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bánk bán new york erkel ferenc áder jános magyar állami operaház

Én vagyok a „hibás”, nem Áder János

2026. július 10. 09:17

A Magyar Állami Operaház nevében 2018-as New York-i vendégjátékunk kapcsán indítványoztam, hogy a floridai konzulátusavató után legyen jelen az államfő nagy amerikai kitelepülésünk első estéjén is.

2026. július 10. 09:17
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Ókovács Szilveszter
Ókovács Szilveszter
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Én vagyok a »hibás«, nem Áder János. A Magyar Állami Operaház nevében 2018-as New York-i vendégjátékunk kapcsán indítványoztam, hogy a floridai konzulátusavató után legyen jelen az államfő nagy amerikai kitelepülésünk első estéjén is. Elnök úr nem rögtön adta be a derekát, hisz már mindent fixáltak, végül mégis átszervezték a miami látogatást, és New Yorkból utaztak haza a nyitóeste másnapján. Az OPERA tízenegy-két napos programja Erkel Ferenc Bánk bán c. operájának amerikai bemutatójával indult a Lincoln Center Koch Színházában, amely a Metropolitan Opera épületével szomszédos (korábban New York City Opera néven ismerték). Az esten mintegy 200 nemzet delegátusai vettek részt Bogyay Katalin akkori ENSZ-nagykövet asszonynak köszönhetően. A sorozat egyik védnökének Marton Éva művésznőt kértük fel, akinek New Yorkban is óriási kultusza van, valamint régi művésztársát, Placido Domingót.

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Domingo akkor épp a szomszédos MET-ben próbált (Gianni Schicchi), és arra is rávehető volt, hogy egy olasz ügynök által rendezett Carnegie Hall-béli zenekari hangversenyünkön néhány számot dirigáljon: ezen betétszámok szólistája a kiváló Rost Andrea művésznő lett. Amúgy a Koch Theaterben még egy Bánk bánt (Erkel), Kékszakállút (Bartók), Mario és a varázslót (Vajda), Sába királynőjét (Goldmark) játszottunk, balettünk pedig Hattyúk tavát, Don Quijotét és egy modern estet táncolt, valamint tartottunk egy magyar gálaestet is a november 4-i nemzeti gyásznapon. 

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A forrást és így a lehetőséget a kormányzattól kaptuk, mert az Operaház teljes rekonstrukciója mellett döntöttek, amely viszont hosszabb időre állította meg a működést. Az pedig általános gyakorlat az operavilágban, hogy ilyenkor van mód nagyszabású, demonstratív, máskor meg nem oldható turnékat összehozni. A sorozat átlag ezerfős fizető nézőszámot eredményezett, rengeteg kinti médiamegjelenést generált, megismertette Erkel Ferenc nevét a tengerentúlon (osztogattunk egy olasz nyelven felvett Bánk-keresztmetszetet is, hogy a korai Verdivel való összevetés megtörténhessen). Aki részt vett benne, nem felejti el, nagy bizalominjekció volt a kissé fedél nélkül maradt társulatunk számára ez az út, ahogy a 2017-es Kárpát-Haza Operatúra is, a mai határok kívülről történő körbejárásával, 400 kollégával.

És – nyilván a költségek mellett – a 370 operás által abszolvált magyar művészeti kitelepülése bő 90 milliós bevétellel is zárt. Velünk tartottak artisták, néptáncosok, kis Virtuózok is, számos kísérőprogramot bonyolított a New York-i Magyar Intézet.

Remélem, így teljesebb a kép: befektettünk az amerikai magyar kulturális reputációba magyar alkotásokkal és azzal a tehetséggel is, ahogy mások mesterműveit előadni vagyunk képesek. Azt hiszem, valóban elmondhatom, hogy nem hoztunk szégyent a hazánkra 8 évvel ezelőtt, 2018 őszén, New Yorkban – államelnöktől a kis balettnövendékig.”

Nyitókép: Ókovács Szilveszter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
analysator
2026. július 10. 10:33
reciprofi - a te érvelésed alapján nincs és nem is volt soha Magyarországnak olyan államfője, aki ne lenne utólag egy másik ideológia vagy politikai nézet szemszögéből méltatlan és érdemtelen. Nézzük csak Göncz Árpi bácsit, aki a rendszerváltás után alig fél évvel képes lett volna (és meg is próbálta) romba dönteni az egész országot. A saját politikai oldalának az érdekeit kiszolgálva, nem a nemzet egységét óvva és védelmezve. Vagy ott van Mádl Ferenc, aki Sulyokhoz képest is egy súlytalan és észrevehetetlen figura volt, bár ő is jogász és egy békés idős bácsika volt. Talán Sólyom és Áder volt az a két köztársasági elnök, akik nagyjából megfeleltek a feladatnak. Igen, van olyan, hogy valaki felül tud emelkedni a nemzet érdekében a saját érdekein. Te nem vagy ilyen, annyira nem, hogy még elképzelni sem tudsz ilyesmit. Te menjél csak Magyar Péter nyomában és jelöld meg te is az összes utcasarkot, ahová a példaképed odacsurrantott. A te nevedre a kutya sem fog emlékezni, nem véletlenül.
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usafiu20
2026. július 10. 10:23
"Én vagyok a „hibás”, nem Áder János" Ennyivel nem ússzátok meg te szervilis barom...!!!
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2
reciprofi
•••
2026. július 10. 09:55 Szerkesztve
A 0. napon meg a Fidesz frakcióvezetője volt, aztán mivel nem volt jobb közéleti szereplő, tudos, stb. fővédnöke lett a NER felépítésének, természetesen nem politikai kinevezettként....höhöööö Ha hordana fülbevalót az is Fideszes lenne. 😅 A hiteles politikus oximoronja. Az alkalmatlanságukat már régen bebizonyították. Csak aláíró tollnak kellettek meg kirakatnak. Nem is érdemlik meg a juttatásokat. Azért kapja a sokmilliós nyugdíjat + milliárdos villát, stb. , mert államfőként a nemzet egységének megtestesítője volt. Ja, ő sosem volt az.Áder kapja közpénzből a milliós nyugdíjat, lakik a közpénzen épített házában, kapja közpénzen a neki járó plusz szolgáltatásokat, kapja közpénzből az alapítvány az ellátmányt, továbbra is elnök úrnak szólítják .Méltatlansági után meg kell vonni tőle minden juttatást és teljes vagyonvizsgálatot kell lefolytatni , belevonva a rokonokat , szomszédokat miegymás Előtte is pártkatona, utána is pártkatona, csak közben nem. 😏 Vicces
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camelia sinensis
2026. július 10. 09:46
Azok az emberek, akiket ezzel lehet vadítani, nyálcsorgatva nézik az "aranylábú" focisták, igénytelen celebek, luxuskurtizánok ,európai uralkodócsaládok fényes , sőt hivalkodó életét. A köztársaság első emberét a státusznak kijáró eleganciával, mondhatni luxussal kéretik körbevenni, a kulturális, nemzeti imázs építő programjait pedig finanszírozni, mert ezzel nem csak őt tiszteljük meg, hanem mindannyiunkat, akiket a világ színe előtt képvisel. Ez alap, erre a reprezentációra költeni kell.
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