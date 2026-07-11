Magyar Péter megfenyegette Sulyok Tamást: ha nem írja alá a saját elmozdítását, jön a megfosztási eljárás

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Törökoszági nyaralása alatt sem nyugszik Magyarország miniszterelnöke, ha a köztársasági elnök elmozdításáról van szó.
Közvetlen figyelmeztetést intézett Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz Magyar Péter a Facebook-oldalán, miközben Törökországban nyaral a NATO-csúcs után. A miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében egyértelművé tette:
amennyiben az államfő nem írja alá az Alaptörvény jövő hétfőn elfogadandó 17. módosítását, a kormánypárti többség megfosztási eljárást kezdeményez ellene.
A kormányfő bejegyzésében pontos menetrendet vázolt fel az elnöki aláírás kikényszerítésére. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy hétfőn az Országgyűlés elfogadja az Alaptörvény 17. módosítását, ezt követően pedig a köztársasági elnöknek az alkotmányos szabályok értelmében öt napja lesz arra, hogy aláírja azt. Amennyiben Sulyok Tamás ezt nem teszi meg, a miniszterelnök szerint megindíthatóvá válik ellene a hivatalából való elmozdítását célzó megfosztási eljárás.
A 17. módosítás tartalmazza Sulyok elmozdítását: „Az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.
A hivatalban levő köztársasági elnök megbízatásának megszűnését követően az Országgyűlés az új Alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évig tartó időtartamra köztársasági elnököt választ a 11. cikk rendelkezései szerint.”
Nyitókép: MTI/Purger Tamás