azahriah puzsér róbert polgári ellenállás

Puzsér Róbert rendszerbontó nagykoncertet szervez: Azahriah is fellépők között

2026. március 18. 11:09

„A hazai moszkovita illiberalizmussal szemben táplált társadalmi elégedetlenséget a jelenkor költői és dalszövegírói csatornázzák.”

null

A Puzsér Róbert nevével fémjelzett Polgári Ellenállás a Facebookon jelentette be, hogy április 10-én nagyszabású „Rendszerbontó Nagykoncertet” szerveznek a Hősök terén. 

„Ami ma a kultúra, holnap az a politika, a történelem pedig arra tanít, hogy a toll erősebb fegyver, mint a kard. A hazai moszkovita illiberalizmussal szemben táplált társadalmi elégedetlenséget a jelenkor költői és dalszövegírói csatornázzák, a nyivánosság szerepe pedig itt és most az, hogy a tizenhat év alatt felgyűlt rendszerbontó indulatból a kultúra nagyszabású közösségi élményét formálja meg. A választást megelőző pénteken sorra hangerőt adunk az elaljasult hatalommal szemben kritikus daloknak, hogy megmutassák és a választók tömegében tudatosítsák: véget ért a következménytelenség kora. 

Szavazz vasárnap, hogy hétfőtől elbontsuk a hűbéri államrendet,

hogy kiszabadítsuk a hazánkat Oroszország szövetségéből, és hogy közösen felépítsünk egy szabad és nyugatos Magyarországot” – írták a szervezők. 

A fellépők között ott lesz Azahriah, továbbá több hazai együttes és előadó, köztük Ivan and the Parazol Molnár Tamás, Dé:Nash és a Hétköznapi Csalódások. A teljes lineup a szervezők ígérete szerint hamarosan kiegészül további nevekkel.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

 

Összesen 54 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
SzaZo
2026. március 18. 12:03
Polgári... még a jóqrvaédasanyátok sem az. Büdös kommunista, magyargyűlő, judeo-bolsevik-libsi, drogos bagázs. A társadalom szemete, genetikai hulladékok, mind tajgetosz-pozitív. Messzire kerüljétek el a helyszínt, nagyon büdös lesz arrafelé.
Krupp Skya
2026. március 18. 12:02
Kiverted már édesanyád kiskori képére?
juppiter
2026. március 18. 12:01
Tizenhat éve kitaláltak egy álvalóságot, üldöztetéssel, diktatúrával és hasonlókkal, és totális ötlettelenséggel azt akarják megdönteni, ami nem az, aminek hazudják. Az elvarázsolt kastélyukból képtelen kitalálni. Összeadódik, mi több: összeszorzódik náluk a hülyeség.
ben2
2026. március 18. 12:00
Egész biztosan jó sokan lesznek a koncerten, az összes olyan Tisza szavazó ott lesz, akit már nem kell meggyőzni. Két nappal később meg másfélszer annyian leszavaznak a Fideszre.
