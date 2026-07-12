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demokrácia skrabski fruzsina jogállam magyarország alaptörvény

Közös mécsesgyújtásra invitálnak hétfőn este a Kossuth térre

2026. július 12. 13:31

Egy kis fény a sötétségben.

2026. július 12. 13:31
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Mécsesgyújtást hirdettek hétfő estére a parlament épülete elé: az Alaptörvény tizenhetedik módosítása az apropó.

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Skrabski Fruzsina közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: véleménye szerint, amennyiben a tiszás többségű Országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, ez a vasárnap lesz az utolsó, amelyet „egy nagyjából működő demokráciában” lehet megélni.

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A bejegyzés szerint néhány résztvevő 20:30-tól mécseseket helyez el a Parlament lépcsőin kereszt alakzatban, majd közösen imádkoznak Magyarországért.

Skrabski Fruzsina hangsúlyozta, hogy az eseményen nem lesznek beszédek vagy egyéb programok, csupán „egy kis fény a sötétségben”.

A bejegyzésben arra biztatja az érdeklődőket, amennyiben egyetértenek a kezdeményezéssel, csatlakozzanak a megemlékezéshez.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 19 komment

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Sorrend:
Canadian
2026. július 12. 14:33
Ez jó, de olyan késő, mint halottnak a csók. Esetleg nem ártott volna jobban kampányolni és poli terveire jobban felhívni a figyelmet. A Fidesz elleni gyalázkodó hazugság kampányt pedig nem figyelmen kívül hagyni kellett volna, hanem minden egyes alaptalan vádra perrel és média közleménnyel válaszolni. A figyelmen kívül hagyás a lehető legbutább hozzáállás, mert csak úgy tűnik, mintha az ellenzék igazat mondott volna. Most már késő, a lakosság 3/4-e bevette a maszlagot és kárörömmel figyelik a Fidesz "vergődését". Kell néhány év, amíg a valóság kopogtat és ezek szép lassan felébrednek.
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fernandvix
2026. július 12. 14:31
gyzoltan-2 2026. július 12. 13:30 Lassan belepusztulunk, belepusztul a magyarság, az 1945 óta tartó ocsmány demokráciába, melynek első dolga volt a magyar Magyarországot felszámolni... Azóta is demokratikusan uralkodnak, bármilyen színűre is festik magukat. Zsidózz ahogy szoktál.
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0
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gyzoltan-2
2026. július 12. 14:30
Lassan belepusztulunk, belepusztul a magyarság, az 1945 óta tartó ocsmány demokráciába, melynek első dolga volt a magyar Magyarországot felszámolni... Azóta is demokratikusan uralkodnak, bármilyen színűre is festik magukat..!
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0
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fernandvix
2026. július 12. 14:30
hernadvolgyi-2 2026. július 12. 13:23 fernandvix 2026. július 12. 14:09 • Szerkesztve "Minden független posztban fidesz káder ül. Ki kell őket baszni." És akkor jönnek a tiszás független majmok., igaz vén hüle? Mondj 1 azaz egy olyan független posztot ahová Orbán nem fideszest vagy fidesztől függő embert szavazoztatt meg a 2/3os fidesz parlamenttel. Óra indul fideszköcsög.
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