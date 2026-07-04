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jogállamiság áder jános agresszió

Áder János kiállt a jogállamiság mellett

2026. július 04. 21:15

#StopÖnkény

2026. július 04. 21:15
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Orbán Viktor
Orbán Viktor
Facebook

„Áder János kiállt a jogállamiság mellett. Higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ez után történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés. Egyenes út az önkényuralom felé. Itt tart a Tisza-kormány. Ne hagyjuk!

#StopÖnkény”

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Összesen 16 komment

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Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. július 04. 22:49
MIMM
Válasz erre
0
0
turani
•••
2026. július 04. 22:23 Szerkesztve
Igen, ez a baj azzal, hogy Orbán, ez a bűnöző továbbra is politizál. A Tisza ténylegesen felszámolja a jogállamot, ez a mocsok meg hiteltelenné teszi az ezzel szembeni ellenállást! Lássuk csak ezt a példát. Áder János több mint tízmilliárd Forintot ellop, Balásy-n meg másokon keresztül visszaoszt a haveroknak, sok milliárdból dőzsöl villájában. Ezt jelenti most a #StopÖnkény. Hiszen ki akarna ezekkel a mocskokkal egy oldalon állni! Ki akarná ezzel legitimálni több ezer milliárd Forint ellopását! Ennyi volt. Orbán az új Gyurcsány, aki akár évtizedig is kész lesz akadályozni a Tisza-rezsim leváltását azzal, hogy undorítóvá teszi az ellenállást a rezsimmel szemben, mert tolvaj, bűnöző személyével és bűntársaival mindent összemocskol. Akárhogy is nézzük az első lépést Magyar Pétertől való megszabadulás útján Orbán Viktortól való megszabadulás jelenti. Így vagy úgy, de el kell takarítani Orbánt és bandáját a Tiszával szembeni ellenállás útjából.
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1
4
elcapo-3
2026. július 04. 22:21
Ennél azért több kellene! És nem csak a parlamentben!
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0
0
templar62
2026. július 04. 22:07
PRO PATRIA ET LIBERTATE .
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2
0
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