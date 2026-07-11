Már nem olyan fontos a tisztség tekintélye? Hiába tagadta korábban, mégis élne a megfosztási eljárással Magyar Péter

A miniszterelnök ekkor egyértelműen megígérte, hogy az alkotmányos berendezkedés helyreállítását nem személyre szabott jogalkotással fogják végrehajtani, és becslése szerint a teljes átmeneti folyamat nagyjából egy hónapot vesz majd igénybe. Azóta kiderült, a Tisza beleírná az Alaptörvénybe, hogy a jelenlegi államfő megbizatása megszűnik, amivel kapcsolatban több jogász is úgy vélekedett, ez igenis személyre szabott jogalkotás, akármit is ígért korábban Magyar Péter.

Végül Magyar Péter másik állítása is megdőlt. Ugyan korábban azt ígérte, nem fognak élni ezzel az eszközzel, a miniszterelnök a NATO-csúcsot követő törökországi pihenése alatt közzétett Facebook-bejegyzésében figyelmeztette az államfőt, hogy a hétfői parlamenti döntés után öt napja lesz az Alaptörvény-módosítás aláírására, és ha ezt nem teszi meg, azonnal megindítják ellene a megfosztási eljárást.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert