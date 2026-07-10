Áder János Magyar Péternek: „Találkozunk a bíróságon”
A miniszterelnök korábban közzétette a volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját.
A Magyar Állami Operaház nevében 2018-as New York-i vendégjátékunk kapcsán indítványoztam, hogy a floridai konzulátusavató után legyen jelen az államfő nagy amerikai kitelepülésünk első estéjén is.
„Én vagyok a »hibás«, nem Áder János. A Magyar Állami Operaház nevében 2018-as New York-i vendégjátékunk kapcsán indítványoztam, hogy a floridai konzulátusavató után legyen jelen az államfő nagy amerikai kitelepülésünk első estéjén is. Elnök úr nem rögtön adta be a derekát, hisz már mindent fixáltak, végül mégis átszervezték a miami látogatást, és New Yorkból utaztak haza a nyitóeste másnapján. Az OPERA tízenegy-két napos programja Erkel Ferenc Bánk bán c. operájának amerikai bemutatójával indult a Lincoln Center Koch Színházában, amely a Metropolitan Opera épületével szomszédos (korábban New York City Opera néven ismerték). Az esten mintegy 200 nemzet delegátusai vettek részt Bogyay Katalin akkori ENSZ-nagykövet asszonynak köszönhetően. A sorozat egyik védnökének Marton Éva művésznőt kértük fel, akinek New Yorkban is óriási kultusza van, valamint régi művésztársát, Placido Domingót.
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A miniszterelnök korábban közzétette a volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját.
Domingo akkor épp a szomszédos MET-ben próbált (Gianni Schicchi), és arra is rávehető volt, hogy egy olasz ügynök által rendezett Carnegie Hall-béli zenekari hangversenyünkön néhány számot dirigáljon: ezen betétszámok szólistája a kiváló Rost Andrea művésznő lett. Amúgy a Koch Theaterben még egy Bánk bánt (Erkel), Kékszakállút (Bartók), Mario és a varázslót (Vajda), Sába királynőjét (Goldmark) játszottunk, balettünk pedig Hattyúk tavát, Don Quijotét és egy modern estet táncolt, valamint tartottunk egy magyar gálaestet is a november 4-i nemzeti gyásznapon.
A forrást és így a lehetőséget a kormányzattól kaptuk, mert az Operaház teljes rekonstrukciója mellett döntöttek, amely viszont hosszabb időre állította meg a működést. Az pedig általános gyakorlat az operavilágban, hogy ilyenkor van mód nagyszabású, demonstratív, máskor meg nem oldható turnékat összehozni. A sorozat átlag ezerfős fizető nézőszámot eredményezett, rengeteg kinti médiamegjelenést generált, megismertette Erkel Ferenc nevét a tengerentúlon (osztogattunk egy olasz nyelven felvett Bánk-keresztmetszetet is, hogy a korai Verdivel való összevetés megtörténhessen). Aki részt vett benne, nem felejti el, nagy bizalominjekció volt a kissé fedél nélkül maradt társulatunk számára ez az út, ahogy a 2017-es Kárpát-Haza Operatúra is, a mai határok kívülről történő körbejárásával, 400 kollégával.
És – nyilván a költségek mellett – a 370 operás által abszolvált magyar művészeti kitelepülése bő 90 milliós bevétellel is zárt. Velünk tartottak artisták, néptáncosok, kis Virtuózok is, számos kísérőprogramot bonyolított a New York-i Magyar Intézet.
Remélem, így teljesebb a kép: befektettünk az amerikai magyar kulturális reputációba magyar alkotásokkal és azzal a tehetséggel is, ahogy mások mesterműveit előadni vagyunk képesek. Azt hiszem, valóban elmondhatom, hogy nem hoztunk szégyent a hazánkra 8 évvel ezelőtt, 2018 őszén, New Yorkban – államelnöktől a kis balettnövendékig.”
Nyitókép: Ókovács Szilveszter Facebook-oldala