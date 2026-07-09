Áder János visszautasította Magyar Péter kérdésekbe csomagolt vádjait: „Hazudik Magyar Péter”

„Hazudik Magyar Péter, amikor azt állítja, hogy a 2018. októberi amerikai utunk családi kiruccanás volt. Valójában, hivatalos út volt.

Hazudik Magyar Péter, amikor azt sejteti, hogy velünk utazó lányunk utazási költségeit az adófizetők állták.

Nem, ezeket mi magunk fizettük ki.

Hazudik Magyar Péter, amikor azzal gyanúsít, hogy adófizetői pénzből voltam külföldön horgászni.

Ilyenre egyetlen egyszer sem került sor.

Felszólítom Magyar Pétert, legyen olyan bátor, hogy kérdések helyett állításként fogalmazza meg vádjait, és ezután vállalja ennek minden polgári jogi és büntetőjogi következményét!”