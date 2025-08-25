Ft
08. 25.
hétfő
Bejelentkezett Zelenszkij: elárulta, mikor folytatódnak a béketárgyalások

2025. augusztus 25. 16:59

Az ukrán elnök közölte, hogy hétfőn „lesz egy találkozó” Keith Kellogg-gal, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottjával is.

2025. augusztus 25. 16:59
A hét végén találkozik az ukrán és az amerikai küldöttség, hogy megvitassa az Ukrajna és Oroszország közötti jövőbeli tárgyalások lehetőségét – jelentette be Volodimir Zelenszkij hétfőn Kijevben, az ukrajnai látogatáson tartózkodó Jonas Gahr Store norvég miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Az ukrán elnök közölte, hogy hétfőn „lesz egy találkozó” Keith Kellogg-gal, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottjával is „az orosz féllel való esetleges jövőbeni találkozóra való felkészülés részeként”.

Beszámolt arról, hogy vasárnap hivatala vezetője, Andrij Jermak beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és „más partnerekkel”.

Ezen kívül Andrij Szibiha külügyminiszter az ukrán függetlenség napján csatlakozott a G7 országcsoport külügyminisztereinek online találkozójához. Hozzátette továbbá, hogy „a nap folyamán az ukrán katonai vezetés egyeztet a partnerekkel”, szerdán pedig találkozót tartanak a nemzetbiztonsági tanácsadók.

Zelenszkij szerint ez lehet Moszkva célja

Zelenszkij szavai szerint Moszkvának az a célja, hogy meghiúsítsa a fűtési szezonra való felkészülést Ukrajnában: Oroszország csapásokat mér az ukrán energetikai infrastruktúrára, ami nemcsak az áramtermelést érinti, hanem a földgázkitermelést is. „Oroszország megpróbálja meghiúsítani a télre való felkészülésünket, csapásokat mér energetikai infrastruktúránkra. Ez nemcsak az áramtermelést, a hőtermelést érinti, hanem saját földgázunk kitermelését is. Ezért rendkívül nagyra értékeljük Norvégia segítségét, amelyet kifejezetten gázvásárlásainkhoz nyújt. Ez közvetlenül segít nekünk emberéleteket megvédeni” – hangsúlyozta.

Kiemelte, hogy a múlt télen legalább egymillió ukrán családnak tudták a fűtést biztosítani Ukrajna és Norvégia együttműködésének köszönhetően.

Idén is jelentősek a kihívások. Norvégia már döntést hozott a gázvásárlásaink támogatásáról.

Nagyon számítunk Norvégia következő lépéseire is” tette hozzá az elnök.

(MTI)

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

Himiko
2025. augusztus 25. 17:25
Lengyelország leállítja a Starlink-szolgáltatások finanszírozását Ukrajna számára karpathir.com/2025/08/25/felfuggeszti-lengyelorszag-az-ukrajnai-starlink-finanszirozasat/ - Az orosz fél befejezte a katonai művelet előkészítő szakaszát, hogy jelentős károkat okozzon Kijev gáz- és energetikai infrastruktúrájában. A források megjegyzik, hogy a művelet tükörválasz lesz Ukrajna oroszországi üzemanyagtároló létesítmények és finomítók elleni számos támadására. topcor.ru/63543-vks-rossii-zavershili-podgotovku-serii-masshtabnyh-udarov-po-jenergeticheskoj-infrastrukture-kievskogo-rezhima.html
nempolitizalok-0
2025. augusztus 25. 17:16
Nem kell kapkodni, ráér jövő ilyenkor Kievben.
tapir32
2025. augusztus 25. 17:03
Az ukrán vezetés ép elméjét kérdőjelezzük meg. Jobb célpontjuk is lehetne, mint azoknak kárt okozni akik támogatják őket! Tőlünk még most is vesznek olajtermékeket, gázt, elektromos áramot stb. Humanitárius segélyekkel is támogatjuk Ukrajnát. A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány annak ellenére, hogy nem értett egyet a szankciós politikával, aláírta az szankciós dokumentumokat. Nem tartotta hatékonynak azokat. A szankcióknak több halottja van Ny-Európában mint a Covidnak. A Magyar Kormány álláspontja a mielőbbi tűzszünetről és békéről azt jelenti, hogy békés eszközökkel kell rendezni a konfliktust! További embertömegek halála és megnyomorodása nélkül. A konfliktusmegoldás felnőtt módja a tárgyalás és a mediáció. Magyarország és a békét akarók képviselik az európai kultúrát és az erkölcsöt! Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
