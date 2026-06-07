Újabb mérföldkőnél jár az AfD: lenyomták a CDU-t a járási vezetőválasztás első fordulóján Szász-Anhaltban

Az Alternatíva Németországért (AfD) politikusa, Uwe Arendt a szavazatok 43,3 százalékát szerezte meg, míg a CDU jelöltje, Sven Czekalla 36,6 százalékot kapott a járási vezetői pozícióért folyó közdelem első fordulójában a szász-anhalti Saalekreisben – írja Mitteldeutsche Zeitung. Mivel egyik induló sem érte el az abszolút többséget, június 28-án második fordulót tartanak.

A járási vezető, az úgynevezett landrat a német közigazgatás középső szintjének jelentős végrehajtói és adminisztratív hatáskörökkel rendelkező pozíciója. A tisztség betöltője felel