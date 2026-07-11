Sulyok Tamás hivatala visszaszólt Magyar Péter legújabb vádjaira

Facebook-posztban támadta meg a korábban többször is lemondásra felszólított köztársasági elnököt a törökországi nyaraláson lévő miniszterelnök. A Sándor-palota szombat délután részletesen reagált a Magyar Péter által felvetett vádakra.

Ismeretes: az Alaptörvény 17. módosítása révén az államfőnek azonnal távoznia kell a hivatalából, már ha aláírja a parlament által elfogadott irományt. Ha nem teszi, úgy elvileg úgynevezett megfosztási eljárás indulhat ellene, hasonló eredménnyel. Sulyok Tamás egyértelművé tette: nem mond le.