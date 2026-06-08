„Őszintén nem tudom, hogy te amúgy mi vagy, milyen beállítottságú. Hiszen, ahogy Magyar Péter üvöltözik és fenyegeti mondjuk Futó Boglárkát, vagy ahogy a Kontroll.hu három nappal a szimpátiatüntetés előtt lényegében befenyíti Skrabski Fruzsit az inkább vagy te. Közelebb állsz mentalitásban, erkölcsben Magyar Péterhez, mint a polgári oldal maradékához – nemezeti liberálistól a nemzeti radikálisig.

Az pedig, ahogy a nőkről beszélsz, tegnap éppen Fruzsiról egészen visszataszító! A lábujjáig nem érsz fel Zsolt! És egy nővel egyébként sem beszélünk így teljesen mindegy, hogy Puzsér Róbert a barátja-e vagy sem. Erre nem tanítottak meg gyerekkorodban?