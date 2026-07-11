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sulyok tamás országgyűlés alaptörvény Magyar Péter

Már nem olyan fontos a tisztség tekintélye? Hiába tagadta korábban, mégis élne a megfosztási eljárással Magyar Péter

2026. július 11. 10:16

A miniszterelnök június elsején még nem akarta a megfosztási eljárást, mondván, meg akarja tartani a köztársasági elnöki tisztség tekintélyét. Most azzal fenyegette meg Sulyok Tamást, hogy megindítják ellene, ha nem írja alá saját, alkotmányba írt elmozdítását.

2026. július 11. 10:16
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Alig több mint egy hónap alatt gyökeresen megváltozott a kormányfő álláspontja a köztársasági elnök elmozdításának közjogi eszközeiről. Miközben 

Magyar Péter június 1-én még határozottan elutasította a személyre szabott jogalkotást és az államfő elleni megfosztási eljárást, a július 11-én közzétett bejegyzése, valamint az Alaptörvény jövő hétfőn elfogadandó 17. módosítása éppen ezeknek a korábban bírált módszereknek az alkalmazásáról tanúskodik.

 

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Június elsején Magyar Péter még a tisztség tekintélyére és a jogállami normák helyreállítására hivatkozva vázolta fel a kormány terveit. Akkor újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy 

bár a hatályos Alaptörvény lehetővé teszi a megfosztási eljárás elindítását, a kabinet az elnöki hivatal tekintélyének védelmében nem ezt az utat választja. 

A miniszterelnök ekkor egyértelműen megígérte, hogy az alkotmányos berendezkedés helyreállítását nem személyre szabott jogalkotással fogják végrehajtani, és becslése szerint a teljes átmeneti folyamat nagyjából egy hónapot vesz majd igénybe. Azóta kiderült, a Tisza beleírná az Alaptörvénybe, hogy a jelenlegi államfő megbizatása megszűnik, amivel kapcsolatban több jogász is úgy vélekedett, ez igenis személyre szabott jogalkotás, akármit is ígért korábban Magyar Péter.

Végül Magyar Péter másik állítása is megdőlt. Ugyan korábban azt ígérte, nem fognak élni ezzel az eszközzel, a miniszterelnök a NATO-csúcsot követő törökországi pihenése alatt közzétett Facebook-bejegyzésében figyelmeztette az államfőt, hogy a hétfői parlamenti döntés után öt napja lesz az Alaptörvény-módosítás aláírására, és ha ezt nem teszi meg, azonnal megindítják ellene a megfosztási eljárást.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 77 komment

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mysstes
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2026. július 11. 13:33 Szerkesztve
amiképpen magyarpéter egy pillanat alatt tud előásni azok ellen az emberek ellen, akibe beleköt, akár évtizedes cuccokat, miért nem támadja őt az ellenzék hasonló módon? ellene is van rengeteg, már ismert dolog! ELLENZÉK, ÉBRESZTŐ! ez persze elvinné a politikát afelé, hogy személyek egymást nyírják ki , de most nem tudunk/lehet mást csinálni, mert mp így nyír ki egyenként mindenkit. ne feledjük: bűntelen/hibátlan ember nincs, aki sose csalt volna. mp sem bűntelen, úgyhogy őt meg azokkal kell támadni!
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szim-patikus
2026. július 11. 13:26
Poz őr
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olvaso9
2026. július 11. 13:25
Várható volt: ki az az ártatlan ember, aki a saját halálos ítéletét aláírja? Megfosztják, de semmi alapja nincs. Alkotmányellenes, tisztességtelen, példa nélküli, aljas. Szégyen...
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1
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szim-patikus
2026. július 11. 13:25
Mielőbb, annál jobb. (kinek kell egy kirakati díszmajom?)
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