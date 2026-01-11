Ft
gyöngyös szókovács péter parkolás polgármester

Jó hír az autósoknak: egyre több városban hoznak áldozatot az időjárás miatt (VIDEÓ)

2026. január 11. 17:51

Nem csak a Heves vármegyei város lakói örülhetnek.

2026. január 11. 17:51
null

Gyöngyösön január 10. és 18. között ingyenesen parkolhatnak az autósok, ezt a város polgármestere, Szókovács Péter jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában.

A város vezetése szerint ugyanis a hóeltakarítás során a letakarított hótömegek jelentős része a parkolóhelyeken halmozódott fel, 

így a használható férőhelyek száma jelentősen csökkent.

A polgármester elmondta, hogy a közlekedés biztonsága továbbra is kiemelten fontos, ezért arra kérte az autósokat, hogy a rendkívüli körülmények ellenére is tartsák be a KRESZ előírásait, különösen a parkolás során.

Szókovács Péter kiemelte, hogy a város egész területén ingyenes a parkolás, aminek az a célja, hogy a hótömegek által elfoglalt parkolóhelyek miatt kialakult helyzetet enyhítse.

Nem Gyöngyös az egyetlen

A döntés nem egyedülálló: már több hazai nagyvárosban hoztak hasonló döntést. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, valamint Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét első embere is erről számolt be a napokban, míg Miskolcon nemcsak a parkolás, de a tömegközlekedés is ingyenes a hóhelyzet miatt – írja a Vg.

Nyitókép forrása: MTI/Varga György

 

