„Megvédjük a demokráciánkat, kerüljön, amibe kerül!” – Sulyok Tamás mellett tüntettek
A Magyar Péter által lemondásra felszólított köztársasági elnök mellett álltak ki a demonstrálók, a miniszterelnök is reagált az eseményre.
Kérlek benneteket, ne essetek abba a csapdába, amibe Magyar Péter kézen fogva vezeti az országot. Bede Zsolt kiváló játszótárs számára.
„Őszintén nem tudom, hogy te amúgy mi vagy, milyen beállítottságú. Hiszen, ahogy Magyar Péter üvöltözik és fenyegeti mondjuk Futó Boglárkát, vagy ahogy a Kontroll.hu három nappal a szimpátiatüntetés előtt lényegében befenyíti Skrabski Fruzsit az inkább vagy te. Közelebb állsz mentalitásban, erkölcsben Magyar Péterhez, mint a polgári oldal maradékához – nemezeti liberálistól a nemzeti radikálisig.
Az pedig, ahogy a nőkről beszélsz, tegnap éppen Fruzsiról egészen visszataszító! A lábujjáig nem érsz fel Zsolt! És egy nővel egyébként sem beszélünk így teljesen mindegy, hogy Puzsér Róbert a barátja-e vagy sem. Erre nem tanítottak meg gyerekkorodban?
Legvégül, emberek!
Kérlek benneteket, ne essetek abba a csapdába, amibe Magyar Péter kézen fogva vezeti az országot. Bede Zsolt kiváló játszótárs számára, hiszen a radikalizálódó közbeszédben mindketten tudják növelni a lájkjaik számát, de ez csak nekik jó. Egy higgadt polgári Magyarország az ilyen emberek legfeljebb megmosolyogja és nem foglalkozik velük. Én is erre kérek mindenkit, ellenkező esetben Bede Zsolt jelenti majd a jobboldalt, azt pedig szerintem még Bede se akarja. Mi pedig semmiképpen nem!
Tudom, hogy a jövőben néhány vadhajtás miatt Anyukám csuklani fog majd, de az az igazság, hogy itt volt az ideje ennek: tiszta vizet kell öntsünk a pohárba. Bede, ha tényleg ehhez a jobboldalhoz akar tartozni, tegye, csak maradjon csendben! Négyszemközt is erre kértem. Szerencsére csendben maradt a maga módján, ezért sem vitték el a rendezvényről.”
Nyitókép: Kurucz Dániel Facebook-oldala
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A Magyar Péter által lemondásra felszólított köztársasági elnök mellett álltak ki a demonstrálók, a miniszterelnök is reagált az eseményre.