Magyar Péter Áder János után Sulyok Tamást is megvádolta

Áder János Magyar Péternek: „Találkozunk a bíróságon”
A miniszterelnök korábban közzétette a volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját.
A miniszterelnök megtalálta Sulyok Tamás családját, mielőtt a köztársasági elnök úgy döntene, nem írja alá az elmozdítását jelentő alkotmánymódosítást.
Vajon mit keresett Sulyok Tamás köztársasági elnök fia, Sulyok Márton az elnök 12 napos amerikai útján a honvédségi Falcon gépen úgy, hogy hivatalosan nem is volt tagja az elnöki delegációnak? – tette fel a kérdést Magyar Péter miniszterelnök szombati Facebook bejegyzésében.
Felidézte, hogy Sulyok Tamás február 26-tól 12 napos hivatalos utazáson tartózkodott az Egyesült Államokban.
A kormányfő bejegyzése szerint „csak autóbérlésre 62,7 millió forint közpénzt költött az elnöki delegáció, de még esernyőkre is 384 ezer 224 forint közpénzt szórtak el. Mindezt úgy, hogy az elérhető információk szerint az elnöknek semmilyen hivatalos tárgyalása nem volt sem az amerikai kormányzattal, sem a Kongresszus, sem a Szenátus tagjaival.”
„A 12 napos elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmaz a helyi magyar közösségekkel, beleértve pár előrehozott március 15-i rendezvényt” – írta a miniszterelnök.
Magyar Péter állítása szerint hasonlóan Áder János 2018-as amerikai útjához, Sulyok Tamás 12 napos hivatalos útjának legnagyobb része is városnézéssel és múzeumlátogatással telt. „Sulyok elnök úr a feleségével és a fiával megtekintette többek között a Dallas sorozatból ismert Ewing-család filmbeli lakhelyét, a Southfork Ranch-et is. Reméljük tetszett nekik” – írta Magyarország miniszterelnöke.
Áder János egyébként korábban bejelentette, hogy bepereli Magyar Pétert állításai miatt.
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A miniszterelnök korábban közzétette a volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját.
A kormányfő szerint amit biztosan tudnak, hogy „az elnök fia a magyar honvédség Falcon gépén utazott New York és Cleveland, Cleveland és New Orleans, New Orleans és Houston, valamint Houston és Dallas között. Ahogy azt is, hogy ott ült a köztársasági elnök néhány találkozóján. Már csak azt nem tudjuk, hogy milyen okból és hogy ki fizette az utazása költségeit” – tette hozzá. „Elnök úr, tovább is van. Mondjam még?” – zárta bejegyzését Magyar Péter.
A miniszterelnök szombat reggel azt írta a Facebookon, hogy hétfőn az Országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás.
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A miniszterelnök június elsején még nem akarta a megfosztási eljárást, mondván, meg akarja tartani a köztársasági elnöki tisztség tekintélyét. Most azzal fenyegette meg Sulyok Tamást, hogy megindítják ellene, ha nem írja alá saját, alkotmányba írt elmozdítását.
MTI/Mandiner
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert