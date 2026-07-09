Magyar Péter felszólította és csornai Charles Bronsonnak nevezte a volt köztársasági elnököt

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A miniszterelnök szerint a helyzet egyre inkább örkényi. Magyar Péter kérdések sorát tette fel Áder Jánosnak a közösségi médiában.
„Úgy hallom, hogy Áder János ma az »önkény« ellen fog tüntetni. Mielőtt a volt köztársasági elnök elindul ma a demokráciáért és a jogállamért rettegni, jó lenne, ha megválaszolná a következő kérdéseket a magyaroknak: az 55 millió forint adófizetői pénzbe kerülő 2018-as családi kiruccanása az USA-ba pontosan milyen eredményeket hozott Magyarországnak? Tényleg az egyik lányának a születésnapját ünnepelték 2 napos New York-i kiruccanással, helikopteres városnézéssel, adófizetői pénzen? Tényleg a magyar emberek állták a több százezres belepőket a vidámparkba (Disneyland)? Tényleg nem volt megfelelő az 1,3 millió adófizetői pénzen foglalt elnöki lakosztály Miamiban, és utasítást adott, elnök úr, hogy foglaljanak másik egymillióért Disneylandhez közel, Orlandóba? Hány ilyen útja volt, elnök úr? Hány külföldi horgászatot álltak a magyar adófizetők?
Elnök úr! Szedje össze a bátorságát, mégiscsak ön a csornai Charles Bronson! Álljon ki a magyarok elé, és mondja el, hogy hány magánprogramját fizettük a kétmilliárdos villa, a tízmilliárdos közpénzégető alapítvány mellett! És jelölje meg, hogy mikor tervezi visszafizetni ezeket az összegeket az államkasszába! Jó tüntetést! Bár a helyzet egyre inkább örkényi… – zúdította a kérdések sorát a volt köztársasági elnökre, Áder Jánosra Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán.
Ahogy azt cikkében az Index felidézi, a miniszterelnök korábban reagált Áder János felszólítására: a volt államfő bocsánatkérést vagy bizonyítékokat követelt a kormányfőtől azután, hogy az a kekvák kivezetésekor „közpénz-kilapátolással” hozta összefüggésbe a nevét. Áder július 6-ig adott határidőt a válaszra.
Magyar később arról írt egy bejegyzésben, hogy a volt köztársasági elnök szervezete, a Kék Bolygó Alapítvány eddig több mint 18 milliárd forint közpénzt kapott, amelyből a miniszterelnök szerint luxuskiadások és a belső kör finanszírozása valósult meg, miközben a nemzeti parkok jóval kevesebb forrásból gazdálkodnak.
Magyar Péter egy videóban bemutatta az egykori államfő rezidenciáját, ám erre reagált a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amely közölte:
azt négy éve ők forgatták, Magyarék pedig az eredeti felvételen található szöveget egyszerűen levágták.
A Kék Bolygó Alapítványnál közben úgy vélik, „egyre szánalmasabb az a vergődés”, amit a miniszterelnök a szervezet tevékenységével összefüggésben bemutat. Úgy látják, hogy a miniszterelnök kijelentéseiről is beigazolódott a népi bölcsesség, amely szerint „a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát”.
Nyitókép: MTI/Kiss Gábor