Sulyok Tamás hivatala visszaszólt Magyar Péter legújabb vádjaira
A miniszterelnök Törökországból, Facebook-posztban üzent az ismét lemondásra felszólított államfőnek.
Mai első leckénkben megmutatjuk a „függetlenobjektív” újságírás néhány mesterfogását.
„Első lecke:
Mai első leckénkben megmutatjuk a »függetlenobjektív« újságírás néhány mesterfogását.
Ha például a miniszterelnök (MaPé) megrágalmazza a volt köztársasági elnököt, Áder Jánost, majd a megrágalmazott egy műsorban tételesen, számlákkal és bizonylatokkal cáfolja a rágalmakat, akkor jön a »függetlenobjektív« újság (24) »függetlenobjektív« újságírója, bizonyos Kassai Zsigmond (jól jegyezzük meg a nevet, hiszen úgyis tele van az agyunk teljesen felesleges baromságokkal és barmokkal), és megálmodja a következő címet:
»Áder számlákat és átutalási bizonylatokat mutogatott Bayer Zsolt műsorában«
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A miniszterelnök Törökországból, Facebook-posztban üzent az ismét lemondásra felszólított államfőnek.
Amit ebből meg kell tanulnunk, az az, hogy ilyen esetekben, vagyis amikor szerelmünk tárgyáról (MaPé) egyértelműen kiderül, hogy hazudozik és rágalmaz, és a megrágalmazott megfellebbezhetetlen bizonyítékokkal cáfol, akkor a »függetlenobjektív« hősszerelmes (KaZsi) gyakorító képzővel (gat-get) ellátott igével (mutat) próbálja hitelteleníteni a cáfolhatatlan valóságot. Eredeti cikk itt – kötelező elolvasni, kikérdezem.
Amúgy Kassai Zsiguci ezt írja magáról:
»Munkamódszerére elsősorban a dokumentumalapú feldolgozás jellemző: határozatok, jegyzőkönyvek, bírósági iratok és közérdekű adatok elemzéséből épít történeteket.«
Remek Zsiguci! Van itt néhány dokumentum, tudod, amit Áder »mutogatott«, építs belőle egy történetet!”
Fotó: Mandiner/Ficsor Márton