A 444 azt írja, hogy egyik legfontosabb emberem Borsodi Klaudia, aki az előző vezetés számára is nélkülözhetetlen volt és hogy én nem engedem feltárni a hozzá köthető gyanús ügyeket.

Klaudia az egyik irodavezető a tízből és amúgy tényleg jól végzi a munkáját, így ugyanolyan fontos, mint a többiek.

A másik részből végképp semmi sem igaz, nem volt semmiféle hozzá köthető gyanús ügy, amit én nem engedtem volna feltárni, majd később látjátok, hogy az újságíró által említett dolgok vagy nem is a vagyonirodához tartoznak vagy nemigen lehet azon bármit is vizsgálni.

Utána az jön, hogy a hibás személyi döntések konfliktusforrások. Valóban, Visi Piroska szerette volna kicsinálni a Teklát, de ez nem hibás személyi döntés miatti konfliktus.

Illetve olyan emberekről állítja a cikk szerzője, névtelen forrásaira hivatkozva, hogy »azt se tudni mit csinálnak«, akiknek konkrét munkakörük van és tök hasznos munkát végeznek.

Majd szerinte, valamilyen ügyek egy júliusi testületi ülésen kerültek nyilvánosságra.

Itt se derül ki, hogy mire gondol, nehezen is tudna, mert semmilyen »ügyek« nem kerültek nyilvánosságra a júliusi ülésen.

A júliusi ülésen szerinte »furcsán« érveltem, amikor elmondtam, hogy nem gondolom, hogy lenne értelme egy politikusokból álló Átvilágítási Bizottságnak, hiszen soha nem volt ilyennek semmi értelme, hanem az ezzel kapcsolatos munkát hozzáértőkkel érdemes csináltatni, ezért szerződünk le erre a TI-vel. De furcsa!

Utána megindokolja, hogy csak névtelen forrásokra fog most majd hivatkozni.

Majd kitér rá, hogy lehetőségem volt reagálni a kérdéseimre. Kár, hogy nem volt, engem nem keresett, hozzám pedig a sajtósunktól az jutott el, hogy holnapig lehet válaszolni, így én ma terveztem. Ebből pedig levonja a következtetést, hogy én a független sajtó tényfeltáró munkáját akadályozom. Vicces a tényfeltáró kifejezés egy olyan írás kapcsán, aminek a 90 százaléka nem igaz.

Ezt egy kép követi, azzal az aláírással, hogy azon Kiss Tünde frakcióvezető szerepel. Kiss Tünde az önkormányzat Képviselőcsoportjának vezetője, ami egy önkormányzaton belüli csoport, de egyébként frakciók se léteznek formálisan a XII. kerületben, de gondolom ez már mindegy is.

A következő rész azzal indul, hogy elindult az átvilágítás és leállt, ezt már írtam, hogy nem igaz.

Ezt azzal folytatja az alcímben, hogy »100 milliók úszhattak el«. Ezért megkérdeztem tőle telefonon, hogy mit ért alatta, erre először azt mondta, hogy valami garanciákat lehetne valamilyen építkezéseknél érvényesíteni, a valóság viszont az, hogy amiket a cikkben említ és lehet hogy problémásak voltak, azoknál már rég lejárt a garancia.

Miután ezt mondtam neki, az jutott eszébe, hogy akkor azért »úszhatnak el százmilliók, mert eltitkolok dokumentumokat«, az nem derült ki, hogy milyen dokumentumokat, mert nem mondott semmi konkrétat, én meg tudomásom szerint semmilyen dokumentumot nem titkolok el.

Majd rátér arra, hiszen ő ezt biztos tudja, hogy a lakosok, a civilek nagyobb eredményeket várnának el korrupció feltárás területén, mert semmi sem halad.

Ez se igaz, egyrészt volt egy csomó eredmény, másrészt nekem egy ember se mondott ilyesmit, pedig ha valakinek, nekem csak mondanák.

Ezt követően felrója nekem, hogy a képviselők nem láthatnak bele a részben átvilágítási feladatokkal megbízott ember munkájába.

Meg kell lepnem, hogy a világon ez mindenhol így van, a rendőrség munkájába se láthat bele senki, csak amikor lezárult egy vizsgálat, hiszen nyilván akadályozná a feltárást, ha többen tudnának a dologról.

Utána visszatér a szerintem értelmetlen bizottságra, majd ehhez köti Visi Piroska elküldését, miközben a kettőnek vajmi kevés köze van egymáshoz. Ezzel szemben Piroskát azért nem szeretném ha a mi csapatunkban dolgozna tovább, mert egy éve csak azt látom, hogy igyekszik szétverni a csapatot és amikor meglátogat egy kerületi óvodát az önkormányzat nevében, akkor az jön onnan vissza, hogy ilyeneket mond ott az óvónőknek, mint például »azért nincsen semmire pénz, mert minden a Gergő hülyeségeire megy el«, illetve azóta felfedeztem a korábbi NER-es kapcsolatait is, mint például a felcsúti közvilágításban játszott szerepüket vagy épp a Puch Lászlóval közös bizniszeiket.

Leírja, hogy már novemberben elkészült a HEK-es feljelentés és hogy én nem válaszolok arra, miért csak nyáron lett ebből feljelentés.

Ez se így van, tavasszal készült el és azért nyáron lett belőle feljelentés, a köztes időben átnézte a Jegyzői Iroda és az önkormányzat ügyvédei. Válaszolnom se volt mire nem, mert ilyesmi kérdés se volt.

Majd leírja, hogy ez csak kicsi ügy, mert valaki szerint az Archibona Kft. volt a lopikázáshoz használt fő cég. Itt azt felejti el, hogy gyakorlatilag az összes cikket én írtam az Archibonáról, keressetek rá a google-ben.

A következő vádja, hogy az Alkotás úti Fecskeház és a Szilágyi Erzsébet fasori rendelő felújításával kapcsolatos visszaélések esetében hiába készültek el jelentések, én nem csináltam semmit.

Ez se igaz, hozzám semmilyen ilyen jelentés nem jutott el. Aztán azt írja, hogy ezek a dolgok a Vagyongazdálkodási Irodához tartoznak és megemlíti az irodavezetőt.

Ez sem igaz, a magasépítési munkák a Városfejlesztési Irodához tartoznak.

Itt jön részletesebben az a rész, hogy biztos azért állt le valamiféle átvilágítási munka, mert volt nálam a Tiborcz.

Ez azért tényleg különösen aljasra sikeredett. Mint írtam, le sem állt, másrészt pedig nekem a XII. kerületben szerintem dolgom, hogy a nagyobb kerületi ingatlanbefektetőkkel beszéljek, mert szeretném, hogy ha már egyszer itt fognak valamilyen ingatlanfejlesztésbe, azzal a kerület is járjon jól, kapjon valamilyen infrastrukturális fejlesztést, ezért módosítottuk úgy a Kerületi Építési Szabályzatot, hogy minden nagyobb telken településrendezési szerződést kell kötniük a tulajdonosoknak a kerülettel.

Ementén pedig nem csak Tiborczal kell az embernek találkoznia, hanem mindenkivel, akinek nagyobb ingatlana van a kerületben.

Valóban egyszerűbb és kényelmesebb lett volna kiposztolnom, hogy alapból mindenki menjen a fenébe és biztos kaptam volna egy csomó like-ot rá, de a kerületnek meg az a jobb, ha adnak ezek az emberek pénzt a fejlesztésekbe.

Ez is remek rész, mikor azt írja, hogy »Ezzel szemben minden forrásunk azt mondta, a hivatali dolgozók nagyon várják, hogy eredménye legyen az átvilágítási munkának, és csak kevesen lehetnek azok, akiknek bármi félnivalójuk van«

Nyilvánvalóan ez se igaz. Egy hivatalban dolgozók nem azt várják, hogy őket cseszegesse valaki a Fidesz alatt történtekért, ha már akkor is itt dolgoztak. Egy Polgármesteri Hivatal egy végtelenül hierarchikus szervezet, ahol a döntések politikai, vezetői szinten születnek, amiket aztán végrehajtanak az itt dolgozók. De az újságíró szerint mindenki, aki itt dolgozik, azt szeretné, hogy őket kérjék számon a korábbi rossz, vezetői döntések miatt.

Ezek után odaírja, hogy Fekete-Győr András azt állította, hogy a Momentumot le akarták fizetni, hogy induljon a választáson. Gondoljon gyorsan mindenki azt, amit akar.

A következő állítása, hogy »a jogi tanácsadásra vonatkozó szerződés többszörösére drágult a korábbi időszakhoz képest«.

Gondolom itt az ügyvédi díjakra gondolhat, mert nincs olyan jogi tanácsadásra vonatkozó szerződésünk, amilyen korábban is lett volna.

Az ügyvédi díjak pedig nem lettek drágábbak, sőt.

Ezt követi egy újabb valótlanság, mi szerint azért olcsóbbak a közbeszerzéseink, mert más tartalommal írtuk ki őket vagy mert részben önkormányzati cég végzi ezeket a feladatokat.

A valóság ezzel szemben az, hogy konkrét szolgáltatások árainak változását mutattuk be és ezek alapján jöttek ki a spórolási arányszámok, nem azért mert más a tartalom, így van ez az említett zöldfelület- és a parkolásfenntartásnál is.

Ezeket be tudjuk mutatni részletesen is.

A következő gondolatnak végképp semmi értelme, ahol azt fejtegeti, hogy azért akadályozok valamiféle átvilágítást, mert a kinevezettjeimet érik kritikák.

Hogy mi? Azért akadályozom a fidesz alatti dolgok átnézést, mert olyanokat ér kritika, akik a fidesz után kerültek ide? Jaja, persze.Majd azt írja, hogy azért lettek momentumos jelöltek is a kerületben, mert káderhiányban szenvedtem.

Ez se így van. Azért lettek momentumos jelöltek is, mert ez volt az előválasztási megállapodásban.

űAztán megy tovább a konkrétumok nélküli vádaskodás:»Olyan kutyapárthoz kötődő embereket vett fel jól fizető pozíciókba, akik munkája komoly feszültségforrás a hivatalban és az önkormányzatban.«

Tényleg nehéz az ilyen konkrétumok nélküli mondatokra reagálni.

Van pár ember, aki valóban idekerült és kutyapártozott korábban is, szám szerint nekem most 5 ugrik be, ha a cégeket is beleszámolom, ők mind hasznos munkát végeznek, olyan fizetésért, ami a hasonló pozícióknál hasonló a hivatalban.

Hogy ez milyen feszültségforrást jelenthet, azt csak az újságíró tudhatja, bár úgy tűnik, leginkább ő sem. »Korábbi ígérete ellenére pályázat nélkül nevezett ki embereket fontos pozíciókra.«

A legtöbb pozíciót pályáztattuk, hiszen ezeket kötelező is.

Ami fontosabb és nem volt pályázat, az a Faber Kft., a városüzemeltetési cég ügyvezetője volt, mert fontos volt nekem, hogy ide olyan ember kerüljön, akit ismerek és maradéktalanul megbízhatok benne. Egyébként az ő személyéről is a képviselő-testület döntött.Az meg gondolom mindenkinek megvan, hogy a cégvezetők pályáztatása milyen jól sikerült a Fővárosban, annyira hogy lassan nem lesznek cégvezetők. »Helyükön hagyott olyan, az előző vezetéshez kötődő személyeket, akiket nem kellett volna.«

Aha. És kapom ezt úgy, hogy tudomásom szerint senkinél nem cserélődött le ennyi idő alatt annyi irodavezető, cégvezető vagy intézményvezető, mint nálunk.

Jelenleg más van már a fideszes időszakhoz képest az alábbi területeken: pénzügyi iroda vezetőinformatikai csoport vezetőadóiroda vezetővárosfejlesztési iroda vezetőfőépítész iroda vezetőkommunikációs csoport vezetőköznevelési és közművelődési iroda vezetőnépjóléti iroda vezetőcsaládsegítő központ vezetőGESZ vezetőHegyvidék Lapkiadó vezetőfaber kft. ügyvezetőbbsz kft. ügyvezetőemellett:más felel a költségvetésértlett egy beszerzési iroda az eddigi külsős közbesz cég helyettlett egy részvételi iroda, ami részben átvette a kki munkájátmások az ügyvédi irodákmás a jegyző, aljegyző és majdnem az összes jegyzői referensmás a főépítész.

Ezután beleáll a Vagyoniroda vezetőjébe úgy hogy valótlanságokat állít róla, illetve hozzá köt dolgokat, amik nem is hozzá tartoznak.

Azzal kezdi a szörnyűségek felsorolását, hogy »Klaudia heti 2-3 alkalommal is ott van nála.«

Ezen azért felröhögtem. Igen, szoktam beszélni a legtöbb irodavezetővel heti 2-3 alkalommal. Baj? Ne csináljam?Aztán az jön, hogy Borsodi Klaudia volt Pokorni táskás emberének, Béres Istvánnak a legfőbb intézője.

Ez se igaz, még csak különösebben jóban se voltak.

Ezt követően a cikkben az lesz Klaudia hibája, hogy miként akart értékesíteni az önkormányzat egy ingatlant, miközben arról, hogy mit és hogyan értékesít egy önkormányzat a képviselő-testület dönt és nem egy irodavezető.

Aztán azt írja, hogy a lakásgazdálkodás átvizsgálását leállítottam, ami szintén nem igaz.

Aztán jön ezzel kapcsolatban is a bármiféle tényeket vagy egyáltalán konkrétumokat tartalmazó vádaskodás.Az ÁSZ vizsgálat elemzése is az eddigiekhez hasonlóan jól sikerült az újságírónak.

