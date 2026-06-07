Szemben az LMBTQ-lobbival: szülői engedélyhez kötik a szexuális nevelést Olaszországban

Az olasz szenátus a héten elfogadta azt a törvényt, amely szerint a jövőben csak a szülők előzetes hozzájárulásával lehet szexuális felvilágosítást tartani az oktatási és nevelési intézményekben. A Giorgia Meloni vezette kormány szerint a lépés a szülői jogokat erősíti, a baloldali ellenzék viszont élesen bírálja a reformot – számolt be róla a Reuters.

Az új szabályozást Giuseppe Valditara oktatási miniszter terjesztette elő, és a szenátus június 4-én véglegesen jóváhagyta. A törvény értelmében