Mindenki állj, a német kancellár megfejtette: szerinte „a háború árt a gazdaságnak!"

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Tényleg ő a német kancellár.
Árt az iráni konfliktus a gazdaságainknak, egyebek között a növekvő benzinárak miatt – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár a washingtoni Fehér Házban kedden, mielőtt találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.
Mindannyian azt reméljük, hogy ez a háború a lehető leghamarabb véget ér”
– húzta alá a német politikus. Reményét fejezte ki, hogy az izraeli és az amerikai hadsereg a megfelelő döntést hozta meg annak érdekében, hogy új iráni kormányzat alatt helyreállhasson a béke és szabadság a közel-keleti országban.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
(MTI)
