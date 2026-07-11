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Országgyűlés köztársasági elnök Magyar Péter Sulyok Tamás

Hétfőn döntenek az államfő elmozdításáról – Sulyoknak pár napja maradt

2026. július 11. 15:05

Magyar Péter miniszterelnök szombaton újra figyelmeztette Sulyok Tamás köztársasági elnököt.

2026. július 11. 15:05
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„Hétfőn az Országgyűlés elfogadja az Alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás” – írta szombat reggel a Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

Az Országgyűlés hétfő délután dönt az Alaptörvény módosításáról, amivel eltávolítanák Sulyok Tamást a hivatalából. Amennyiben a parlament elfogadja a módosítást, a köztársasági elnöknek öt napon belül alá kell írnia a jogszabályt. Ha viszont a köztársasági elnök nem írja alá az elfogadott Alaptörvény-módosítást,

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az Országgyűlés kétharmados többséggel megfosztási eljárást kezdeményezhet vele szemben

 – hívja fel a figyelmet az Index.

Amíg az Alkotmánybíróság döntést nem hoz, az eljárás ideje alatt az államfő nem gyakorolhatja alkotmányos hatásköreit. Ez idő alatt a köztársasági elnököt helyettesítő házelnök – jelen esetben Forsthoffer Ágnes tiszás házelnök – aláírhatja az Alaptörvény módosítását, ami egyúttal Sulyok Tamás megbízatásának megszűnését is eredményezné.

Az Alaptörvény módosítása az Alkotmánybíróság elnökének tisztségét is érinti: a jelenlegi szabályok szerint Polt Péter Ab-elnöknek 2026. szeptember 1-jével kell távoznia hivatalából.

 

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Fotó: Koszticsák Szilárd (MTI)

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Összesen 40 komment

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Sorrend:
fogas paduc
2026. július 11. 17:19
A köztársasági elnök és a helyébe lépő Fortshoffer nem írhat alá alkotmányellenes módosítást, mert akkor esküszegőkké válnak.
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fogas paduc
2026. július 11. 17:14
Aztán mi lesz akkor, ha az AB dobja a módosítást?
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makapaka2
2026. július 11. 17:12
Remélem, hogy nem fogja aláírni a papírokat.
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re2026
2026. július 11. 16:59
A messiás aktiv a facen ,folyamatosan ontja a pitiáner kukacoskodó vádjait! Úgy tünik tele a gatya ,mert a megfosztási eljárás egyáltalán nem sétagalopp,és akkor finoman szóltam róla ,de 5 nap alatt vagy 1 hónap alatt biztosan nem lehet lefolytatni!!
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