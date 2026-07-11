Hétfőn döntenek az államfő elmozdításáról – Sulyoknak pár napja maradt

Magyar Péter Áder János után Sulyok Tamást is megvádolta
A miniszterelnök megtalálta Sulyok Tamás családját, mielőtt a köztársasági elnök úgy döntene, nem írja alá az elmozdítását jelentő alkotmánymódosítást.
Magyar Péter miniszterelnök szombaton újra figyelmeztette Sulyok Tamás köztársasági elnököt.
„Hétfőn az Országgyűlés elfogadja az Alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás” – írta szombat reggel a Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.
Az Országgyűlés hétfő délután dönt az Alaptörvény módosításáról, amivel eltávolítanák Sulyok Tamást a hivatalából. Amennyiben a parlament elfogadja a módosítást, a köztársasági elnöknek öt napon belül alá kell írnia a jogszabályt. Ha viszont a köztársasági elnök nem írja alá az elfogadott Alaptörvény-módosítást,
az Országgyűlés kétharmados többséggel megfosztási eljárást kezdeményezhet vele szemben
– hívja fel a figyelmet az Index.
Amíg az Alkotmánybíróság döntést nem hoz, az eljárás ideje alatt az államfő nem gyakorolhatja alkotmányos hatásköreit. Ez idő alatt a köztársasági elnököt helyettesítő házelnök – jelen esetben Forsthoffer Ágnes tiszás házelnök – aláírhatja az Alaptörvény módosítását, ami egyúttal Sulyok Tamás megbízatásának megszűnését is eredményezné.
Az Alaptörvény módosítása az Alkotmánybíróság elnökének tisztségét is érinti: a jelenlegi szabályok szerint Polt Péter Ab-elnöknek 2026. szeptember 1-jével kell távoznia hivatalából.
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A miniszterelnök megtalálta Sulyok Tamás családját, mielőtt a köztársasági elnök úgy döntene, nem írja alá az elmozdítását jelentő alkotmánymódosítást.
Fotó: Koszticsák Szilárd (MTI)