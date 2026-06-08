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szimpátiatüntetés puzsér róbert bede zsolt magyarország Magyar Péter média nemzeti

Ne keverjük össze az önző prolit a nemzeti radikálissal

2026. június 08. 10:25

Kérlek benneteket, ne essetek abba a csapdába, amibe Magyar Péter kézen fogva vezeti az országot. Bede Zsolt kiváló játszótárs számára.

2026. június 08. 10:25
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Kurucz Dániel
Kurucz Dániel
Köztér

„Őszintén nem tudom, hogy te amúgy mi vagy, milyen beállítottságú. Hiszen, ahogy Magyar Péter üvöltözik és fenyegeti mondjuk Futó Boglárkát, vagy ahogy a Kontroll.hu három nappal a szimpátiatüntetés előtt lényegében befenyíti Skrabski Fruzsit az inkább vagy te. Közelebb állsz mentalitásban, erkölcsben Magyar Péterhez, mint a polgári oldal maradékához – nemezeti liberálistól a nemzeti radikálisig.

Az pedig, ahogy a nőkről beszélsz, tegnap éppen Fruzsiról egészen visszataszító! A lábujjáig nem érsz fel Zsolt! És egy nővel egyébként sem beszélünk így teljesen mindegy, hogy Puzsér Róbert a barátja-e vagy sem. Erre nem tanítottak meg gyerekkorodban?

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Legvégül, emberek!

Kérlek benneteket, ne essetek abba a csapdába, amibe Magyar Péter kézen fogva vezeti az országot. Bede Zsolt kiváló játszótárs számára, hiszen a radikalizálódó közbeszédben mindketten tudják növelni a lájkjaik számát, de ez csak nekik jó. Egy higgadt polgári Magyarország az ilyen emberek legfeljebb megmosolyogja és nem foglalkozik velük. Én is erre kérek mindenkit, ellenkező esetben Bede Zsolt jelenti majd a jobboldalt, azt pedig szerintem még Bede se akarja. Mi pedig semmiképpen nem!

Tudom, hogy a jövőben néhány vadhajtás miatt Anyukám csuklani fog majd, de az az igazság, hogy itt volt az ideje ennek: tiszta vizet kell öntsünk a pohárba. Bede, ha tényleg ehhez a jobboldalhoz akar tartozni, tegye, csak maradjon csendben! Négyszemközt is erre kértem. Szerencsére csendben maradt a maga módján, ezért sem vitték el a rendezvényről.”

Nyitókép: Kurucz Dániel Facebook-oldala

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Összesen 18 komment

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sagirdilsiz-2
2026. június 08. 12:26
Skrabski felszólalásában és posztjaiban az a döbbenetes, hogy ő, ha jól tudom kommunikáció szakon végzett, és mégis el tudja érni, hogy az előre megírt és papírról felolvasott beszédét jelentős füttykoncert díszítse, posztjait hol visszafogott, hol meg bátrabb kritikák kísérjék.
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nempolitizalok-0
2026. június 08. 12:25
"Az pedig, ahogy a nőkről beszélsz, tegnap éppen Fruzsiról egészen visszataszító! A lábujjáig nem érsz fel Zsolt! És egy nővel egyébként sem beszélünk így teljesen mindegy, hogy Puzsér Róbert a barátja-e vagy sem. Erre nem tanítottak meg gyerekkorodban?" A libsi alapból gyökér, mert kisebbrendűségi komplexusát nagyarccal takarja. Szerinte ez a macsó, azaz a libsi jellemzően nagy valószínűséggel buzi. Mindenki abban a leggyengébb amiben a legerősebbnek mutatja magát.
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Sróf
2026. június 08. 12:18
Annyira jellemző a mandinerre, hogy annak a Skrabski Fruzsinának, akinek a tettetett(?) (mindenesetre hihetetlenül irritáló) naivság a védjegyévé vált, gyakorlatilag napi szinten bérelt helye van a szemlerovatban, most ennek a csávónak is szemlézik a bomlasztó cuckonzervatív edukálását, mindeközben pl. Pilhál Tamás kifejezetten fasza és integratív fészbukbejegyzését (még a pénteki vonulásról) "véletlenül" pont nem. Pedig kurvára érdemes elolvasni (aki még nem tette, tényleg olvassa el): facebook.com/permalink.php?story_fbid=2415174162320192&id=100014828947113
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tapir32
2026. június 08. 12:09
A Tisza EP képviselői, köztük Magyar Péterrel mindent megtettek azért, hogy Magyarország ne kapja meg az EU-s pénzeket. Most, ugyanezek, köztük Magyar Péter kunyerálnak az EU-nál a pénzekért és csodálkoznak, hogy mindazt a mocskot a képükbe vágják, amit az országra rászórtak. Az ész nélküli mocskolódásuk, az ország ócsárlása mindannyiunk kára lett.
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