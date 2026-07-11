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sulyok tamás alaptörvény Magyar Péter

Sulyok Tamás hivatala visszaszólt Magyar Péter legújabb vádjaira

2026. július 11. 19:23

A miniszterelnök Törökországból, Facebook-posztban üzent az ismét lemondásra felszólított államfőnek.

2026. július 11. 19:23
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Facebook-posztban támadta meg a korábban többször is lemondásra felszólított köztársasági elnököt a törökországi nyaraláson lévő miniszterelnök. A Sándor-palota szombat délután részletesen reagált a Magyar Péter által felvetett vádakra.

Ismeretes: az Alaptörvény 17. módosítása révén az államfőnek azonnal távoznia kell a hivatalából, már ha aláírja a parlament által elfogadott irományt. Ha nem teszi, úgy elvileg úgynevezett megfosztási eljárás indulhat ellene, hasonló eredménnyel. Sulyok Tamás egyértelművé tette: nem mond le.

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Magyar – alighanem ráhatásnak szánt – FB-posztjában azt firtatta,

vajon mit keresett Sulyok Tamás köztársasági elnök fia, dr. Sulyok Márton az elnök 12 napos amerikai útján a honvédségi Falcon gépen úgy, hogy hivatalosan nem is volt tagja az elnöki delegációnak”?

Egyebek mellett azzal kapcsolatban is felkérdezte az államfő hivatalát, hogy tudomása szerint, „hasonlóan Áder János 2018-as amerikai útjához, Sulyok Tamás 12 napos hivatalos útjának legnagyobb része is városnézéssel és múzeumlátogatással telt”. 

Megérkezett Sulyok hivatalos válasza

A 24.hu-nak küldött válaszában a Sándor-palota egyértelművé tette:

„A dr. Sulyok Márton utazásával és részvételével valamint a munkalátogatás mellett lebonyolított magánjellegű programokkal kapcsolatban felmerült valamennyi költség szabályszerűen megtérítésre került a Sándor-palota, illetve a Külügyminisztérium felé, azok egyáltalán nem terhelték az intézmények költségvetését.”

Hozzáfűzték továbbá,

az államfő sajnálatát fejezi ki amiatt, ha a kormány számára a külhoni magyar közösségekkel történő nemzeti összetartozás és a magyar identitásuk erősítése, valamint az amerikai-magyar kapcsolódású szakmai találkozók lebonyolítása nem tartozik a hivatalos állami feladatok körébe.

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

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Összesen 43 komment

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Sorrend:
greeen
2026. július 11. 20:42
fernandvix 2026. július 11. 20:24 Lilyana2 2026. július 11. 19:19 • Szerkesztve Vége van fideszlotyó Minek van vége, te féreg? Nem kellemetlen még nektek, hogy amit ez a rohadék mond, abból eddig még semmi nem volt igaz? Nem kellemetlen, hogy folyton beégtek? Mondj 1 dolgot, amit a dög állított, és bizonyítottan igaz volt. 1 dolgok kérek
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1
0
mysstes
2026. július 11. 20:41
ÁLLÍTSÁTOK MEG ARTURO UIT!
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0
0
mnmn
2026. július 11. 20:37
fernandvix 2026. július 11. 20:04 mnmn 2026. július 11. 18:50 • Szerkesztve Rosszul tudom, hogy a fostos kivitte a gyerekeit a NATO csúcsra, ők milyen minőségben voltak ott, tanácsadóként? "Hidd el ő minden számlát ki fog tenni. Míg Sulyok majd nem találja." Leszarom a számlákat, ha már olyan európainak akarnak mutatkozni, akkor az a korrekt, hogy hivatalosan kimegy a NATO csúcsra, majd hazajön és saját költségen megveszi magának és a famíliájának a repjegyeket, szállást, aztán hawai. Igaz itt kitört belőle a szarrágás, mert így a saját útját nem kellet kifizetnie.
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2
0
packó_
2026. július 11. 20:33
Bunkó ez a pszichopata Peti.
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4
0
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