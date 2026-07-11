Sulyok Tamás hivatala visszaszólt Magyar Péter legújabb vádjaira

Magyar Péter megfenyegette Sulyok Tamást: ha nem írja alá a saját elmozdítását, jön a megfosztási eljárás
Törökoszági nyaralása alatt sem nyugszik Magyarország miniszterelnöke, ha a köztársasági elnök elmozdításáról van szó.
A miniszterelnök Törökországból, Facebook-posztban üzent az ismét lemondásra felszólított államfőnek.
Facebook-posztban támadta meg a korábban többször is lemondásra felszólított köztársasági elnököt a törökországi nyaraláson lévő miniszterelnök. A Sándor-palota szombat délután részletesen reagált a Magyar Péter által felvetett vádakra.
Ismeretes: az Alaptörvény 17. módosítása révén az államfőnek azonnal távoznia kell a hivatalából, már ha aláírja a parlament által elfogadott irományt. Ha nem teszi, úgy elvileg úgynevezett megfosztási eljárás indulhat ellene, hasonló eredménnyel. Sulyok Tamás egyértelművé tette: nem mond le.
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Törökoszági nyaralása alatt sem nyugszik Magyarország miniszterelnöke, ha a köztársasági elnök elmozdításáról van szó.
Magyar – alighanem ráhatásnak szánt – FB-posztjában azt firtatta,
vajon mit keresett Sulyok Tamás köztársasági elnök fia, dr. Sulyok Márton az elnök 12 napos amerikai útján a honvédségi Falcon gépen úgy, hogy hivatalosan nem is volt tagja az elnöki delegációnak”?
Egyebek mellett azzal kapcsolatban is felkérdezte az államfő hivatalát, hogy tudomása szerint, „hasonlóan Áder János 2018-as amerikai útjához, Sulyok Tamás 12 napos hivatalos útjának legnagyobb része is városnézéssel és múzeumlátogatással telt”.
A 24.hu-nak küldött válaszában a Sándor-palota egyértelművé tette:
„A dr. Sulyok Márton utazásával és részvételével valamint a munkalátogatás mellett lebonyolított magánjellegű programokkal kapcsolatban felmerült valamennyi költség szabályszerűen megtérítésre került a Sándor-palota, illetve a Külügyminisztérium felé, azok egyáltalán nem terhelték az intézmények költségvetését.”
Hozzáfűzték továbbá,
az államfő sajnálatát fejezi ki amiatt, ha a kormány számára a külhoni magyar közösségekkel történő nemzeti összetartozás és a magyar identitásuk erősítése, valamint az amerikai-magyar kapcsolódású szakmai találkozók lebonyolítása nem tartozik a hivatalos állami feladatok körébe.
Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI