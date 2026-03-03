Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború friedrich merz donald trump konfliktus

Mindenki állj, a német kancellár megfejtette: szerinte „a háború árt a gazdaságnak!"

2026. március 03. 19:55

Tényleg ő a német kancellár.

2026. március 03. 19:55
null

Árt az iráni konfliktus a gazdaságainknak, egyebek között a növekvő benzinárak miatt – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár a washingtoni Fehér Házban kedden, mielőtt találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.

Mindannyian azt reméljük, hogy ez a háború a lehető leghamarabb véget ér” 

– húzta alá a német politikus. Reményét fejezte ki, hogy az izraeli és az amerikai hadsereg a megfelelő döntést hozta meg annak érdekében, hogy új iráni kormányzat alatt helyreállhasson a béke és szabadság a közel-keleti országban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2026. március 03. 20:52
Tényleg? Véreshurka.
Válasz erre
0
0
julcsi-66
•••
2026. március 03. 20:51 Szerkesztve
Vannak ugye jó háborúk, amik nem ártanak a gazdaságnak, sőt próbálják minél tovább elhúzni; és vannak rossz háborúk amiket néhány nap alatt be kellene fejezni... Mekkora álszent bagázs, nyilván az eu-nak Iránban kisebb az érdekeltsége mint ukrajnában.
Válasz erre
1
0
Hohokam
2026. március 03. 20:49
No shit, Sherlock.....
Válasz erre
1
0
montana
2026. március 03. 20:39
Azért, az elgondolkodtató,hogy ezek ott brüsszelben mennyire vannak képben,mennyire látják a világ folyását,és milyen stratégiával,jövőképpel dolgoznak... Pl,( csak sarkíttok) Trump lebombázta iránt,1 nagy gáz,olaj exportőr (arab államok) kiesik, ezeknek(akik onnan is vásárolnak) még ezután sem kell az elérhető olcsó orosz olaj,gáz, sőtt még ujabb szankciókat hoznak (hogy most aztán odaverünk az oroszoknak),közben támogatják a végtelenségig az ukikat , putyinnal szóba sem állnak.... Fel sem merül bennük,hogy ezek esetleg összejátszhatnak(usa&szú), mert a "biznisz ,az biznisz" Üres fejjel,nagyképűen várják a csodát... Közben moszkvában, putyin feltett lábbal az elnöki asztalra,röhög,és kér 1 nagy pohár pezsgőt.....
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!