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Lefordítom: beszélünk a semmiről.
„Lezárta a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok átvilágítását az oktatási minisztérium.
Elolvastam a jelentést. Lefordítom: beszélünk a semmiről, hasraütéssel leírunk dolgokat. A lényeg két dolog volt: valami negatívat kihozni, és persze látszat-tevékenységet folytatni.
Ennyi idő alatt egy ilyen átfogó tanulmányt – hogy mi volt jobb 2016 előtt és után – nem lehet megcsinálni. Senki, de senki nem tud erről meggyőzni.
Lúzerek, komolyan.
És miért nincs ma kormányinfo?
Esetleg Magyar kisdiktátor konrtollálni akarja ki-mit mondjon ma? Jó hogy potom 7 millióba kerül nekünk 3 hasztalan szóvivő...”
Nyitókép: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter (Hegedüs Róbert/MTI)