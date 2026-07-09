Áder János visszautasította Magyar Péter kérdésekbe csomagolt vádjait: „Hazudik Magyar Péter”

Magyar Péter felszólította és csornai Charles Bronsonnak nevezte a volt köztársasági elnököt
Újabb szintet lépett az Áder–Magyar-vita.
„A sánta kutya ma is megelőzte a miniszterelnököt”, Áder János szerint.
Éles hangvételű közleményben reagált Áder János volt köztársasági elnök Magyar Péter vádjaira. A 24.hu-nak elküldött nyilatkozatában a volt államfő pontról pontra cáfolta a miniszterelnök állításait a 2018-as amerikai utazásával kapcsolatban, és
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Újabb szintet lépett az Áder–Magyar-vita.
felszólította a kormányfőt, hogy kérdések helyett fogalmazzon meg közvetlen vádakat, és vállalja azok jogi következményeit.
A konfliktus előzménye, hogy Magyar Péter éles kritikával illette Áder Jánost, amiért a volt államfő felszólal a csütörtök esti, Sulyok Tamás melletti tüntetésen. A miniszterelnök azt állította kérdésekbe csomagolva, hogy Áder 2018-ban 55 millió forintos közpénzkeretből utazott az Egyesült Államokba a családjával, amelynek során az orlandói Disneylandet is meglátogatták, és felvetette a kérdést, hogy ez az út milyen eredményeket hozott Magyarországnak. Áder János válaszában utalt a miniszterelnök múlt heti, az ankarai NATO-csúcsot követő törökországi nyaralására is, megjegyezve, hogy „hiába a néhány napos pihenés, a sánta kutya ma is megelőzte Magyar Pétert”.
A volt köztársasági elnök tételesen cáfolta a vádakat. Közölte, hogy
a 2018. októberi amerikai út valójában hivatalos látogatás volt, és nem családi kiruccanás.
Leszögezte továbbá, hogy a velük utazó lányuk utazási költségeit nem az adófizetők állták, azokat a család maga fizette ki. Áder határozottan visszautasította azt a gyanúsítást is, miszerint adófizetői pénzből járt volna külföldön horgászni, állítása szerint ugyanis ilyenre egyetlen alkalommal sem került sor.
„Felszólítom Magyar Pétert, legyen olyan bátor, hogy kérdések helyett állításként fogalmazza meg vádjait, és ezután vállalja ennek minden polgári jogi és büntetőjogi következményét!”
– írta a volt államfő.
„Hazudik Magyar Péter, amikor azt állítja, hogy a 2018. októberi amerikai utunk családi kiruccanás volt. Valójában, hivatalos út volt.
Hazudik Magyar Péter, amikor azt sejteti, hogy velünk utazó lányunk utazási költségeit az adófizetők állták.
Nem, ezeket mi magunk fizettük ki.
Hazudik Magyar Péter, amikor azzal gyanúsít, hogy adófizetői pénzből voltam külföldön horgászni.
Ilyenre egyetlen egyszer sem került sor.
Felszólítom Magyar Pétert, legyen olyan bátor, hogy kérdések helyett állításként fogalmazza meg vádjait, és ezután vállalja ennek minden polgári jogi és büntetőjogi következményét!”
Az ügyhöz kapcsolódik, hogy csütörtök reggel Sulyok Tamás is közleményt adott ki. Az államfő aggodalmát fejezte ki az elnöki intézmény jövője miatt. Sulyok szerint fennáll a veszélye annak, hogy az őt követő új államfő a Tisza Párt „egyfajta politikai kinevezettje” lesz, ami véleménye szerint alááshatja a tisztség függetlenségét.
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Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton