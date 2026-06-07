Szemben az LMBTQ-lobbival: szülői engedélyhez kötik a szexuális nevelést Olaszországban

Gender és LMBTQ: nyugaton már lassan hátrálnak
Egyre több apró jele van annak, hogy visszavesznek nyugaton az előző évek LMBTQ-párti genderőrületéből. Az EU azonban fullba tolja a gendert, és leendő Tisza-kormánytól is ezt várják.
Giorgia Meloni kormánya szerint a lépés a szülői jogokat erősíti.
Az olasz szenátus a héten elfogadta azt a törvényt, amely szerint a jövőben csak a szülők előzetes hozzájárulásával lehet szexuális felvilágosítást tartani az oktatási és nevelési intézményekben. A Giorgia Meloni vezette kormány szerint a lépés a szülői jogokat erősíti, a baloldali ellenzék viszont élesen bírálja a reformot – számolt be róla a Reuters.
Az új szabályozást Giuseppe Valditara oktatási miniszter terjesztette elő, és a szenátus június 4-én véglegesen jóváhagyta. A törvény értelmében
A jogszabály előírja, hogy az iskoláknak legalább hét nappal korábban tájékoztatniuk kell a családokat a tervezett programokról, beleértve a meghívott szakértők vagy külső szervezetek pontos kilétét is.
Valditara szerint a reform a kiskorúak védelmét szolgálja, és visszaállítja azt az alkotmányos alapelvet, amely szerint a gyermekek neveléséért elsősorban a szülők felelősek. Az oktatási miniszter úgy fogalmazott, hogy
a törvény segít megóvni a fiatalokat a genderpropaganda okozta zavartól”.
A döntést üdvözölte a hagyományos családi értékeket képviselő katolikus Pro Vita & Famiglia szervezet is. Álláspontjuk szerint a szülők így előre megismerhetik és szükség esetén visszautasíthatják azokat a programokat, amelyeket nem tartanak megfelelőnek gyermekeik számára.
A baloldali ellenzéki pártok ugyanakkor élesen bírálták az intézkedést. Angelo Bonelli, a Zöldek és Baloldali Szövetség társelnöke szerint a szexuális nevelés szülői engedélyhez kötése olyan, mintha az olasz irodalom vagy a történelem oktatásához is külön hozzájárulást kellene kérni.
A vita hátterében az áll, hogy Olaszországban a szexuális felvilágosítás jelenleg nem kötelező része a tantervnek, szemben a legtöbb európai országgal. A Save the Children 2025-ös felmérése szerint az olasz tinédzserek mindössze 47 százaléka részesült valamilyen formában szexuális nevelésben.
A Meloni-kormány az elmúlt években több alkalommal is hangsúlyozta, hogy kiemelt céljának tekinti a hagyományos családi értékek és a szülői jogok védelmét.
A most elfogadott törvény ennek a politikának újabb fontos állomása lehet.
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Egyre több apró jele van annak, hogy visszavesznek nyugaton az előző évek LMBTQ-párti genderőrületéből. Az EU azonban fullba tolja a gendert, és leendő Tisza-kormánytól is ezt várják.
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Fotó: Tiziana FABI / AFP