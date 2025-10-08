Erről a meccsről még sokáig beszélni fognak – és a végén a Ferencváros ünnepelhetett!

Kiválóan kezdett a Ferencváros, az első négy kapura lövésből gólt szerzett a házigazda, védekezésben pedig a csípősérüléséből visszatérő Vogel Soma védett kétszer, és a blokkok is kisegítették (4–1). A Recco ugyan Francesco Di Fulvio bombájával szépített, de a túloldalon Manhercz Krisztián hasonló erővel lőtt a hálóba, és így kevesebb mint öt perc után Gianmarco Nicosiát, az olasz válogatott kapusát lecserélte Sandro Sukno. A világbajnoki ezüstérmes magyar válogatott kapitánya, Manhercz azonban Tommaso Negrit is gyorsan felavatta (6–3). Az olaszok Álvaro Granados remek megoldása után zárkóztak fel ismét, Dusan Mandics második kiállítását viszont nem tudták kihasználni.

Giacomo Cannella (kék sapkában) két gólt dobott a Fradinak (Fotó: MTI / Illyés Tibor)

A második felvonásban mindkét gárda „feszített” a védekezésén, így több mint három percig nem láthatott gólt a közönség. Az olaszok törték meg a gólcsendet, de a túloldalon Fekete Gergő harmadik találatával visszaállította a különbséget. A Recco Rino Buric hatalmas góljával újra minimalizálta a hátrányát, Di Fulvio lövését viszont emberhátrányban Vogel védte. A lefordulásból az FTC olasz légiósa, Edoardo Di Somma ejtett a hálóba. Buric harmadik góljára Fekete a negyedikkel válaszolt – közben Nicosia visszatempózott az olaszok kapujába –, majd Giacomo Cannella gyengébb lövése talált utat a hálóba. Alapvetően már csak a Ferencváros támadhatott volna a félidőig, de egy kontra után még maradt idő az olasz megúszásra, amit ki is használtak a vendégek (9–9).

A nagyszünet után Szakonyi Dániel érkezett a Ferencváros kapuja elé, mindkét oldalon egy-egy gólt követően a hálóőrt egy kontra után kiállították, az olaszok pedig üres kapus góllal vették át a vezetést, az ellentámadásból viszont Manhercz válaszolt. Francesco Cassia távoli, szépségdíjas ejtésével újra a Recco vezetett, és könnyen elléphetett volna, de Szakonyi szinte lehetetlen helyzetben védett. Egy perccel a negyed vége előtt emberelőnybe került a Ferencváros, Nyéki Balázs az időkérés során jól hallhatóan kérte, hogy Vámos Mártonra jöjjön ki a figura, tanítványai ennek eleget is tettek, a kétszeres világbajnok balkezes játékos pedig elképesztő erővel lőtt a léc alá (12–12). Az FTC-nek egy kivédekezett emberhátrány után maradt még ideje visszatámadni, Fekete pedig ötméterest harcolt ki, amelyet Manhercz értékesített.