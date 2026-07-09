Áder János Magyar Péternek: „Találkozunk a bíróságon”

Találkozunk a bíróságon – írta a volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva, a választ az MTI-hez is eljuttatta a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül.

A miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját; értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt.