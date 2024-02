„Mint gyerekek, transzok voltak. Többé már nem azok” – segélykiáltásszerű riport jelent meg a New York Timesban, a laptól szokatlan hangvételben

Stephanie Winn, egy oregoni család- és házasságterapeuta eddig az affirmatív szemléletet képviselte, s számos transz páciense volt. De miután 2020-ban számos detranzícionáló – azaz a nemváltást megbánó személy – videóját látta, kérdései merültek fel. 2021-ben felszólalt az egész kérdéskör árnyaltabb megközelítése mellett, nagyobb figyelmet igényelve a detranzícionálóknak. Emiatt aztán azonban megtámadták a transz aktivisták, és például az engedélye visszavonatásával fenyegették, mondván, hogy konverziós terápiával arra vett rá pácienseket, hogy változtassák meg az álláspontjukat. Az illetékes Oregon Board of Licensed Professional Counselors and Therapists eljárást is indított ellene, melynek végül nem lett rossz következménye.

A transzmozgalom szerint a detranzícionálók ügyét politikailag kihasználja a jobboldal, ám az érintettek szerint egyszerűen csak a konzervatív médiumok kíváncsiak a történetükre – teszi hozzá Pamela Paul.

Azok az érintett szülők, akikkel a NYT munkatársa beszélt, mind név nélkül vállalták a dolgot – amit sokat mondó. Nekik általában azt a bombasztikus és érzelmileg manipulatív kérdést teszik fel, hogy: „azt szeretnéd, hogy halott legyen a fiad, vagy hogy legyen egy élő lányod?” Azt mondják nekik, hogy az affirmatív modellen kívül keresni bármilyen megoldást gyorsan oda fog vezetni, hogy gyermekük öngyilkos lesz. Ezt az állítást általában tudományos tanulmányokkal is igyekszenek alátámasztani, de mint a New York Times rámutat, eme tanulmányok módszertanilag problémásak, nem egyértelműek a belőle levonható következtetések, és más bajaik is vannak. A Wall Street Journalnak pedig 2023-ban 21 szakértő levelet írt, melyben azt hangsúlyozzák, hogy a nemváltás részeként alkalmazott hormonterápia nem akadályozza meg a kérdéses öngyilkosságokat.

Ráadásul az érintett gyermekek és fiatalok esetében magas a komorbiditás, azaz

a nemi zavaraik együtt járnak más pszichiátriai betegségekkel;

leginkább szorongásos zavaraik vannak, illetve jellemző körükben az autizmus spektrumzavar. Az sem világos, hogy mikor melyik probléma okozza a másikat. Számos esetben nem a nemi diszfória jött létre legelőbb, hanem épp valamelyik másik mentális zavar, és arra épül rá a nemi diszfória. Ennek ellenére a három fő amerikai szakmai szervezet, az Amerikai Pszichiátriai Szövetség, az Amerikai Pszichológiai Szövetség és az Amerikai Gyermekorvosok Akadémiája is teljes egészében kiáll az affirmatív modell mellett, ami sok szakembert frusztrál – írja Pamela Paul.