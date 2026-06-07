Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
06. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
genderlobbi Giorgia Meloni lmbtq-lobbi szexuális nevelés Olaszország gender oktatás

Szemben az LMBTQ-lobbival: szülői engedélyhez kötik a szexuális nevelést Olaszországban

2026. június 07. 21:15

Giorgia Meloni kormánya szerint a lépés a szülői jogokat erősíti.

2026. június 07. 21:15
null

Az olasz szenátus a héten elfogadta azt a törvényt, amely szerint a jövőben csak a szülők előzetes hozzájárulásával lehet szexuális felvilágosítást tartani az oktatási és nevelési intézményekben. A Giorgia Meloni vezette kormány szerint a lépés a szülői jogokat erősíti, a baloldali ellenzék viszont élesen bírálja a reformot – számolt be róla a Reuters.

Az új szabályozást Giuseppe Valditara oktatási miniszter terjesztette elő, és a szenátus június 4-én véglegesen jóváhagyta. A törvény értelmében

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron
  • az óvodákban és az általános iskolákban egyáltalán nem tarthatnak ilyen jellegű foglalkozásokat,
  • a középiskolákban pedig minden szexuális nevelési programhoz előzetes szülői beleegyezés szükséges.

A jogszabály előírja, hogy az iskoláknak legalább hét nappal korábban tájékoztatniuk kell a családokat a tervezett programokról, beleértve a meghívott szakértők vagy külső szervezetek pontos kilétét is.

Valditara szerint a reform a kiskorúak védelmét szolgálja, és visszaállítja azt az alkotmányos alapelvet, amely szerint a gyermekek neveléséért elsősorban a szülők felelősek. Az oktatási miniszter úgy fogalmazott, hogy

a törvény segít megóvni a fiatalokat a genderpropaganda okozta zavartól”.

A döntést üdvözölte a hagyományos családi értékeket képviselő katolikus Pro Vita & Famiglia szervezet is. Álláspontjuk szerint a szülők így előre megismerhetik és szükség esetén visszautasíthatják azokat a programokat, amelyeket nem tartanak megfelelőnek gyermekeik számára.

Nem tetszik a baloldalnak

A baloldali ellenzéki pártok ugyanakkor élesen bírálták az intézkedést. Angelo Bonelli, a Zöldek és Baloldali Szövetség társelnöke szerint a szexuális nevelés szülői engedélyhez kötése olyan, mintha az olasz irodalom vagy a történelem oktatásához is külön hozzájárulást kellene kérni.

A vita hátterében az áll, hogy Olaszországban a szexuális felvilágosítás jelenleg nem kötelező része a tantervnek, szemben a legtöbb európai országgal. A Save the Children 2025-ös felmérése szerint az olasz tinédzserek mindössze 47 százaléka részesült valamilyen formában szexuális nevelésben.

A Meloni-kormány az elmúlt években több alkalommal is hangsúlyozta, hogy kiemelt céljának tekinti a hagyományos családi értékek és a szülői jogok védelmét.

A most elfogadott törvény ennek a politikának újabb fontos állomása lehet.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Tiziana FABI / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2026. június 07. 21:19
Kibaszott tiszafostos meg minden gyereket pedofil buzi orgáikra kényszerít, a szülők akarata ellenére is.
Válasz erre
0
0
fatman
2026. június 07. 21:18
nagyon helyes... nálunk meg a mocskos pisások pont most szüntetik meg ezt...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!