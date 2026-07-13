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bayer zsolt áder jános kassai zsigmond újságírás

„Függetlenobjektív” újságírás

2026. július 13. 10:15

Mai első leckénkben megmutatjuk a „függetlenobjektív” újságírás néhány mesterfogását.

2026. július 13. 10:15
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Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Első lecke:

Mai első leckénkben megmutatjuk a »függetlenobjektív« újságírás néhány mesterfogását.

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Ha például a miniszterelnök (MaPé) megrágalmazza a volt köztársasági elnököt, Áder Jánost, majd a megrágalmazott egy műsorban tételesen, számlákkal és bizonylatokkal cáfolja a rágalmakat, akkor jön a »függetlenobjektív« újság (24) »függetlenobjektív« újságírója, bizonyos Kassai Zsigmond (jól jegyezzük meg a nevet, hiszen úgyis tele van az agyunk teljesen felesleges baromságokkal és barmokkal), és megálmodja a következő címet:

»Áder számlákat és átutalási bizonylatokat mutogatott Bayer Zsolt műsorában«

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Amit ebből meg kell tanulnunk, az az, hogy ilyen esetekben, vagyis amikor szerelmünk tárgyáról (MaPé) egyértelműen kiderül, hogy hazudozik és rágalmaz, és a megrágalmazott megfellebbezhetetlen bizonyítékokkal cáfol, akkor a »függetlenobjektív« hősszerelmes (KaZsi)  gyakorító képzővel (gat-get) ellátott igével (mutat) próbálja hitelteleníteni a cáfolhatatlan valóságot. Eredeti cikk itt – kötelező elolvasni, kikérdezem.

Amúgy Kassai Zsiguci ezt írja magáról:

»Munkamódszerére elsősorban a dokumentumalapú feldolgozás jellemző: határozatok, jegyzőkönyvek, bírósági iratok és közérdekű adatok elemzéséből épít történeteket.«

Remek Zsiguci! Van itt néhány dokumentum, tudod, amit Áder »mutogatott«, építs belőle egy történetet!”

Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 19 komment

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mostar2222
2026. július 13. 11:51
szkajvoker-lajos Egy per, jogállami keretek között, százszor hitelesebb, mint az a szellemi táplálék, amivel a bayer-féle legalják benneteket etetnek.
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gyzoltan-2
2026. július 13. 11:45
-már megint csalódtam! Csalódást okoztál Zsoltika! Szent meggyőződésem volt, hogy azzal kezded, hogy márpedig független objektív újságírás, újságíró nem létezik..! Nem így kezdtél! Így aztán érdektelenné vált az egész..!
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szkajvoker-lajos
2026. július 13. 11:29
imádom amikor a pojácatrollok a moslékmédiák piti sajtóper-sikereivel házalnak. Csak azt felejtik el, hogy a kormányzat/érdekeltek nem indított ellenük sajtópereket pl. a németatina-korózs hazugságok, vagy a mögöttünk lévő poloska-kampány hazugságai miatt sem, pedig százával írták és tolták ezeket (az 'elnyomott függetlenek' :) , gödözéstől a marcibácsizásig, stb.
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szkajvoker-lajos
2026. július 13. 11:21
mostar2222 2026. július 13. 11:00 "majd a perben kiderül" - hát persze zsiguci, csak van annyi rokona/ismerőse a pojácának a bírók közt, hogy valamelyik majd csak 'megcáfol' egy nav-hoz feltöltött számlát és egy banki átutalást :). Hisz mindent IS az agresszív kismalacért.
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