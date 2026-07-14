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mandiner puzsér róbert fidesz országgyűlés Magyar Péter

Puzsér: Ártalmas, amit Magyar Péterék csináltak

2026. július 14. 16:53

„A közösségi megszégyenítés kényelmesebb és intellektuálisan biztonságosabb volt, mint értelmes vitát folytatni az Országgyűlésben, amiért a képviselők nem mellesleg a fizetésüket kapják” – fogalmazott a kritikus.

2026. július 14. 16:53
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A Mandiner beszámolt róla, hogy a Tisza-frakció Magyar Péter vezetésével kivonult az Országház ülésterméből Pócs János beszéde alatt. „Nos, ezt a megbélyegzési technikát egy nagyon ártalmas, rossz gesztusnak tartom, és ennek nyomán őszintén szólva nem érzem úgy, hogy az új elit működése elődeihez képest kellően eltérő volna” – hangsúlyozza Puzsér Róbert Facebook-oldalán.

A kritikus szerint a „kiközösítő szándékú ignorancia kivonulásban kifejeződő módszerét még az SZDSZ országgyűlési képviselői honosították meg a kilencvenes években, hogy a diskurzus demonstratív megtagadásával jelezzék: meghallgatni sem hajlandóak azokat, akiket nem tekintenek magukhoz foghatóan civilizáltnak.

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A közösségi megszégyenítés kényelmesebb és intellektuálisan biztonságosabb volt, mint értelmes vitát folytatni az Országgyűlésben, amiért a képviselők nem mellesleg a fizetésüket kapják.

„A módszert a Fidesz frakciója hasznosnak találta, és csakhamar átvette: valahányszor Gyurcsány Ferenc szólásra emelkedett, a fideszes képviselők kivonulásukkal fejezték ki, hogy nem hajlandóak belélegezni azt a levegőt, amit beszédével az ülésterembe juttat” – írja Puzsér. Hozzáteszi:

„Jelzem, hogy az ülésteremből való kivonulás demonstratív dehonesztációs művelete az elmúlt évtizedek egyik legkártékonyabb precedense, mert a viszolygás és a megalázás áthatolhatatlan szakadékát vonja a politikai kurzusok közé, amelynek szelleme aztán a társadalom minden szintjére leszivárog – ezt gondoltam, amikor az SZDSZ, amikor a Fidesz meg amikor a Mi Hazánk frakciója gyakorolta, és most is ugyanezt gondolom, amikor a Tisza képviselői alkalmazzák.”

Puzsér azt akarja, hogy 2026 korszakhatár legyen: „a Tisza képviselői ne vegyék át a korábbi elitektől ezt gyűlöletmetódust. Legyen végre az a norma, hogy az országgyűlési képviselők a társadalmi párbeszéd fenntartásának szellemében igenis meg kell, hogy hallgassák egymást, és szavakkal meg érvekkel, nem pedig a másik fél tudomásul nem vételének a gesztusaival kell, hogy válaszoljanak egymásnak. Nem azért bánik bárki is tisztelettel a másikkal, mert az szerinte tiszteletre méltó, hanem mert ő maga tiszteletteljes, a tisztelet ugyanis nem valakinek, hanem valakiről szól. Enélkül nincs közös ország, és közös jövő sem lehet” – zárja bejegyzését a kritikus.

Emlékezetes, Magyar Péter berobbanását követően Puzsér Róberttel is rendezett egy "HardTalk" kibeszélőműsort. Nemrég pedig a Redditen azt írta a kormányfő, hogy nem fog újra leülni Puzsérral, és hogy jó oka van erre. 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

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Összesen 72 komment

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tapir32
2026. július 14. 18:41
A valóságshowkban a szociopaták szoktak nyerni. A magyar választásokon nem szabadott volna ennek megtörténnie. Magyar Péter az ország szégyene.
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satman1
2026. július 14. 18:40
Már alakul a "tisza hidegzuhany" előkészítése...a következő ülés valamelyikén "elcsattan" az első milliós bünti...akár banális rendbontás címén...és ez lesz a megalázás következő fokozata..." keresd a forgatókönyv íróját!"... Ezt pedig kaptam és nézzétek: facebook.com/reel/799512206195092
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szim-patikus
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2026. július 14. 18:37 Szerkesztve
Magyar Péter affektív reakciókészsége lassan vissza fog ütni rá. Két alkalom volt ami vízválasztó válaszokat adhat. Az egyikben a Fidesz nem volt jelen és ez a Mi hazánk szereplését a fókuszba tette, de ezen túl a távolléte értekezési szinvonalat emelt. A másik esetben Magyar Péter nem volt ott. A kormány és -ellenzék kultúrált párbeszédet kezdett. M. P. stílusáról felmutatta, hogy az egykaptafára megy. De még mindig sok a hülye. Ebbe Kapitány is simán belement. A nukleáris üzemóra emelése az üzemvitelt biztosítók túlterhelésével járhat. Aszály idején a Duna vize melegebb és a tetejébe még kevesebb is. Az üzemhez h ű t ő-víz kell. A hülyeség csúcsa az alternatívan termelt energia hálózatba juttatása. Ami szintén hőmérséklet (hideg) és vagyis ellenállás és hálózati vezetékátmérő áteresztési képességének függvénye. De a vételezési teljesítmények a tech fejlődéssel is nőttek. A hőségben meg durvul a vételezési helyzet. Trafók fognak leégni, robbanni, kábelek gyulladni.
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mandiner8-as
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2026. július 14. 18:35 Szerkesztve
Puzsér cleleb-bizniszének rohadtul nem tesz jó, hogy már nem ellenzéki forradalmár, hanem a jelenlegi brutálerős, és brutálönkényes kormánypárt kegyeltje és levetett udvari bolondja , és hogy ez a jelenlegi kormánypárt még nála is primitívebb és mentálisan patologikusabb. Gyermekének anyja, Edina asszony dito. Kormányt ostorzó bakfis és nőbántalmazó bántalmazó szerepben tollasodott meg, most bukott ez az üzleti modell és mádám az új, pszichopata nőbántalmazó zsarnok tátott szájú szekértojója. Kotkodács. Szar ügy.
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