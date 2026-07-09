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Áder János Magyar Péternek: „Találkozunk a bíróságon”

2026. július 09. 14:15

A miniszterelnök korábban közzétette a volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját.

2026. július 09. 14:15
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Találkozunk a bíróságon – írta a volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva, a választ az MTI-hez is eljuttatta a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül.

A miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját; értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt.

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Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018 októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig”

– írta Magyar Péter.

Erre Áder János egyetlen mondattal reagált: találkozunk a bíróságon.

A miniszterelnök csütörtök reggel azt posztolta a Facebook-oldalán, hogy Áder János 55 millió forintnyi közpénzért nyaralt az Egyesült Államokban a családjával. A kormányfő annak kapcsán, hogy Áder János „ma az »önkény« ellen fog tüntetni”, közösségi oldalán azt kérdezte: vajon rendben van-e, hogy az adófizetők állják egy köztársasági elnök és a családja több százezer forintos belépőit az amerikai Disneylandbe.

Áder János korábbi közleményében erre úgy reagált, hogy 

„hiába a néhány napos pihenés, a sánta kutya ma is megelőzte Magyar Pétert”.

A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. „Nem, ezeket mi magunk fizettük ki” – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

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Összesen 59 komment

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angeleye
2026. július 09. 15:37
Legalja ez a kis nyúlszájú nyomorult pávián.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 09. 15:31
nyafika 2026. július 09. 15:29 Beszartak-a-fideszesek - További kellemes vergődést, ha hülyeséget csinálsz, majd a rendőrség hív mentőt. Indokolt lesz. Badacsonyt meg nézegetheted ahogy tudod, rajzolhatsz magadnak közös terápiás csoportfoglakozásokon. Én iszom egy fröccsöt és élvezem a szabadságomat - a csajommal, aki a Feleségem. 🤣🤣🤣🤣🤣
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0
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nyafika
2026. július 09. 15:29
Beszartak-a-fideszesek - További kellemes vergődést, ha hülyeséget csinálsz, majd a rendőrség hív mentőt. Indokolt lesz. Badacsonyt meg nézegetheted ahogy tudod, rajzolhatsz magadnak közös terápiás csoportfoglakozásokon. Én iszom egy fröccsöt és élvezem a szabadságomat - a csajommal, aki a Feleségem.
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0
0
tikkadt-szocske
•••
2026. július 09. 15:29 Szerkesztve
Oké, a Fidesz herdálta a közpénzt. Ezt nagyon könnyű harsogni, minden tiszaros erre recskol. De ugyanbiza, Patkány Pöti többéves kampányára honnan volt pénz? Táncsak nem a végsőkig nyomorított hazai tiszaros cégek tejeltek? Az nem lehet, mert azokat a Fidesz mind kikészítette és a besózott bőrűket kiakasztotta a napra. Nem ? Vagy esetleg külföldről érkezett a zsozsó? Na, mindazok akik akkor befektettek Pötibe ( és nyertek ) most üres zsákokkal állnak sorban és követelik vissza a zsét. Még a leghülyébb tiszaros sem képzelheti, hogy ők Magyarország felvirágoztatásán fáradoznak.Persze a tiszaros Népnek folyamatosan dobigálják a " Fideszherrrdáltaaaaközpéénzt c. gumicsontot, mert az ingyen van. Nem egy bonyolult képlet.
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