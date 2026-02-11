„Felháborít, hogy vannak, akik politikai töltést adnak a dolognak” – üzent Magyar Péternek a meglőtt polgármester

Hátborzongató: rálőttek a nagyteveli polgármesterre
A sérültet mentőhelikopterrel vitték a győri kórházba.
Takács Péter államtitkár meglátogatta Orbán Sándort.
Ahogy arról beszámoltunk, kedden délelőtt fegyverrel rálőtt egy férfi a Veszprém vármegyei Nagytevel polgármesterére; a településvezetőt mentőhelikopter szállította a győri kórházba. A független polgármestert egy 76 éves, Pápa környéki férfi támadta meg az önkormányzati hivatalban. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a támadónak korábban is voltak kényszerképzetei, és többször felkereste a polgármestert.
Magyar Péter az esetből azonnal politikai következtetéseket vont le, és azt sugallta, hogy Orbán Sándorra azért támadtak rá, mert hivatalában fogadta a Tisza helyi jelöltjét. Ezt a polgármester szerdai Facebook-bejegyzésében cáfolta:
„Az elszomorító az egészben, hogy a bulvármédia fals információkra hivatkozva ontja a valótlanságokat. Még jobban felháborít, hogy vannak akik politikai töltés adnak a dolognak, holott ilyenről szó sincs” – írta Orbán Sándor.
„Nyilván jólesett, hogy Takács Péter államtitkár úr meglátogatott és támogatásról biztosított”
– tette hozzá a polgármester.
Orbán Sándor megköszönte az aggódást és a sok bátorító üzenetet, valamint hangsúlyozta, hogy nagy köszönettel tartozik a mentőknek, az operáló orvosi csapatnak és az ápolóknak, akik példaszerűen és magas szakmai színvonalon végezték munkájukat.
A teljes bejegyzést itt elolvashatja:
