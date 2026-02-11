„Felháborít, hogy vannak, akik politikai töltést adnak a dolognak” – üzent Magyar Péternek a meglőtt polgármester

Ahogy arról beszámoltunk, kedden délelőtt fegyverrel rálőtt egy férfi a Veszprém vármegyei Nagytevel polgármesterére; a településvezetőt mentőhelikopter szállította a győri kórházba. A független polgármestert egy 76 éves, Pápa környéki férfi támadta meg az önkormányzati hivatalban. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a támadónak korábban is voltak kényszerképzetei, és többször felkereste a polgármestert.

Magyar Péter az esetből azonnal politikai következtetéseket vont le, és azt sugallta, hogy Orbán Sándorra azért támadtak rá, mert hivatalában fogadta a Tisza helyi jelöltjét. Ezt a polgármester szerdai Facebook-bejegyzésében cáfolta: