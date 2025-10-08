Erről a meccsről még sokáig beszélni fognak – és a végén a Ferencváros ünnepelhetett!

Ütés érte a gerincét – mentővel szállították kórházba a magyar vízilabdázót
A klub a közösségi oldalán tájékoztatott.
A Bajnokok Ligája-címvédő FTC szerda este a Komjádi Uszodában 15–14-re legyőzte az Eurokupa-aranyérmes olasz Pro Reccót. A Ferencváros ezzel egymás után másodszor, története során hatodszor hódította el a férfi vízilabda Európai Szuperkupát.
Kiválóan kezdett a Ferencváros, az első négy kapura lövésből gólt szerzett a házigazda, védekezésben pedig a csípősérüléséből visszatérő Vogel Soma védett kétszer, és a blokkok is kisegítették (4–1). A Recco ugyan Francesco Di Fulvio bombájával szépített, de a túloldalon Manhercz Krisztián hasonló erővel lőtt a hálóba, és így kevesebb mint öt perc után Gianmarco Nicosiát, az olasz válogatott kapusát lecserélte Sandro Sukno. A világbajnoki ezüstérmes magyar válogatott kapitánya, Manhercz azonban Tommaso Negrit is gyorsan felavatta (6–3). Az olaszok Álvaro Granados remek megoldása után zárkóztak fel ismét, Dusan Mandics második kiállítását viszont nem tudták kihasználni.
A második felvonásban mindkét gárda „feszített” a védekezésén, így több mint három percig nem láthatott gólt a közönség. Az olaszok törték meg a gólcsendet, de a túloldalon Fekete Gergő harmadik találatával visszaállította a különbséget. A Recco Rino Buric hatalmas góljával újra minimalizálta a hátrányát, Di Fulvio lövését viszont emberhátrányban Vogel védte. A lefordulásból az FTC olasz légiósa, Edoardo Di Somma ejtett a hálóba. Buric harmadik góljára Fekete a negyedikkel válaszolt – közben Nicosia visszatempózott az olaszok kapujába –, majd Giacomo Cannella gyengébb lövése talált utat a hálóba. Alapvetően már csak a Ferencváros támadhatott volna a félidőig, de egy kontra után még maradt idő az olasz megúszásra, amit ki is használtak a vendégek (9–9).
A nagyszünet után Szakonyi Dániel érkezett a Ferencváros kapuja elé, mindkét oldalon egy-egy gólt követően a hálóőrt egy kontra után kiállították, az olaszok pedig üres kapus góllal vették át a vezetést, az ellentámadásból viszont Manhercz válaszolt. Francesco Cassia távoli, szépségdíjas ejtésével újra a Recco vezetett, és könnyen elléphetett volna, de Szakonyi szinte lehetetlen helyzetben védett. Egy perccel a negyed vége előtt emberelőnybe került a Ferencváros, Nyéki Balázs az időkérés során jól hallhatóan kérte, hogy Vámos Mártonra jöjjön ki a figura, tanítványai ennek eleget is tettek, a kétszeres világbajnok balkezes játékos pedig elképesztő erővel lőtt a léc alá (12–12). Az FTC-nek egy kivédekezett emberhátrány után maradt még ideje visszatámadni, Fekete pedig ötméterest harcolt ki, amelyet Manhercz értékesített.
A záró nyolc percet egy végletekig és tökéletesen kijátszott olasz fór vezette fel, majd Mandics egyszemélyes akciója után újra a Ferencvárosnál volt az előny. A Recco egy újabb centergóllal egyenlített – a hazai kaput ekkor már ismét Vogel védte –, az emberelőnyt azonban nem tudta kihasználni, Sukno időkérése ellenére. A túloldalon újra eljutott a labda Vámosig, aki ezúttal sem teketóriázott. Az olaszok egymást követő két fórt hagytak ki, Vogel kétszer is magabiztosan hárított. Az utolsó percben a Ferencváros nem jutott el lövésig, a Recco ismét támadott az egyenlítésért, Di Fulvio lövése azonban a kapufa érintésével mellé szállt, így a zöld-fehérek megvédték címüket és tartják 2023 májusa óta tartó hazai veretlenségüket.
Az M4 Sport közvetítéséből kiderült, hogy
a mérkőzést az FTC női kézilabdacsapatának vezetőedzője, Jesper Jensen és jobbátlövője, Mette Tranborg is a helyszínen tekintette meg.
A Szuperkupában 2002 óta immár 22. alkalommal az aktuális BL-győztes nyert, az egyetlen kivételt éppen a Ferencváros szolgáltatta, amely 2018-ban az Olympiakosz felett diadalmaskodva hódította el a trófeát. Az FTC története során hatodszor nyert Szuperkupát, korábban 1978-ban, 1980-ban, 2018-ban, 2019-ben és tavaly diadalmaskodott.
Nyéki Balázs a találkozót követően az M4 Sportnak elárulta, hogy több játékos is sérüléssel vállalta a játékot,
Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert emberfeletti teljesítményt nyújtottak. Ez a mai Recco saját magához képest jobb állapotban volt, mint mi. Ez a meccs még keményebb volt, mint a BL-döntő, hiszen egy elképesztően éhes Reccóval csaptunk össze
– fogalmazott a szakember, aki kiemelte csapata fegyelmezett játékát.
VÍZILABDA, FÉRFI EURÓPAI SZUPERKUPA
FTC-Telekom Waterpolo–Pro Recco (olasz) 15–14 (6–4, 3–5, 4–3, 2–2)
Az FTC gólszerzői: Fekete 4, Manhercz 4, Mandics 3, Vámos 2, Jansik Sz. 1, Di Somma 1
