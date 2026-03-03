Ft
Pro Recco vízilabda Bajnokok Ligája FTC

Világszenzáció, amit a Ferencvárosnál véghez vittek – sztárokkal találkoznak Magyarországon

2026. március 03. 21:53

Újra összecsap egymással a sportág két sztárcsapata. Az Európai Szuperkupában a Fradi legyőzte a Reccót, most a Bajnokok Ligájában ismételhet Nyéki Balázs együttese.

2026. március 03. 21:53
null

A címvédő FTC-Telekom Waterpolo a 11-szeres győztes olasz Pro Recco elleni szuperrangadóval kezdi meg szereplését a férfi vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntős körében. A két csapat ebben a szezonban már találkozott egymással, október 8-án ugyancsak a Komjádi Uszodában rendezték az Európai Szuperkupáért kiírt összecsapást, amelyen a házigazda Fradi 15–14-re diadalmaskododtt. Az idény előtt a két sztárcsapat bemutató mérkőzéseket is játszott egymással az Egyesült Államokban. A Recco százszázalékos mérleggel, a szerb Novi Beograd, a montenegrói Jadran Herceg Novi és a horvát bajnok Jadran Split együttesét megelőzve jutott tovább a csoportkörből, míg Nyéki Balázs együttesének "becsúszott" egy vereség az olasz Brescia ellen, de így is magabiztosan lépett tovább. 

Fradi Szuperkupa
A Fradi ebben az idnényben már legyőzte egyszer a Reccót: októberben ez Európai Szuperkupát ért a zöld-fehéreknek (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Egyedülálló a Fradi dominanciája

A Ferencváros Magyarországon hosszú évek óta egyeduralkodó, az alapszakasz hétvégi zárófordulójában a Vasas ellen nyert magabiztosan, ezzel sorozatban kereken a 100. győzelmét aratta az ob I-ben. Legutóbb 2022. március 19-én kapott ki a hazai pontvadászatban, akkor 11-10-re maradt alul a Szolnok otthonában. Mindkét együttesben rengeteg világsztár szerepel. A Reccóban játszik az előző évben a világ legjobbjának megválasztott spanyol Alvaro Granados, míg 

a Ferencvárosból a szerb Dusan Mandics lett a januári belgrádi Európa-bajnokság legértékesebb játékosa, a torna álomcsapatába pedig a görög Sztilianosz Argiropulosz, valamint Manhercz Krisztián és Nagy Ákos is bekerült.

A Recco elleni rangadót követően a Ferencvárosra három idegenbeli mérkőzés vár a negyeddöntős körben, sorrendben a német Hannover (március 25.), a horvát Mladost Zagreb (április 1.), majd legnagyobb riválisa otthonába látogat (április 21.). Ezt követően előbb német (május 12.), majd horvát ellenfelét (május 20.) fogadja. A négyesből az első kettő jut a sorozat máltai négyes döntőjébe. A másik negyeddöntős csoportban a Zalánki Gergőt és Angyal Dánielt foglalkoztató görög Olympiakosz, a Vigvári Vincével és Burián Gergellyel vízbe ugró spanyol Barceloneta, valamint a szerb Novi Beograd és az olasz Brescia szerepel.

Az FTC-Pro Recco mérkőzést 20.15 órától a Duna World élőben közvetíti.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

