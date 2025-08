„Amint arról vasárnap már beszámoltunk, megszületett Szoboszlai Dominik első gyermeke. A Liverpool együttesét erősítő játékos felesége, Buzsik Borka egy kislánynak adott életet. Szoboszlai a nap folyamán exkluzív nyilatkozatot tett a Story.hu-nak.

Álljon itt ebből egy rövid idézet:

»Életem legkülönlegesebb pillanata volt, amikor először a karomban tarthattam a kislányunkat, egyetlen győzelem vagy aranyérem sem hasonlítható a gyermekem születéséhez. Az a pillanat örökre velem marad, és az is biztos, hogy mostantól sok minden megváltozik az életünkben. Apának lenni egyfelől hatalmas felelősség, másfelől az egyik legszebb ajándék. Nyilván bele kell még szoknom ebbe a szerepbe, vélhetően lesznek majd nehezebb éjszakáink, de biztos vagyok benne, hogy az apaság minden percét élvezni fogom. A feleségem végig hősiesen helytállt, minden elismerésem az övé. Most már nemcsak magamért, hanem értük is küzdök a pályán.«

Megható és egyben elgondolkodtató szavak ezek Szoboszlaitól.

Hiszen bármennyire is szomorú, de nem mindenki osztja ezt az álláspontot a gyermekvállalással kapcsolatban.

Komoly közfelháborodást okozott korábban a 444.hu-hoz köthető egyik podcast beszélgetés, amelynek résztvevői arról elmélkedtek, hogy gyermeket vállaljunk vagy inkább kutyát tartsunk. A gyermek elleni érvek között megtalálható volt, hogy már most is túl sok ember él a Földön, illetve, hogy mekkora egy kisbaba ökológiai lábnyoma.

A Soros-blog nem ma kezdte a kampányát a gyermekvállalással szemben. Pilhál Tamás kollégám írta meg, hogy korábban például gyermektelen, kutyás nők nyilatkoza­tait kötötték csokorba. Egyikük, egy bizonyos Márti például arról tájékoztatott:

»Nem akarom, hogy még egy szörnyeteggel több legyen a világban. A kutya viszont szeretetet ad. Nem veszekszik, nincs hisztirohama, hamar szobatiszta. Van elég ember a világon, és minél több van, annál gyengébb a minőségük.«

Nem vitás Magyarország legismertebb és talán a legjobb játékosa ezzel a nyilatkozatával gyakorlatilag megsemmisítette az elvakult liberális hangokat és büszke apaként hitet tett a család fontossága mellett.”