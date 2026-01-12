Ft
KözlekedésInfó lázár jános közlekedés kormányzat miniszter

Központban az utas, érkezik az új KRESZ – fontos kérdésekre adott választ Lázár János (VIDEÓ)

2026. január 12. 11:18

A miniszter háromjogszabályi változást ismertetett részletesebben többek között, és bejelentette, heteken belül kezdetét veheti a személyforgalom a Budapest-Belgrád vonalon.

2026. január 12. 11:18
null

A miniszter a tájékoztató felütésében elmondta, hogy „könnyen lehet, hogy ebben a minőségében az utolsó közlekedésinfót tartom”. Majd hozzátette, hogy Magyarország legnagyobb munkaadójaként is beszélt ma, mint a MÁV-csoportért felelős miniszter.

Összefoglalta, hogy szerinte mi történt közlekedési minisztersége alatt: 

  • az utasok kevesebbet fizetnek, 
  • a mávosok többet keresnek.

A tájékoztatón az elmúlt napok hóhelyzete is szóba került, elhangzott, hogy még két hideg este várható, ami befolyásolja a közlekedést. 

A vasútnál a napokban 12 ezren, a közútnál pedig 3 ezren teljesítettek többletszolgálatot. A Magyar Küzút pedig  ezer tonna útszóró sót jutatott ki a közutakra

– ismertette a tárcavezető.

Ma ónos eső és havazás várható az országban, kedden is lesz csapadék, ami szerdán elhagyja az országot. Innentől fagyos éjszakák, de enyhébb nappalok várhatóak. Arra számítanak, hogy szerdától nem lesz szükség rendkívüli intézkedésekre az országban – tekintett előre Lázár János, megjegyezve, hogy 

a közlekedési hálózat és a közlekedési eszközök csak két dolgot viselnek rosszul: a túl meleget és a túl hideget.

A miniszter elmondta, hogy amikor valaki a közlekedést kritizálja, az őt kritizálja és nem a több tízezer munkatársát.

Paradigmaváltás történt

Lázár János kiemelte, hogy az elmúlt időszakban fontos paradigmaváltás történt a közlekedésben. fókuszba került az utas, és három jogszabályi változásról is beszámolt. 

Hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy ne csak olcsó, hanem jó is legyen is a tömegközlekedés. „Jelenleg Európa harmadik legolcsóbb tömegközlekedési eszköze a magyar”, ezért választják a MÁV-ot és a Volánt az emberek a tárcavezető szerint. Hozzáfűzte, 14 és 65 év alatt mindenkinek ingyenes a tömegközlekedés, és kötöttek két fontos együttműködést is Budapesttel és Debrecennel. Eddig Debrecenben 5500 forint egy diákbérlet, ezentúl a vármegyebérlettel havi 945 forintért utazhatnak.

Jön az új KRESZ

Majd azzal folytatta, hogy január 20-án olvasható lesz az új KRESZ, amihez bárki hozzászólhat. 

Egyszerűbb, áttekinthetőbb és nyelvileg közérthetőbb lesz. Legkésőbb szeptemberben szeretnék bevezetni

– húzta alá.

„Teljesen más közlekedési rendszert ajánlunk a magyaroknak” – ismertette, hozzátéve, hogy 100 szervezettel és 70 szakértővel egyeztettek folyamatosan az új KRESZ-t illetően.

Megpróbálják a hazai lakóövezeteket kamionmentessé tenni, mert szerinte a legutóbbi infrastruktúra fejlesztések miatt ez már nem okozna problémákat.

Így működött eddig a 10 pontos akcióterv

Korábban 10 pontos akciótervet is meghirdettek, melynek egyik legfontosabb eleme a késésbiztosítás volt: június 1-je óta hatvanmilliárd forintos 734 250 ezer forintot fizettek ki a húsz percnél nagyobb vasúti késések miatt, ami a jegyárbevétel 1,3 százalékának felelt meg.

Ugyanakkor javult a vasúttársaságnál a menetidő tartás pontossága is: 

a 2024-es 75-77 százalékos menetidőtartás 2025-re 81-83 százalékra emelkedett.

 Lázár szerint ez a késésbiztosítás mellett a forgalomba állt új járműveknek köszönhető – sorolta a miniszter.

Újabb béremelések jöhetnek a szektorban

A dolgozókra is külön kitért a miniszter. Elmondta, növelték az alkalmazottak fizetését a MÁV és Volán dolgozók körében, ami így átlagban bruttó 710 ezer forintra emelkedett. Továbbá hároméves bérmegállapodást kötöttek, de jövő héten a szakszervezetekkel találkoznak, hogy felülvizsgálják a megállapodást. Ezzel kapcsolatban  Lázár János konkrétumot egyelőre nem mondott, de belengette: 

nagyon jelentős béremelés jöhet, akár kétszámjegyű is”.

Utólértük Ausztriát, heteken belül indulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vonalon

A tárcavezető ezután arra is kitért, hogy Magyarország 2026-ra elérte, hogy a gyorsforgalmi úthálózata ugyanolyan mértékű és volumenű, vagy nagyobb arányú, mint az osztrákoknál. Folyamatban van az M49-es és az M4-es autóutak folytatása. Esztergomot összekötik az M1-es autópályával, de az M9-es Szekszárd-Kelebia közötti autópálya is előkészítés alatt van.

Ezek mellett folytatódik a vasúti pálya felújítása: 

ezer kilométernyi pályaszakaszt újítanak fel az Európai Beruházási Bankkal közreműködve. 

Ez nyolc nagy beruházást jelent: többek között megépül a Gubacsi híd, valamint a Lajosmizse-Kecskemét-Budapest és a Kiskunfélegyháza-Szeged vonalat is megújul. Erre a várhatóan növekvő hazai autógyártás miatt is szükség van.

A tájékoztatón közölte, hogy még idén dönteni fognak a Liszt Ferenc Repülőtér és a budapesti belváros összekötésének koncessziójáról és felújítják a gyorsforgalmi utat is. Február 27-én pedig megnyitják a teherforgalom előtt az új, Budapest-Belgrád kínai fejlesztésű gyorsvasutat. 

A személyforgalom valamikor február 27. és március 15. között nyílhat meg az új, Budapest-Belgrád vonalon

 – tette hozzá. 

A Keletiből kétóránként indul majd Belgrádba járat. De az új vasútvonalnak köszönhetően Budapestről folyamatos vasúti közlekedés lesz Soltvadkertre, Kiskunhalasra és Kelebiába is. Az újvidéki tragédia miatt Lázár elrendelte az új vonal felülvizsgálatát, melyet egy európai közlekedésbiztonsági szervezet, a TÜV mérnökei végeznek – tudatta a jelenlévőkkel a tárcavezető.

Fontos beszerzések

Valamivel később Lázár arról is szólt, hogy 93 darab használt, 15-20 éves svájci motorvonat vásárolnak majd, amit 2026 év végén kezd meg a Stadler. „Ezeket felújítjuk és forgalomba helyezzük Nyíregyháza, Miskolc és Debrecen elővárosi közlekedésében. Emellett 100 darab új, kínai motorvonat beszerzéséről is tárgyalunk”

– fűzte hozzá. 

A miniszter szerint körülbelül ezer darab új autóbuszra is szükség van, valamint hozzátette azt is, konszolidálni fogják a MÁV és a GYESEV közös helyzetét is.

A Közlekedésinfó alább nézhető vissza:

Egy mondattal kell válaszolni három év munkájára

Január 12-én, hétfőn tartották meg év első Közlekedésinfóját, amelyen Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint a „sztártéma” az lesz, hogy mit csináltak az elmúlt három évben.

Erre a kédésre kell egy egyszerű mondattal válaszolni”

– felelte munkatársa érdeklődésére a tájékoztató előtt a tárcavezető.

Lázár hozzátette, hogy arról is fognak beszélni, hogy mi történt az elmúlt másfél hétben, mióta hóhelyzet van az országban. De a miniszter szerint fontosabb, hogy a kormányzati ciklus lezárásához közeledve egy mondatban válaszolni tudjanak arra, hogy mit tettek 2022 óta a közlekedésben.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Cikkünk frissül!

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

 

