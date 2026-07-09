Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
07. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
vita Disneyland Áder János Magyar Péter

Magyar Péter felszólította és csornai Charles Bronsonnak nevezte a volt köztársasági elnököt

2026. július 09. 08:43

A miniszterelnök szerint a helyzet egyre inkább örkényi. Magyar Péter kérdések sorát tette fel Áder Jánosnak a közösségi médiában.

2026. július 09. 08:43
null

„Úgy hallom, hogy Áder János ma az »önkény« ellen fog tüntetni. Mielőtt a volt köztársasági elnök elindul ma a demokráciáért és a jogállamért rettegni, jó lenne, ha megválaszolná a következő kérdéseket a magyaroknak: az 55 millió forint adófizetői pénzbe kerülő 2018-as családi kiruccanása az USA-ba pontosan milyen eredményeket hozott Magyarországnak? Tényleg az egyik lányának a születésnapját ünnepelték 2 napos New York-i kiruccanással, helikopteres városnézéssel, adófizetői pénzen? Tényleg a magyar emberek állták a több százezres belepőket a vidámparkba (Disneyland)? Tényleg nem volt megfelelő az 1,3 millió adófizetői pénzen foglalt elnöki lakosztály Miamiban, és utasítást adott, elnök úr, hogy foglaljanak másik egymillióért Disneylandhez közel, Orlandóba? Hány ilyen útja volt, elnök úr? Hány külföldi horgászatot álltak a magyar adófizetők?

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Áder János kiállt a jogállamiság mellett

#StopÖnkény

Elnök úr! Szedje össze a bátorságát, mégiscsak ön a csornai Charles Bronson! Álljon ki a magyarok elé, és mondja el, hogy hány magánprogramját fizettük a kétmilliárdos villa, a tízmilliárdos közpénzégető alapítvány mellett! És jelölje meg, hogy mikor tervezi visszafizetni ezeket az összegeket az államkasszába! Jó tüntetést! Bár a helyzet egyre inkább örkényi…  – zúdította a kérdések sorát a volt köztársasági elnökre, Áder Jánosra Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

 

Ahogy azt cikkében az Index felidézi, a miniszterelnök korábban reagált Áder János felszólítására: a volt államfő bocsánatkérést vagy bizonyítékokat követelt a kormányfőtől azután, hogy az a kekvák kivezetésekor „közpénz-kilapátolással” hozta összefüggésbe a nevét. Áder július 6-ig adott határidőt a válaszra.

Magyar később arról írt egy bejegyzésben, hogy a volt köztársasági elnök szervezete, a Kék Bolygó Alapítvány eddig több mint 18 milliárd forint közpénzt kapott, amelyből a miniszterelnök szerint luxuskiadások és a belső kör finanszírozása valósult meg, miközben a nemzeti parkok jóval kevesebb forrásból gazdálkodnak.

MAGYAR Péter
Magyar Péter Áder Jánosnak üzent: „Szedje össze a bátorságát, mégiscsak ön a csornai Charles Bronson!” / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter egy videóban bemutatta az egykori államfő rezidenciáját, ám erre reagált a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amely közölte: 

azt négy éve ők forgatták, Magyarék pedig az eredeti felvételen található szöveget egyszerűen levágták.

A Kék Bolygó Alapítványnál közben úgy vélik, „egyre szánalmasabb az a vergődés”, amit a miniszterelnök a szervezet tevékenységével összefüggésben bemutat. Úgy látják, hogy a miniszterelnök kijelentéseiről is beigazolódott a népi bölcsesség, amely szerint „a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát”.

Nyitókép: MTI/Kiss Gábor

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 74 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
La Piovra
2026. július 09. 11:01
10 év elnöki pozíció betöltése után, Áder Jánossal szemben, csak ilyen jellegű kritikát képes megfogalmazni, akkor rovar úr saját maga bizonyítja, hogy a ,,csornai Charles Bronson” milyen kiváló köztársasági elnök volt. Soha ne vegyél komolyan egy bennfentes kereskedőt, és óvakodj az árulóktól!
Válasz erre
3
0
jebuzita
2026. július 09. 10:58
Primitív. Kicsinyes.
Válasz erre
4
0
formaegy-2
•••
2026. július 09. 10:55 Szerkesztve
"...erre reagált a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amely közölte: azt négy éve ők forgatták, Magyarék pedig az eredeti felvételen található szöveget egyszerűen levágták. ...„a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát”" magyar náci péter hazudik reggel, éjjel, meg este. Ezért gyűjti maga köré a Gyurcsányista tetveket mert ugyan az a fertőzött vér folyik az ereikben. Az lenne a meglepő ha egyszer nem hazudna. Ennyi.
Válasz erre
3
0
martens
2026. július 09. 10:53
Ilyen alapon Fostos péter szólította fel.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!