A forrást és így a lehetőséget a kormányzattól kaptuk, mert az Operaház teljes rekonstrukciója mellett döntöttek, amely viszont hosszabb időre állította meg a működést. Az pedig általános gyakorlat az operavilágban, hogy ilyenkor van mód nagyszabású, demonstratív, máskor meg nem oldható turnékat összehozni. A sorozat átlag ezerfős fizető nézőszámot eredményezett, rengeteg kinti médiamegjelenést generált, megismertette Erkel Ferenc nevét a tengerentúlon (osztogattunk egy olasz nyelven felvett Bánk-keresztmetszetet is, hogy a korai Verdivel való összevetés megtörténhessen). Aki részt vett benne, nem felejti el, nagy bizalominjekció volt a kissé fedél nélkül maradt társulatunk számára ez az út, ahogy a 2017-es Kárpát-Haza Operatúra is, a mai határok kívülről történő körbejárásával, 400 kollégával.

És – nyilván a költségek mellett – a 370 operás által abszolvált magyar művészeti kitelepülése bő 90 milliós bevétellel is zárt. Velünk tartottak artisták, néptáncosok, kis Virtuózok is, számos kísérőprogramot bonyolított a New York-i Magyar Intézet.

Remélem, így teljesebb a kép: befektettünk az amerikai magyar kulturális reputációba magyar alkotásokkal és azzal a tehetséggel is, ahogy mások mesterműveit előadni vagyunk képesek. Azt hiszem, valóban elmondhatom, hogy nem hoztunk szégyent a hazánkra 8 évvel ezelőtt, 2018 őszén, New Yorkban – államelnöktől a kis balettnövendékig.”