A szakértő elmagyarázta, kiknek jó lehetőség a fix 3 százalékos lakáshitel (VIDEÓ)

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője egy példán keresztül magyarázta el, kiknek jó lehetőség a fix 3 százalékos lakáshitel.

Ha van egy 25 éves lány, aki egy kisvárosban lakik a szüleivel, és bruttó 540 ezer forintot keres, és szeretne elköltözni otthonról, akkor ő akár 30 millió forintos lakáshitelt is kaphat kedvező kamatozással. Ha ennek a hitelnek a segítségével szeretné megvenni az első lakását, akkor 3,3 millió forintra is szüksége lesz önrész formájában. Ebből az összegből akár egy 35 négyzetméteres új lakást is vehet abban a kisvárosban, amiben lakik,

de ha használt lakásban gondolkodik, akkor egy 70-80 négyzetméteres ingatlan is kijöhet belőle.

„Tegyük fel, hogy a példában szereplő fiatal lány még a hitelfelvétel előtt örököl egy 14 millió forintos ingatlant. Még ez sem lehet akadály a fix 3%-os lakáshitel igényléskor, mert ha az ingatlan értéke kevesebb mint 15 millió forint, akkor ezt nem kell figyelembe venni meglévő ingatlantulajdonként” – fogalmazott a szakértő.

Hozzátette: ha a példában szereplő kisvárosban élő fiatal lány számára problémát jelentene a 3,3 millió forintos önrész előteremtése, akkor erre munkáshitelt is fel tud venni. Ennek az ára mindössze annyi, hogy a 4 millió forintos kamatmentes munkáshitel törlesztőrészletének az összege havonta 33 ezer forint, ennyivel többet kell fizetnie.