magyar péter takács péter orbán sándor nagytevel polgármester

„Felháborít, hogy vannak, akik politikai töltést adnak a dolognak” – üzent Magyar Péternek a meglőtt polgármester

2026. február 11. 14:59

Takács Péter államtitkár meglátogatta Orbán Sándort.

2026. február 11. 14:59
null

Ahogy arról beszámoltunk, kedden délelőtt fegyverrel rálőtt egy férfi a Veszprém vármegyei Nagytevel polgármesterére; a településvezetőt mentőhelikopter szállította a győri kórházba. A független polgármestert egy 76 éves, Pápa környéki férfi támadta meg az önkormányzati hivatalban. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a támadónak korábban is voltak kényszerképzetei, és többször felkereste a polgármestert.

Magyar Péter az esetből azonnal politikai következtetéseket vont le, és azt sugallta, hogy Orbán Sándorra azért támadtak rá, mert hivatalában fogadta a Tisza helyi jelöltjét. Ezt a polgármester szerdai Facebook-bejegyzésében cáfolta:

„Az elszomorító az egészben, hogy a bulvármédia fals információkra hivatkozva ontja a valótlanságokat. Még jobban felháborít, hogy vannak akik politikai töltés adnak a dolognak, holott ilyenről szó sincs” – írta Orbán Sándor.

„Nyilván jólesett, hogy Takács Péter államtitkár úr meglátogatott és támogatásról biztosított”

– tette hozzá a polgármester.

Orbán Sándor megköszönte az aggódást és a sok bátorító üzenetet, valamint hangsúlyozta, hogy nagy köszönettel tartozik a mentőknek, az operáló orvosi csapatnak és az ápolóknak, akik példaszerűen és magas szakmai színvonalon végezték munkájukat.

A teljes bejegyzést itt elolvashatja: 

Nyitókép: Facebook

 

