Világszenzáció, amit a Ferencvárosnál véghez vittek – sztárokkal találkoznak Magyarországon

A címvédő FTC-Telekom Waterpolo a 11-szeres győztes olasz Pro Recco elleni szuperrangadóval kezdi meg szereplését a férfi vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntős körében. A két csapat ebben a szezonban már találkozott egymással, október 8-án ugyancsak a Komjádi Uszodában rendezték az Európai Szuperkupáért kiírt összecsapást, amelyen a házigazda Fradi 15–14-re diadalmaskododtt. Az idény előtt a két sztárcsapat bemutató mérkőzéseket is játszott egymással az Egyesült Államokban. A Recco százszázalékos mérleggel, a szerb Novi Beograd, a montenegrói Jadran Herceg Novi és a horvát bajnok Jadran Split együttesét megelőzve jutott tovább a csoportkörből, míg Nyéki Balázs együttesének "becsúszott" egy vereség az olasz Brescia ellen, de így is magabiztosan lépett tovább.

A Fradi ebben az idnényben már legyőzte egyszer a Reccót: októberben ez Európai Szuperkupát ért a zöld-fehéreknek (Fotó: MTI/Illyés Tibor)