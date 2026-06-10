Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
06. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
puzsér róbert skrabski fruzsina pogány józsef

Le lehetne szállni Skrabski Fruzsináról...

2026. június 10. 20:48

Ő ilyen – még az is lehet, hogy neki van igaza.

2026. június 10. 20:48
null
Mező Gábor
Mező Gábor
Facebook

„Én sem értek vele mindenben egyet. De nem értek mindenben egyet azokkal sem, akik a többi beszédet tartották. Mégsem fogom lábjegyzetelni azokat. 
Fruzsina nem ma kezdett az ún. (de utálom ezt a narratív csoportosítást) »másik oldal« felé közeledni. Sokszor szerintem is rossz emberekkel próbál diskurálni, javíthatatlan árokásókkal, akikkel felesleges, sőt, talán kontraproduktív. Lásd: Havas és társai. De ő ilyen – még az is lehet, hogy neki van igaza. 

Hogy kár volt Puzsér Róbertet felhoznia? Igen, kár volt. Puzsér ezt nem érdemli meg, ráadásul a reakció is várható volt. Egy jobboldali közönség előtt Puzsért emlegetni olyan, mintha Pogány Józsefet vagy Kun Bélát emlegetnéd. Túlzás? Igen. Érzelmi reakció. De tett is érte Puzsér rendesen. (Ráadásul továbbra sem értem, hogy miért kéne éppen neki megfelelni bármiben. Miért is kéne egy üvöltöző hordószónokkal beszélgetnünk? Vannak »ott« mások is). 

Ezen a jeleneten aztán jóízűen csámcsoghatott az egykori független-ellenzéki média (ma már nem tudom, hogyan határozzák meg magukat, papíron – gondolom – ugyanígy). Viszont egészen nevetséges, hogy olyan emberek is nagy hangon piszkálják most Fruzsinát, akik hozzá képest egyrészt semmit sem tettek le az asztalra, másrészt – sokunk számára – éppen ők a vállalhatatlanok. Akinek nem inge, ne vegye magára. 

Az árokásók (legyenek »itt« vagy »ott«) meg röhögnek a markukba.

Félreértés ne legyen: nem a kritikával van a baj. Hanem az olyan emberekkel, akik »bolsevik« ügynökként emlegetik. Ha csak a Biszku-filmet rakták volna le az asztalra, már akkor is felháborító lenne ez a »felvetés«. De ennél jóval többről van szó. Az ún. »jobboldali közösség« a megtisztulásban, az újrakezdésben és a kibeszélésben érdekelt. Nem abban, hogy – ahogyan a kommunisták – bűnbakokat keressen, és a szektás hangoskodók befolyása alá kerüljön.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2026. június 10. 21:15
Fruzsina asszony zavaros agyú egyén. Amúgy senki nincs "rajta", de ő tolja magát ezerrel előre, és minden olyan dologba beleüti az orrát, amiről fogalma sincs. Legalább is a megnyilatkozásaiból erre lehet következtetni.
Válasz erre
0
0
redl1986
2026. június 10. 21:12
Annyira jelentős, érdemleges téma.... Inkább a pitypangok virágzásáról irtál volna.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!