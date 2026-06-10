„Én sem értek vele mindenben egyet. De nem értek mindenben egyet azokkal sem, akik a többi beszédet tartották. Mégsem fogom lábjegyzetelni azokat.

Fruzsina nem ma kezdett az ún. (de utálom ezt a narratív csoportosítást) »másik oldal« felé közeledni. Sokszor szerintem is rossz emberekkel próbál diskurálni, javíthatatlan árokásókkal, akikkel felesleges, sőt, talán kontraproduktív. Lásd: Havas és társai. De ő ilyen – még az is lehet, hogy neki van igaza.

Hogy kár volt Puzsér Róbertet felhoznia? Igen, kár volt. Puzsér ezt nem érdemli meg, ráadásul a reakció is várható volt. Egy jobboldali közönség előtt Puzsért emlegetni olyan, mintha Pogány Józsefet vagy Kun Bélát emlegetnéd. Túlzás? Igen. Érzelmi reakció. De tett is érte Puzsér rendesen. (Ráadásul továbbra sem értem, hogy miért kéne éppen neki megfelelni bármiben. Miért is kéne egy üvöltöző hordószónokkal beszélgetnünk? Vannak »ott« mások is).