A vagyoniroda kapcsán Írja, hogy »térítés nélküli vagyonátadások többször jogszerűtlenül történtek a kerület szabálytalanul adott át ingyen több ingatlant. Két autót úgy adott oda tulajdonba, hogy az érintettek csak használatra lettek volna jogosultak«

A valóságban az öt ingyenes átadásból egy érintette a Vagyongazdálkodási Irodát, a többi ügyben más irodák jártak el.

Ez az egy pedig a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt-nek ingyenesen átadott ingatlan volt, amiért cserébe a kerület, szintén ingyenesen egy ennél nagyobb területet kapott.

Micsoda korrupció!! Ezen a ponton belerúg egyet a nemrégiben elkészült Vagyongazdálkodási Koncepcióba, hogy az hiányos.

A dokumentum több mint 100 oldalas, beleírtunk mindent, ami eddig felmerült a vezetés részéről és jóval tartalmasabb lett, mint egy ilyen doksi lenni szokott egy önkormányzatnál.

Aztán az is a baja, hogy amíg nem volt teljesen kész a cucc, addig kinyomtatva kapták meg a képviselők a munkaanyagot.

Igen, nem szoktunk félkész cuccokat emailben elküldeni, hanem kinyomtatva kapják meg a képviselők, mert nem szeretnénk, hogy amíg nincs teljesen kész, és lehetnek még benne hibák, kikerüljön. Egyébként a képviselőknek három hetük volt a munkaanyagot véleményezni, nagyjából minden belekerült, amit szerettek volna és meg is szavazták.

Gyanút ébresztett az újságíróban az is, hogy szerinte az ülésen ezt csak a kutyapártos képviselők kritizálták.

Nos, érdemben nem is kritizálták, illetve a korábban megszavazott Környezetvédelmi Programot és Gazdasági Programot se kritizálta érdemben a Fidesz, úgyhogy akkor azok is biztos gyanúsak lettek most az újságírónak.

Aztán jön egy újabb hazugság, hogy én blokkolom a belső visszaélés-bejelentési rendszert.

Dehogy blokkolom. Most is tehet bárki bejelentést emailben, a hivatal beszerzett egy dedikált rendszert, a szükséges honlap kialakítása a finisben van.

Aztán a hóágyukkal kapcsolatban oszt meg az újságíró téves információt, miszerint még zajlik a per és hogy többen kértek volna engem, hogy szálljon ki belőle az önkormányzat.

A valóság viszont az, hogy a per lezárult, aminek eredményeképpen a Kormányhivatalt és az Önkormányzatot is bizonyos feladatok elvégzésére kötelezték, hogy ha szeretnénk újra engedélyt. Emellett beszéltem azzal, aki a pert indította és ő is úgy látta, hogy ha az önkormányzat teljesíti az elvárásokat, akkor részéről is rendben van a dolog, ő csak azt szeretné, ha a szabályokat betartva működnének a hóágyúk.

Utána jön Visi Piroska részéről némi Kocsik Tekla alpolgármester fikázása.

Ebben sok újdonság nincs, Piroska fontos feladatának tartja Tekla kicsinálását már lassan egy éve, azóta mióta rájött, nem lesz ő az alpolgármester.

Teklának új ez a szerep, de remélem, idővel belejön.

Aztán folytatódik a fröcsögés egy ilyen mondattal, hogy »négy kutyapártos kinevezettről forrásaink egybehangzó véleménye szerint »senki sem tudja, hogy mit csinálnak«.

Most tényleg, ez mi? Mind a négy embernek teljesen konkrét a munkaköre, rengeteget dolgoznak és nagyon hasznosak is a kerületnek. De a 444-es faszi – akinek gyakorlatilag egy igaz mondatot nem sikerült leírnia a cikkében – persze tudja a valóságot, tényleg elképesztő. Aztán még egy hazugság, hogy én nem árulom el, hogy mit csinálnak ezek az emberek. Kinek? Mikor? Bármikor bárkinek elmondtam.

A következő teljes fogalmatlanság az újságírótól, hogy »átcsúsznak javaslatok, építkezéssel kapcsolatos engedélykérelmek, melyeknek nem lenne szabad, mert az előző időszak gyakorlatára hajaznak«.

Most tényleg, neked még senki nem mondta el soha, hogy az építési engedélyeket sok éve nem az önkormányzatok adják ki, hanem a Kormányhivatal? Mi »csúszik át«, ha nem is mi döntünk ezekről?

Szóval nagyon köszi ezt a cikket, sokat hozzátett a magyar újságírás színvonalához.”

