Ha például a miniszterelnök (MaPé) megrágalmazza a volt köztársasági elnököt, Áder Jánost, majd a megrágalmazott egy műsorban tételesen, számlákkal és bizonylatokkal cáfolja a rágalmakat, akkor jön a »függetlenobjektív« újság (24) »függetlenobjektív« újságírója, bizonyos Kassai Zsigmond (jól jegyezzük meg a nevet, hiszen úgyis tele van az agyunk teljesen felesleges baromságokkal és barmokkal), és megálmodja a következő címet: