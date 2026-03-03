Zelenszkijnek elmentek otthonról, már Kijev főpolgármesterét is fenyegeti: „Klicskónak felelnie kell mindezért!”

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Az egykori profi bokszoló ugyanakkor az ország vezetését tette felelőssé a kialakult helyzetért.
Vitalij Klicskónak, Kijev polgármesterének a hatályos jogszabályok keretein belül felelnie kell az energiaválság következményeiért az ukrán fővárosban, mert az nem volt felkészülve erre a helyzetre – jelentette ki kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Milyen felelősségre vonás lesz? A hatályos jogszabályok keretein belül”
– hangoztatta Zelenszkij újságíróknak válaszolva arra a kérdésre, hogy milyen felelősségre vonás várhat a város hatóságaira és személyesen a polgármesterre. Az ukrán elnökkel készült videót a Novini.LIVE ukrán műsorszolgáltató tette közzé.
Az ukrán fővárosban és térségében 2025 végén jelentkeztek az energiaellátásával kapcsolatos gondok az energetikai létesítményekben az orosz bombázás nyomán keletkezett jelentős károk miatt. Klicsko szerint időnként arra sem volt elegendő kapacitás, hogy a létfontosságú infrastruktúrát üzemeltetni tudják. Szemtanúk szerint áramszolgáltatás napi két-három órán át volt a fővárosban, fennakadások voltak a távhő- és az ivóvízszolgáltatással is. A helyi sajtóban felvételek jelentek meg befagyott távhővezetékekről. Egy sor üzlet kénytelen volt bezárni, a még működő bevásárlóközpontok előtt pedig hosszú sorok alakultak ki.
Zelenszkij a kialakult helyzettel kapcsolatban többször a város vezetését hibáztatta, amiért szerinte nem készítették fel a körülményekre az infrastruktúrát.
Klicsko ugyanakkor az ország vezetését tette felelőssé, amiért a város nem kap megfelelő pénzügyi forrásokat és támogatást.
A kijevi polgármester, akit néhány éve még Zelenszkij kihívójaként tartottak számon egy lehetséges elnökválasztáson, rendszeresen azzal vádolja az ország hatóságait, hogy megpróbálják magukhoz ragadni a helyi önkormányzatok jogait.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
