabbjaként tartják számon.
Uwe Arendt az eredményhirdetés után úgy nyilatkozott, hogy optimistán várja a folytatást. Szerinte sikerében egyaránt szerepet játszott az AfD erős tartományi támogatottsága és saját, intenzív kampánya.
A CDU jelöltje ezzel szemben a berlini politikai légkört okolta a vereségért. Sven Czekalla szerint a szövetségi kormány politikája inkább hátráltatta, mint segítette kampányát.
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A németek többsége már a párttal szembeni tűzfalpolitikából sem kér.
A választás egyik érdekessége a magas részvétel volt:
A voksolás országos figyelmet kapott, mivel az AfD újabb fontos helyi vezetői pozíciót szerezhet meg.
Németország első AfD-s landratját, Robert Sesselmannt 2023-ban választották meg Türingiában, Szász-Anhaltban azonban még nem került a párt kezébe ilyen tisztség.
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Fotó: Uwe Arendt / X