Bejelentkezett Zelenszkij: elárulta, mikor folytatódnak a béketárgyalások

A hét végén találkozik az ukrán és az amerikai küldöttség, hogy megvitassa az Ukrajna és Oroszország közötti jövőbeli tárgyalások lehetőségét – jelentette be Volodimir Zelenszkij hétfőn Kijevben, az ukrajnai látogatáson tartózkodó Jonas Gahr Store norvég miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Az ukrán elnök közölte, hogy hétfőn „lesz egy találkozó” Keith Kellogg-gal, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottjával is „az orosz féllel való esetleges jövőbeni találkozóra való felkészülés részeként”.

Beszámolt arról, hogy vasárnap hivatala vezetője, Andrij Jermak beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és „más partnerekkel”.

Ezen kívül Andrij Szibiha külügyminiszter az ukrán függetlenség napján csatlakozott a G7 országcsoport külügyminisztereinek online találkozójához. Hozzátette továbbá, hogy „a nap folyamán az ukrán katonai vezetés egyeztet a partnerekkel”, szerdán pedig találkozót tartanak a nemzetbiztonsági tanácsadók.

Zelenszkij szerint ez lehet Moszkva célja

Zelenszkij szavai szerint Moszkvának az a célja, hogy meghiúsítsa a fűtési szezonra való felkészülést Ukrajnában: Oroszország csapásokat mér az ukrán energetikai infrastruktúrára, ami nemcsak az áramtermelést érinti, hanem a földgázkitermelést is. „Oroszország megpróbálja meghiúsítani a télre való felkészülésünket, csapásokat mér energetikai infrastruktúránkra. Ez nemcsak az áramtermelést, a hőtermelést érinti, hanem saját földgázunk kitermelését is. Ezért rendkívül nagyra értékeljük Norvégia segítségét, amelyet kifejezetten gázvásárlásainkhoz nyújt. Ez közvetlenül segít nekünk emberéleteket megvédeni” – hangsúlyozta.

Kiemelte, hogy a múlt télen legalább egymillió ukrán családnak tudták a fűtést biztosítani Ukrajna és Norvégia együttműködésének köszönhetően.

Idén is jelentősek a kihívások. Norvégia már döntést hozott a gázvásárlásaink támogatásáról.

Nagyon számítunk Norvégia következő lépéseire is” – tette hozzá az elnök.