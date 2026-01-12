Központban az utas, érkezik az új KRESZ – fontos kérdésekre adott választ Lázár János (VIDEÓ)

ezer kilométernyi pályaszakaszt újítanak fel az Európai Beruházási Bankkal közreműködve.

Ez nyolc nagy beruházást jelent: többek között megépül a Gubacsi híd, valamint a Lajosmizse-Kecskemét-Budapest és a Kiskunfélegyháza-Szeged vonalat is megújul. Erre a várhatóan növekvő hazai autógyártás miatt is szükség van.

A tájékoztatón közölte, hogy még idén dönteni fognak a Liszt Ferenc Repülőtér és a budapesti belváros összekötésének koncessziójáról és felújítják a gyorsforgalmi utat is. Február 27-én pedig megnyitják a teherforgalom előtt az új, Budapest-Belgrád kínai fejlesztésű gyorsvasutat.

A személyforgalom valamikor február 27. és március 15. között nyílhat meg az új, Budapest-Belgrád vonalon

– tette hozzá.

A Keletiből kétóránként indul majd Belgrádba járat. De az új vasútvonalnak köszönhetően Budapestről folyamatos vasúti közlekedés lesz Soltvadkertre, Kiskunhalasra és Kelebiába is. Az újvidéki tragédia miatt Lázár elrendelte az új vonal felülvizsgálatát, melyet egy európai közlekedésbiztonsági szervezet, a TÜV mérnökei végeznek – tudatta a jelenlévőkkel a tárcavezető.

Fontos beszerzések

Valamivel később Lázár arról is szólt, hogy 93 darab használt, 15-20 éves svájci motorvonat vásárolnak majd, amit 2026 év végén kezd meg a Stadler. „Ezeket felújítjuk és forgalomba helyezzük Nyíregyháza, Miskolc és Debrecen elővárosi közlekedésében. Emellett 100 darab új, kínai motorvonat beszerzéséről is tárgyalunk”

– fűzte hozzá.

A miniszter szerint körülbelül ezer darab új autóbuszra is szükség van, valamint hozzátette azt is, konszolidálni fogják a MÁV és a GYESEV közös helyzetét is.

Egy mondattal kell válaszolni három év munkájára

Január 12-én, hétfőn tartották meg év első Közlekedésinfóját, amelyen Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint a „sztártéma” az lesz, hogy mit csináltak az elmúlt három évben.

Erre a kédésre kell egy egyszerű mondattal válaszolni”

– felelte munkatársa érdeklődésére a tájékoztató előtt a tárcavezető.

Lázár hozzátette, hogy arról is fognak beszélni, hogy mi történt az elmúlt másfél hétben, mióta hóhelyzet van az országban. De a miniszter szerint fontosabb, hogy a kormányzati ciklus lezárásához közeledve egy mondatban válaszolni tudjanak arra, hogy mit tettek 2022 óta a közlekedésben.

