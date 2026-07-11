Magyar Péter Áder János után Sulyok Tamást is megvádolta

A kormányfő szerint amit biztosan tudnak, hogy „az elnök fia a magyar honvédség Falcon gépén utazott New York és Cleveland, Cleveland és New Orleans, New Orleans és Houston, valamint Houston és Dallas között. Ahogy azt is, hogy ott ült a köztársasági elnök néhány találkozóján. Már csak azt nem tudjuk, hogy milyen okból és hogy ki fizette az utazása költségeit” – tette hozzá. „Elnök úr, tovább is van. Mondjam még?” – zárta bejegyzését Magyar Péter.

A miniszterelnök szombat reggel azt írta a Facebookon, hogy hétfőn az Országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás.