háború zelenszkij volodimir zelenszkij kijev

Zelenszkijnek elmentek otthonról, már Kijev főpolgármesterét is fenyegeti: „Klicskónak felelnie kell mindezért!”

2026. március 03. 21:02

Az egykori profi bokszoló ugyanakkor az ország vezetését tette felelőssé a kialakult helyzetért.

2026. március 03. 21:02
null

Vitalij Klicskónak, Kijev polgármesterének a hatályos jogszabályok keretein belül felelnie kell az energiaválság következményeiért az ukrán fővárosban, mert az nem volt felkészülve erre a helyzetre – jelentette ki kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Milyen felelősségre vonás lesz? A hatályos jogszabályok keretein belül” 

– hangoztatta Zelenszkij újságíróknak válaszolva arra a kérdésre, hogy milyen felelősségre vonás várhat a város hatóságaira és személyesen a polgármesterre. Az ukrán elnökkel készült videót a Novini.LIVE ukrán műsorszolgáltató tette közzé.

Áramszolgáltatás napi két-három órán át volt a fővárosban

Az ukrán fővárosban és térségében 2025 végén jelentkeztek az energiaellátásával kapcsolatos gondok az energetikai létesítményekben az orosz bombázás nyomán keletkezett jelentős károk miatt. Klicsko szerint időnként arra sem volt elegendő kapacitás, hogy a létfontosságú infrastruktúrát üzemeltetni tudják. Szemtanúk szerint áramszolgáltatás napi két-három órán át volt a fővárosban, fennakadások voltak a távhő- és az ivóvízszolgáltatással is. A helyi sajtóban felvételek jelentek meg befagyott távhővezetékekről. Egy sor üzlet kénytelen volt bezárni, a még működő bevásárlóközpontok előtt pedig hosszú sorok alakultak ki.

Zelenszkij a kialakult helyzettel kapcsolatban többször a város vezetését hibáztatta, amiért szerinte nem készítették fel a körülményekre az infrastruktúrát. 

Klicsko ugyanakkor az ország vezetését tette felelőssé, amiért a város nem kap megfelelő pénzügyi forrásokat és támogatást. 

A kijevi polgármester, akit néhány éve még Zelenszkij kihívójaként tartottak számon egy lehetséges elnökválasztáson, rendszeresen azzal vádolja az ország hatóságait, hogy megpróbálják magukhoz ragadni a helyi önkormányzatok jogait.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / AFP

 

patópál
2026. március 03. 23:52
"felelnie kell az energiaválság következményeiért az ukrán fővárosban, mert az nem volt felkészülve erre a helyzetre" Hogyan kellett volna felkészülnie? Elmenni az Aldiba pár tartalék hőerőműért?
londonbaby
2026. március 03. 22:44
Klicskó.. ! . Te meg mit szarakodsz ennyit ...nyomass ennek a játék koboldnak egy ukrán parasztlengőt hátha kiesik belőle a felhúzó rugó és lekussol már..
Hohokam
2026. március 03. 22:34
Nahát, mikor Hitler letartóztatta Göringet.... az utolsó szakasz.
simakutya
2026. március 03. 22:32
A kutyát nem fogja érdekelni az ukrán háború,a kobold nem kap majd rakétákat mert az iráni háború kihúzza a talajt az európai gazdaság alól.Semmilyen olaj nem lesz.Nyugatnak vissza kell térniük az orosz olajra!Vajon Macron miért küldött követeket tárgyalni Putyinnal?
