Már nem olyan fontos a tisztség tekintélye? Hiába tagadta korábban, mégis élne a megfosztási eljárással Magyar Péter

Magyar Péter megfenyegette Sulyok Tamást: ha nem írja alá a saját elmozdítását, jön a megfosztási eljárás
Törökoszági nyaralása alatt sem nyugszik Magyarország miniszterelnöke, ha a köztársasági elnök elmozdításáról van szó.
A miniszterelnök június elsején még nem akarta a megfosztási eljárást, mondván, meg akarja tartani a köztársasági elnöki tisztség tekintélyét. Most azzal fenyegette meg Sulyok Tamást, hogy megindítják ellene, ha nem írja alá saját, alkotmányba írt elmozdítását.
Alig több mint egy hónap alatt gyökeresen megváltozott a kormányfő álláspontja a köztársasági elnök elmozdításának közjogi eszközeiről. Miközben
Magyar Péter június 1-én még határozottan elutasította a személyre szabott jogalkotást és az államfő elleni megfosztási eljárást, a július 11-én közzétett bejegyzése, valamint az Alaptörvény jövő hétfőn elfogadandó 17. módosítása éppen ezeknek a korábban bírált módszereknek az alkalmazásáról tanúskodik.
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Törökoszági nyaralása alatt sem nyugszik Magyarország miniszterelnöke, ha a köztársasági elnök elmozdításáról van szó.
Június elsején Magyar Péter még a tisztség tekintélyére és a jogállami normák helyreállítására hivatkozva vázolta fel a kormány terveit. Akkor újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy
bár a hatályos Alaptörvény lehetővé teszi a megfosztási eljárás elindítását, a kabinet az elnöki hivatal tekintélyének védelmében nem ezt az utat választja.
A miniszterelnök ekkor egyértelműen megígérte, hogy az alkotmányos berendezkedés helyreállítását nem személyre szabott jogalkotással fogják végrehajtani, és becslése szerint a teljes átmeneti folyamat nagyjából egy hónapot vesz majd igénybe. Azóta kiderült, a Tisza beleírná az Alaptörvénybe, hogy a jelenlegi államfő megbizatása megszűnik, amivel kapcsolatban több jogász is úgy vélekedett, ez igenis személyre szabott jogalkotás, akármit is ígért korábban Magyar Péter.
Végül Magyar Péter másik állítása is megdőlt. Ugyan korábban azt ígérte, nem fognak élni ezzel az eszközzel, a miniszterelnök a NATO-csúcsot követő törökországi pihenése alatt közzétett Facebook-bejegyzésében figyelmeztette az államfőt, hogy a hétfői parlamenti döntés után öt napja lesz az Alaptörvény-módosítás aláírására, és ha ezt nem teszi meg, azonnal megindítják ellene a megfosztási eljárást.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert