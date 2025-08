Karácsony és Vitézy: most már csak az a kérdés, mikor hívják ki párbajra egymást

Az ügyben megkerestük a Fidesz fővárosi frakcióját, négy kérdést tettünk fel nekik.

Nehéz munkának nevezni, amit a közgyűlésben látunk

1., Mi lehet a valódi oka annak, hogy a két politikus a napokban a korábbiaknál is durvábban esett egymásnak? (A Déli Körvasút ügye feltehetően csak ürügy volt.)

Vannak politikusok, akik esetében egészen komikus a keménykedés, mert ugye sok minden eszünkbe jut róluk, csak ez nem hogy kemény karakterek lennének. Ilyen komikus dolog, amikor Karácsony és Vitézy beszólogat egymásnak. Afféle cicaharc fiúk között, aminek a vége mindig egymás tenyerébe csapnak, főleg, ha pénzről és pozíciókról van szó.

Komolytalan. Persze ennek, mi budapestiek isszuk meg a levét. Itt vagyunk Budapesten 1,7 millióan, a nyár közepén is

állunk a dugókban, hajléktalanszállóként működnek köztereink, kosz van, szemét van, szmog van és közben a várost vezető koalíció foglalkozik mindennel, csak azzal nem, hogy működtesse Budapestet.

Szóval ideje lenne abbahagyni a szappanoperát, ehelyett inkább dolgozniuk kellene a városért. Vitézy Dávid és a Tisza kéz a kézben jár, együtt szavaznak, sőt Vitézy Dávid gyakorlatilag a Tisza frakcióvezetője. A saját embereiket szeretnék pozícióhoz juttatni. Karácsony Gergelynek persze ez nem minden esetben tetszik, mert a baloldal és a Tisza Párt egyezkedése a pénzosztó helyeken a korábbi haverok zsebéből vesz ki és a Tisza embereinek zsebébe teszi át a fővárosi pénzeket. A helyzet abban változatlan, hogy a budapestiek ezzel rosszul járnak, a főváros pedig a csőd szélén táncol – de kifizetőhelyekre mégis van pénz.

2., A Fővárosi Közgyűlés eddig sem túl eredményes munkáját hogyan befolyásolja a főpolgármester és a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője között kialakult egyre rosszabb viszony?

Sehogyan, mert amit kifelé látunk, az nem a valóság. A teljes hiteltelenségét ezeknek a műsoroknak akkor szoktuk látni igazán, amikor a közösségi médiában és a Közgyűlés ülésén mindenki a fogát villogtatja, majd a napot teljes összeborulással és együtt szavazással zárják. Ez a fővárosi táncrend. Mindenki eltáncolja a maga kis műsorát, aztán Karácsony-Tisza-Vitézy-DK közös finálé lesz belőle. Amúgy is nehéz munkának nevezni, amit a közgyűlésben látunk. A Tisza-frakciónál gyakorlatilag már annak is örülni kell, ha tudják éppen melyik napirendi pontnál tartunk – bár néha az sem világos, épp melyik város dolgairól értekeznek.

Vitézy Dávid próbál úgy csinálni, mintha főpolgármester lenne, de helyette inkább csak a Tisza valódi frakcióvezetője.

Karácsony Gergely meg sokszor még csak úgy sem tesz, mintha a budapestiek rábízták volna a várost. Hosszú órák mennek el a közgyűlésben arra, hogy a Karácsony–Vitézy–Tisza tandem eljárja a násztáncot, és vitát színleljen, miközben a teremben mindannyian tudjuk, hogy a fontos kérdésekben már a közgyűlés előtt megegyeznek. Igaz, a Tisza-frakció alkalmatlanságát jelzi, hogy legutóbb Karácsony és Magyar Péter telefonon egyezkedtek a főváros költségvetéséről, mert a 10 fős Tisza képviselőcsoport még összeadva is alkalmatlan erre.

A legnagyobb baj, hogy budapestiek érdeke sehol nem jelenik meg a munkájukban. Még az egyszerű sétálóutcák kialakításában és teraszengedélyek mögött is kocsmalobbi húzódik, ahol persze sorra feltűnik Vitézy Dávid és a tiszás Barna Judit is. Az persze sem őket, sem Karácsonyt nem zavarja, hogy mindeközben a lakók mindenhol tiltakoznak a kocsmalobbi terjeszkedése ellen. Röviden: nincs itt semmi feszültség. Pénz- és pozícióosztás van, amiben állandó az egyezkedés Karácsony, a Tisza és Vitézy között – és ez meg is látszik a főváros állapotán.

3., A folyosói pletykák szerint Vitézy és a frakciója rövidesen behódol a Tisza Pártnak: Önök szerint ez reális forgatókönyv?

A Tisza Párt jelenleg arra törekszik, hogy minél több politikai szereplőt bekebelezzen, de az is látszik, hogy közben teljesen kiszámíthatatlan, mit képviselnek valójában. Eddigi közgyűlési produkciójuk finoman szólva sem volt túl fényes, kudarcot kudarcra halmoztak. Frakcióvezetőjük pedig annyira nem bírta már Magyar Péter kézi vezérlését és stílusát, hogy inkább lemondott. Elképzelhető, hogy Vitézy Dávid a hatalom érdekében nyíltan is felvállalja, hogy összeállt Magyar Péterrel, hiszen eddig is kívülről segítette a tiszásokat.

Tehát nem lehet kizárni egy ilyen forgatókönyvet, a politikában sok minden lehetséges,

de azt nem szabad elfelejteni, hogy Vitézy Dávid kampányában még azt hangoztatta, hogy függetlenként, pártpolitikától mentesen akarja szolgálni Budapestet. Most pedig mást sem látunk és hallunk tőle, csak hogy a kormányt és minisztereket támad már-már rögeszmés módon országos kérdésekben, és valahogy ezek a vélemények mindig találkoznak Magyar Péter álláspontjával. A politikában ritkán vannak véletlenek, szerintünk ez sem az.

4., Elképzelhető-e, hogy mindezek után valamikor főpolgármester-helyettes lesz Vitézyből?

Minden másban is meg tudtak már egyezni ezek a frakciók, de szerintem abba a csődhelyzetbe, ahová a szivárványkoalíció juttatta egy év alatt Budapestet, sem a Tiszának, sem személyesen Vitézynek nem éri meg főpolgármester-helyettesnek állni. Egy biztos: a tavalyi választáson a nemzeti-jobboldali választók azért támogatták Vitézy Dávidot a szavazataikkal, hogy leváltsa Karácsony Gergelyt, nem pedig azért, hogy valami baloldali háttéralku részeként a helyettese legyen, vagy épp kiegyezve Karácsonnyal és a Tisza Párttal biztosítsák Karácsonynak a közgyűlési többséget Budapest csődbe kormányzásához.

