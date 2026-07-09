Áder János Magyar Péternek: „Találkozunk a bíróságon”

Áder János visszautasította Magyar Péter kérdésekbe csomagolt vádjait: „Hazudik Magyar Péter”
Hazudik Magyar Péter, Áder János szerint.
A miniszterelnök korábban közzétette a volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját.
Találkozunk a bíróságon – írta a volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva, a választ az MTI-hez is eljuttatta a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül.
A miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját; értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt.
Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018 októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig”
– írta Magyar Péter.
Erre Áder János egyetlen mondattal reagált: találkozunk a bíróságon.
A miniszterelnök csütörtök reggel azt posztolta a Facebook-oldalán, hogy Áder János 55 millió forintnyi közpénzért nyaralt az Egyesült Államokban a családjával. A kormányfő annak kapcsán, hogy Áder János „ma az »önkény« ellen fog tüntetni”, közösségi oldalán azt kérdezte: vajon rendben van-e, hogy az adófizetők állják egy köztársasági elnök és a családja több százezer forintos belépőit az amerikai Disneylandbe.
Áder János korábbi közleményében erre úgy reagált, hogy
„hiába a néhány napos pihenés, a sánta kutya ma is megelőzte Magyar Pétert”.
A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. „Nem, ezeket mi magunk fizettük ki” – tette hozzá.
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Hazudik Magyar Péter, Áder János szerint.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás