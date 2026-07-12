Közös mécsesgyújtásra invitálnak hétfőn este a Kossuth térre

Hétfőn döntenek az államfő elmozdításáról – Sulyoknak pár napja maradt
Magyar Péter miniszterelnök szombaton újra figyelmeztette Sulyok Tamás köztársasági elnököt.
Egy kis fény a sötétségben.
Mécsesgyújtást hirdettek hétfő estére a parlament épülete elé: az Alaptörvény tizenhetedik módosítása az apropó.
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Magyar Péter miniszterelnök szombaton újra figyelmeztette Sulyok Tamás köztársasági elnököt.
Skrabski Fruzsina közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: véleménye szerint, amennyiben a tiszás többségű Országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, ez a vasárnap lesz az utolsó, amelyet „egy nagyjából működő demokráciában” lehet megélni.
A bejegyzés szerint néhány résztvevő 20:30-tól mécseseket helyez el a Parlament lépcsőin kereszt alakzatban, majd közösen imádkoznak Magyarországért.
Skrabski Fruzsina hangsúlyozta, hogy az eseményen nem lesznek beszédek vagy egyéb programok, csupán „egy kis fény a sötétségben”.
A bejegyzésben arra biztatja az érdeklődőket, amennyiben egyetértenek a kezdeményezéssel, csatlakozzanak a megemlékezéshez.
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