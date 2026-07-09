Magyar Péter felszólította és csornai Charles Bronsonnak nevezte a volt köztársasági elnököt

Magyar később arról írt egy bejegyzésben, hogy a volt köztársasági elnök szervezete, a Kék Bolygó Alapítvány eddig több mint 18 milliárd forint közpénzt kapott, amelyből a miniszterelnök szerint luxuskiadások és a belső kör finanszírozása valósult meg, miközben a nemzeti parkok jóval kevesebb forrásból gazdálkodnak.

Magyar Péter Áder Jánosnak üzent: „Szedje össze a bátorságát, mégiscsak ön a csornai Charles Bronson!” / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter egy videóban bemutatta az egykori államfő rezidenciáját, ám erre reagált a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amely közölte: