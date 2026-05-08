Ft
Ft
21°C
10°C
Ft
Ft
21°C
10°C
05. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
LMBTQIA + gyermekvédelmi törvény transzneműség gender usa

Gender és LMBTQ: nyugaton már lassan hátrálnak

2026. május 08. 09:02

Egyre több apró jele van annak, hogy visszavesznek nyugaton az előző évek LMBTQ-párti genderőrületéből. Az EU azonban fullba tolja a gendert, és leendő Tisza-kormánytól is ezt várják.

2026. május 08. 09:02
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Miközben itthon várhatóan felpörög a genderérzékenyítés és az LMBTQ-követelések megvalósítása, részben az Európai Unió nyomására, nyugaton, ha kis lépésekben is, de már megindult a hátrálás. Mint azt megírtuk, rögtön a választások utáni napokban döntött az Európai Unió Bírósága (EUB) a gyermekvédelmi törvény ügyében Magyarország ellen indított kötelezettségszegési perben. Az EUB ítélete szerint Magyarország a gyermekvédelmi törvény 2021-es bevezetésével több szinten is megsértette az uniós jogot. A nevezett „a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény” ellen 2022-ben kezdeményezett pert az uniós bíróságnál az Európai Bizottság, a perhez pedig az EP és számos tagállam is csatlakozott a felperes mellett. Az Európai Unió Bírósága az ítéletet összegző közleményében kiemelte, hogy Magyarország szerinte a törvény elfogadásával megsértette 

  •  a belső piaci szolgáltatásokra vonatkozó elsődleges és másodlagos jogot;
  • az Európai Unió Alapjogi Chartáját;
  • az EUSZ 2. cikket;
  • és az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR). 
gender
Gender és LMBTQ: az EU még tolja, máshol már mérséklődik (Fotó Mandiner/Ficsor Márton)

Az Európai Bizottság két biztosa, Michael McGrath és Hadja Lahbib közös nyilatkozatban üdvözölték, hogy „a luxembourgi testület most először ilyen jogsértést is kimondott, ami szerintük mérföldkőnek számít az unió történetében.” E kijelentés elsősorban arra vonatkozik, hogy az Európai Unió Bírósága először hozott olyan döntést, amely szerint egy tagállami törvény ellentétes az Európai Unióról szóló Szerződés (EUSZ) 2. cikkével, amely az unió úgynevezett „alapértékeit” rögzíti. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ebből világosan az következik, hogy ezek szerint az EU alapértékeit balliberális módon kell értelmezni, ami kérdésessé teszi, hogy a konzervatívok, jobboldaliak meddig tudnak azonosulni az EU-val. 

Lannert Judit leendő oktatási miniszter Facebook-profilján az arcképén feltűnik az LMBTQ-szivárvány, tehát valószínűleg nem bánkódik az EUB döntése miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Transz, gender: az USA lassít

Miközben azonban 2002 óta számos nyugati ország bevezette a melegházasságot, aztán annak 2015-ös, összamerikai bevezetése után (amikor az USA Legfelsőbb Bírósága kötelezővé tette minden tagállam számára a melegházasság elfogadását az Obergefell v. Hodges ügyben, ezzel véget vetve rengeteg népszavazásnak és vitának), rögtön világossá vált az addig háttérben építgetett következő cél: a transzneműség „normalizálása”. 

Amerikában Joe Biden kormánya pörgette fel az LMBTQ-, főleg a transzügy átnyomását a társadalmon. Például a szövetségi kormány nem adott pénzt olyan sportrendezvényekre, ahol magukat nőnek érző férfiak nem indulhattak női versenyeken. Létrehozták az egykori kommunista politikai tisztek működéséhez hasonlatos DEI-ket, azaz a sokszínűségért, egyenlőségért és befogadásért felelős intézményi felelősöket, és ez a szemlélet uralta ez az amerikai egyetemeket, állami intézményeket és a közéletet. 

A Reuters pár évvel ezelőtti oknyomozása több mint ötven kiskorút talált, akit átműtöttek Amerikában:

 2019-2021 között 56 13-17 éves, nemi diszfóriás kamasz gyereken hajtottak végre nemiszerv-átműtést, például vaginoplasztikát. Aztán Texasban tört ki botrány emiatt. Pedig a nemi identitászavarban szenvedő gyermekek 95 százaléka kamaszkorára nyomtalanul kinövi azt.

A transzneműséget megbánókat detranzícionálóknak hívják, és a hivatalos felmérések szerint a transzneműek 2 százalékát teszik ki, de a klinikai gyakorlat alapján valószínűsíthetjük, hogy sokkal nagyobb ez a szám, mivel sokuk eltűnik az ellátórendszerből. A detranzícionálók léte rendkívül kínos a transzmozgalomnak, ami azt hirdeti, hogy transznak lenni csodálatos, a nemváltás pedig csodálatos „utazás”. Lisa Littman kutatása szerint 

csak a detranzícionálók 24 százaléka értesíti az egészségügyi rendszert, azaz a 2 százalék valójában 8 százalék körül lehet.

2024 elején már a New York Times is cikket szentelt a magukat korábban transznak gondoló detranzícionálóknak, akiknek a lap szerzője szerint több figyelmet kellene szentelni.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Detransz

2017-ben Donald Trump bejelentette a transznemű emberek katonai szolgálatának tilalmát, amit aztán persze Biden visszacsinált. 2025-ben, újbóli hivatalba lépése után Trump aláírt egy rendeletet, amely a nemet megváltoztathatatlan, születéskor meghatározott biológiai valóságként és binárisként határozta meg. Trump megígérte, hogy országszerte betiltja a kiskorúakon végrehajtott nemátalakító beavatkozásokat, és lépéseket tett a szövetségi finanszírozás (Medicare/Medicaid) leállítására az azt biztosító kórházak számára. Egyben visszavonták azon szabályozásokat, amelyek előírják, hogy a transznemű fogvatartottakat a nemi identitásuk szerinti helyezzék el, azaz egy elítélt biológiai férfit, mivel nőnek érzi magát (vagy ezt hazudja), ezentúl nem női börtönbe helyeznek el, hanem férfi börtönbe.

Mary Margaret Olohan, a Daily Caller, a Daily Wire és a Daily Signal újságírójának 2024 májusában jelent meg Detrans: True Stories of Escaping the Gender Ideology Cult (Detransz: a genderideológia kultuszából megmenekültek igaz történetei) című kötete. Ennek ismertetője így fogalmaz: „a transzaktivisták mind hangosak – hacsak nem bánod meg az ’átmenetet’, és megtetted az utat visszafelé. Ha megkérdőjelezed a gender ideológiáját, jobb, ha befogod a szád. Ez a lenyűgöző új könyv interjúkat tartalmaz a megbánókkal, és hangot ad azoknak a fiataloknak, akiket elragadt ez a káros ideológia. A tanúvallomásaik – beleértve azokat a pereket is, amelyeket az őket kezelő, gendermegerősítő egészségügyi és terápiás szakemberek ellen indítottak – felejthetetlenek. A minden júniusban megrendezett ’Meleg Büszkeség Hónapja’ nem csak a leszbikusok, melegek és biszexuálisok, hanem a nemváltás megkérdőjelezhetetlen ünnepévé is vált. A detranzícionálók tapasztalata azonban azt mutatja, hogy a dolog bonyolultabb és fájdalmasabb, mint azt a legtöbben valaha is gondolnák.”

Ezt is ajánljuk a témában

 

Florida is gyermekvédelmi törvénnyel rukkolt elő

A Ron DeSantis republikánus kormányzó által vezetett Florida még 2022 elején rukkolt elő a szülők jogait védő törvénnyel. A törvények nem tiltják meg teljesen mértékben az LMBTQ-ügyekről való beszélgetést az iskolában, de kornak, fejlődési stádiumnak megfelelő módon való megközelítésre kötelezi az iskolákat. A törvény megtiltja az iskoláknak, hogy a gyermek pszichoszexuális fejlődésével kapcsolatos információkat tartsanak vissza a szülőktől. Ez azért fontos, mert Amerikában elterjedt gyakorlat, hogy

ha egy diák LMBTQ-identitásúnak tűnik, azt nem árulják el a szülőknek, akiket ellenségnek tekintenek. 

Pedig valójában nincs olyan, hogy LMBTQ-gyermek, a gyermekek nemi öntudata ugyanis nem stabil, a nemi identitászavarban küzdők túlnyomó többsége pedig spontán kinövi azt. Másrészt a törvényszöveg megtiltja az alsó tagozatban (6-10 éves korban) a szexuális irányultságról és nemi identitásról való oktatást, mivel a törvényhozók szerint ez nem való ennek a korosztálynak. Az Egyesült Államokban folyamatos harcban állnak a tagállamok: a republikánus vezetésűek igyekeznek betiltani a gyermekek átműtését, nemi identitászavaruk iskolai eltitkolását, a demokrata vezetésűek viszont támogatják azt. 

2026 elejéig 27 állam fogadott el olyan szabályozásokat, amelyek tiltják vagy korlátozzák a „nemi identitást megerősítő ellátást”, azaz a „nemváltó” csonkítást (beleértve a műtétet, a hormonokat és a pubertásgátlókat) a transznemű kiskorúak számára. 

(Természetesen ezt a genderpártiak gyermekellenes támadásnak veszik, a józanul gondolkodóak pedig gyermekvédelemnek.)

Ezt is ajánljuk a témában

 

Észak-Európa lassít

Egyre több kritika éri az úgynevezett holland protokollt, ami alapján hosszú évek óta pubertásgátlóval kezelik a nemi identitászavaros kiskorúakat. Pár éve számos kutató szólalt fel a gyakorlat ellen. 2022 év végén két szakember írt ellene cikket a német Die Weltben, 2022 augusztusában pedig harminc holland szakember követelte a protokoll kiiktatását. Egy 2021-es svéd áttekintés is elégtelennek tartja a pubertásblokkolás pszichológiai hatásairól rendelkezésre álló adatokat, akárcsak a finn egészségügyi hatóságok 2020-as és a britek 2022-es jelentése.

A holland protokoll az az eljárásrend, ami a transzneműnek mondott, nemi identitászavaros (nemi diszfóriás) gyermekek esetében a sztenderdként kezelt „gender megerősítő” eljárásrend a nyugati világban. Három holland tudós, utrechti és az amszterdami klinikák professzorai (Peggy Cohen-Kettenis, Henriette  Delemarre-van de Waal és Louis Gooren) kezdeményezték a kilencvenes évek közepén

abból a célból, hogy úgymond megerősítsék „nemi identitásukban” a transzneműnek mondott kiskorúakat,

és ebből a célból pubertásblokkolót használhassanak, ezzel elodázva a másodlagos nemi jelleg kialakulását és a nemi hormonok képződését.

 Az eljárást „holland protokollként” azonban egy évtizeddel később, 2006-ban fogadtatták el egy tudományos tanulmány által, amit a triptorelin nevű, pubertásgátlóként is használt gyógyszer gyártója, a Ferring  Pharmaceuticals támogatott (a gyógyszert eredetileg többek közt prosztatarák vagy férfi hiperszexualitás kezelésére alkalmazták). Az Egyesült Államokban egy bizonyos Norman Spack terjesztette el a holland protokoll alkalmazását.

A 2010-es évekre teljesen bevetté vált a holland protokoll, amelyet az első hetven, 2000-2008 között kezelt pácienst vizsgáló kutatás (itt és itt) volt hivatott alátámasztani, ami szerint hosszú távon javult a mentális állapotuk a beavatkozásoktól. Eme kutatás vezető kutatójának, Annelou de Vriesnak egyébként Cohen-Kettenis volt a doktori témavezetője.

A holland protokoll elég gyorsan a nemi identitászavarban szenvedő kamaszok esetében alkalmazott fő eljárás lett, aminek keretében

nagyjából 12 éves korban kezdték el alkalmazni a pubertásgátlókat,

és 16 éves kortól a hormonkezelést (az ellenkező, azaz kívánt nem hormonjával).

Ugyanakkor alkalmazásának követelményei szerint a nemi identitászavarnak kora gyermekkorban kellett megjelennie, és a pubertás megjelenésével súlyosbodnia kell; a páciensnek pszichológiailag stabilnak kell lennie és nem lehet más mentális betegsége; végül a családjának is támogatnia kell őt.

Ugyanakkor ezt nem mindig  tartották be teljes körűen a kezdeményező tudósok sem, volt pubertásblokkolóval kezelve tíz éves gyermek, hormonnal kezelve majd’ 14 éves gyermek, illetve a családi beleegyezés sem mindig volt meg, sőt volt, akinél saját pszichiáterének ellentmondva javasolták a kezeléseket.

A protokoll támogatói szerint a pubertásgátló elvileg csak „időnyerés”, és alanya még „visszatérhet” eredeti neméhez,

ugyanakkor a pubertásgátlóval kezeltek túlnyomó többsége (95 százaléka) továbbmegy ezen az úton. „Nemváltó műtétet” csak nagykorúakon végeznek (leszámítva, hogy valójában nem lehetséges a nemváltás, ez csak kozmetikai beavatkozás).

Emellett a protokollról úgy tartják, hogy nem okoz visszafordíthatatlan változást („visszafordítható”), és az diagnosztikus eszköz is (lehetőséget ad a nemi identitás tisztázására kamaszkorban a fizikai megjelenés elváltozása nélkül). Azóta mindkettőt komolyan megkérdőjelezték.

A beavatkozást elvileg széles körű orvosi konzultációk előzik meg, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy a páciens képes megfontolt döntést hozni, és minden információ birtokában hoz döntést – ezt számos nyugati országban, főleg az Egyesült Államokban nyilvánvalóan nem tartják be, hiszen ott az lett a bevett gyakorlat, hogy rövid, felszínes konzultáció után máris orvosi beavatkozást (pubertásgátlót, hormonkezelést) írnak fel nemiségükben bizonytalan kamaszoknak.

Amint 2023 január elején fogalmazott egy amerikai szerző: a holland protokoll épp széthullik.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Újabb tanulmányok vonják kétségbe a genderőrületet

Egy 2024-es német tanulmány egy 2024-es, a 15-19 éves németek körében 2013 és 2022 között végzett, a transznemű identitást vizsgáló tanulmány szerint több mint 50 százalékuk 5 év után felhagyott a transzneműként való azonosítással.

Francesca Rivafinoli pedig nemrég hívta fel a figyelmet arra, hogy egy finn kutatás: kontrollcsoportokat is figyelve megvizsgálták az összes olyan személy (szám szerint 2083 fő) adatait, akiket 1996 és 2019 között tinédzserként, illetve 23 éves koruk előtt nemi diszfóriával kezeltek az országban, értve ez alatt a nemi „átalakító” műtéteket is. Kiderült: 

a kortársaikhoz képest eleve háromszor gyakoribb pszichiátriai bajaik nemhogy nem szűntek meg az esetleges hormonális és műtéti „tranzícióval”, de még fokozódtak is. 

Azok körében, akik végül nem kezdtek bele orvosi „átalakításba” (sok esetben azért, mert ahhoz túlságosan súlyosak voltak a pszichés zavaraik), két évvel később a pszichiátriai kezelés alatt állók aránya néhány százalékponttal nőtt (például 65 százalékról 67 százalékra), míg az orvosilag „nemet váltók” körében a helyzet ennél jóval drasztikusabban romlott: a nőből „férfivá” alakulók esetében 22-ről 55 százalékra, a férfiből „nővé” válók esetében pedig 10-ről 61 százalékra – utóbbiak tehát az orvosi „tranzíció” után két évvel már majdnem olyan arányban szorultak pszichiátriai ellátásra, mint akiken az állapotuk súlyossága miatt nem végeztek „átalakítást”.

Jó lenne tehát akár kihagyni a „haladás” eszetlenül transzba esett fázisát, hiszen ha lassan is, tőlünk nyugatra egyre több a kétség az előző évek divatos gyakorlataival szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitófotó: Mandiner-grafika

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ergit
2026. május 08. 10:32
Pár éve az egyik hír az volt, hogy egy 4-5 éves kisfiút nemváltó műtétre "írták ki", mert babával játszott. A Nagybátyám Édesanyám babáját vette el, mert a babával akart aludni. Gondolom tetszett neki a baba arca. DE teljesen normális férfi lett belőle, aki igenis szereti a nőket. Nem a férfiakat, a nőket szerette mindig! A nemváltó műtéteket szorgalmazó bitang emberek csak csicskásai azoknak, akik nem akarják, hogy a Földön 8milliárd ember éljen, amikor számukra elég maximum 1milliárd is!
Válasz erre
3
0
Matek_
2026. május 08. 10:17
Már az ókorban a homoszexualitás elpusztította a társadalmakat, birodalmakat döntött le, például a Római Birodalom is ezért szűnt meg, mert császárai és a kiválasztott vezetőréteg (elit) mind pedofil homoszexuálisok voltak. Várható az USA és Európai Unió tagállamainak szétesése is az LMBTQ és homoszexualitás miatt. Sajnos úgy néz ki hogy ez ellen a brutálisan agresszíven terjedő diktatúra ellen nem lehet semmit sem tenni, ki kell várni hogy elpusztítsa önmagát mint az ókorban.
Válasz erre
2
0
pipa89
•••
2026. május 08. 09:12 Szerkesztve
Tragikus. A gyereket nem szexualizálni kell, hanem megóvni mindentől, ami elveszi a gyerekkort tőle! Ezt a woke-elmebajt CSAKIS EGY PEDOFIL PÉNZÚR A PIRAMIS CSÚCSÁRÓL, INDÍTHATTA EL!!! A sátánista szertartáson gyerekeket áldoznak, az Epstein-i mocsok világban való szétterítéséről, annak piedesztálra emeléséről beszélünk! Vannak dolgok, amelyeknek tabuként kell állniuk az emberi társadalomban: a gyermek érinthetetlensége egy ilyen tabu. Ha ezt ledöntik, a HUMÁNUMOT, AZ EMBERI JÖVŐT irtják ki.
Válasz erre
2
0
gullwing
2026. május 08. 09:05
Nálunk meg pont most lesz ezeknek feltámadása, pl. az oktatási szivárványos miniszter segítségével...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!