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sulyok tamás törökország országgyűlés alaptörvény Magyar Péter alkotmány

Magyar Péter megfenyegette Sulyok Tamást: ha nem írja alá a saját elmozdítását, jön a megfosztási eljárás

2026. július 11. 09:30

Törökoszági nyaralása alatt sem nyugszik Magyarország miniszterelnöke, ha a köztársasági elnök elmozdításáról van szó.

2026. július 11. 09:30
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Közvetlen figyelmeztetést intézett Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz Magyar Péter a Facebook-oldalán, miközben Törökországban nyaral a NATO-csúcs után. A miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében egyértelművé tette: 

amennyiben az államfő nem írja alá az Alaptörvény jövő hétfőn elfogadandó 17. módosítását, a kormánypárti többség megfosztási eljárást kezdeményez ellene.

A kormányfő bejegyzésében pontos menetrendet vázolt fel az elnöki aláírás kikényszerítésére. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy hétfőn az Országgyűlés elfogadja az Alaptörvény 17. módosítását, ezt követően pedig a köztársasági elnöknek az alkotmányos szabályok értelmében öt napja lesz arra, hogy aláírja azt. Amennyiben Sulyok Tamás ezt nem teszi meg, a miniszterelnök szerint megindíthatóvá válik ellene a hivatalából való elmozdítását célzó megfosztási eljárás.

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A 17. módosítás tartalmazza Sulyok elmozdítását: „Az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. 

A hivatalban levő köztársasági elnök megbízatásának megszűnését követően az Országgyűlés az új Alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évig tartó időtartamra köztársasági elnököt választ a 11. cikk rendelkezései szerint.” 

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

 

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Összesen 154 komment

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Sorrend:
mandiner8-as
2026. július 11. 13:25
Remélem, Sulyok nem hátrál meg. Ha a Tisza valóban arra vetemedne, hogy levezeti a megfosztási eljárást, akkor azt a büdös életben nem mossa le róla semmi.
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1
0
nyugalom
•••
2026. július 11. 12:49 Szerkesztve
Mar a bandajaval kikerestette Sulyok Tamás amerijai útjárol az adatokat, megtamadta Sulyok Martont, a fiát! Aljas, buta! Es ez azt hitte, Trump sk semmiről nincs tudomasa! Mindenki olvassa, tudja ennek dicső tetteit! Spicli, strici! Kisradnai nem feltekeny papucsosilikere? Miert nem meri senki beszeltetni azt a nő-félét? Lehet, hogy már lecserélte?
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5
0
x-el-70
2026. július 11. 12:26
Bízom benne hogy a polcsinak is előbb utóbb távoznia kell.
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6
2
Amerigo
2026. július 11. 12:02
Ebből az aljas kutyakomédiából a zakkant pávián nem jöhet ki nyertesen. Túlnavigálta magát, a jogi végzettségét fitogtató selyemmajom. Háttérben a "jog koronázatlan királynője" hallgat szégyenében?
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12
0
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