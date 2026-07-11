Hétfőn döntenek az államfő elmozdításáról – Sulyoknak pár napja maradt

„Hétfőn az Országgyűlés elfogadja az Alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás” – írta szombat reggel a Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

Az Országgyűlés hétfő délután dönt az Alaptörvény módosításáról, amivel eltávolítanák Sulyok Tamást a hivatalából. Amennyiben a parlament elfogadja a módosítást, a köztársasági elnöknek öt napon belül alá kell írnia a jogszabályt. Ha viszont a köztársasági elnök nem írja alá az elfogadott Alaptörvény-módosítást,