Közös mécsesgyújtásra invitálnak hétfőn este a Kossuth térre

A bejegyzés szerint néhány résztvevő 20:30-tól mécseseket helyez el a Parlament lépcsőin kereszt alakzatban, majd közösen imádkoznak Magyarországért.

Skrabski Fruzsina hangsúlyozta, hogy az eseményen nem lesznek beszédek vagy egyéb programok, csupán „egy kis fény a sötétségben”.

A bejegyzésben arra biztatja az érdeklődőket, amennyiben egyetértenek a kezdeményezéssel, csatlakozzanak a megemlékezéshez.