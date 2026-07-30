Ft
Ft
34°C
19°C
Ft
Ft
34°C
19°C
07. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
klebelsberg központ vizsgálatsorozat kormányinfó

Lúzerek, komolyan. És miért nincs ma kormányinfó?

2026. július 30. 13:11

Lefordítom: beszélünk a semmiről.

2026. július 30. 13:11
null
Gulyás Virág
Gulyás Virág
Facebook

„Lezárta a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok átvilágítását az oktatási minisztérium.

Elolvastam a jelentést. Lefordítom: beszélünk a semmiről, hasraütéssel leírunk dolgokat. A lényeg két dolog volt: valami negatívat kihozni, és persze látszat-tevékenységet folytatni.  

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Ennyi idő alatt egy ilyen átfogó tanulmányt – hogy mi volt jobb 2016 előtt és után – nem lehet megcsinálni. Senki, de senki nem tud erről meggyőzni.  

Lúzerek, komolyan.

És miért nincs ma kormányinfo? 

Esetleg Magyar kisdiktátor konrtollálni akarja ki-mit mondjon ma? Jó hogy potom 7 millióba kerül nekünk 3 hasztalan szóvivő...”
 

Nyitókép: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter (Hegedüs Róbert/MTI)

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kishegyi
2026. július 30. 16:15
A sok elvakult hülye tiszás miatt szerintem tavasz előtt nem várható érdemi változás, addig szabadon rombolhat Tiszapeti meg a bandája!
Válasz erre
0
0
Almassy
2026. július 30. 16:14
De legalább a gender-minisztérium erősödött. Az is valami...
Válasz erre
0
0
minarik
2026. július 30. 16:05
massivement7 2026. július 30. 15:52 FIDESZ-MSZMP: 20%-on. Jó vergődést! FIDESZ-MSZMP: 20%-on. Jó vergődést! Magad vagy a szertári példa rá. Gondolom, ez már nem is vergődés, inkább vegetatív rángatózás, ha képes voltál a fenti sorokat 16-szor leírni. Írd le 200-szor és akkor talán elmúlik, még a bőröd is kisimul, meglátod.
Válasz erre
1
0
Nagyhuba1
2026. július 30. 16:02
Nem vagyok jártas az oktatásban (se) ezért csak kérdezem nem lehetett volna olyan miniszter akinek van,volt tényleges oktatási tapasztalata.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!