testnevelés testnevelő tanár gyász

Elment az ország leghíresebb testnevelő tanára, Albert Flórián egykori padtársa

2025. december 28. 18:38

A számos sportágban számos klasszist kinevelő Somfai Csaba, a Kölcsey Gimnázium legendás tanára 84 éves volt.

2025. december 28. 18:38
84 esztendős korában elhunyt az ország egyik legismertebb testnevelő tanára, Somfai Csaba. A Blikk megemlékezésében úgy ír róla, mint akinek a sport volt az élete, s aki „minden mozdulatával, gesztusával, tettével, szavával nevelt, hosszú évtizedeken át rendíthetetlen hűséggel és alázattal a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, legendás sportolókat és lelkes amatőröket, kit fényes sportkarrierre, kit „pusztán csak” az életre.” Kiemelik, Somfai Tanár Úrnak számtalan sportághoz volt tehetsége a vízilabdától az öttusán át (Szombathelyi Tamást edzőként világbajnoki és olimpiai ezüstéremig segítette) a síelésig, de mégis a futball volt a mindene, legendás játékosai között a Kölcsey-válogatottban olyan nevek voltak, mint Petry Zsolt, Juhász Roland, Mátyus János, Szűcs Mihályt. Somfai Csaba emellett arról is ismert, hogy annak idején 

az egyetlen magyar aranylabdás, Albert Flórián iskolai padtársa volt, emiatt haláláig a Ferencváros hűséges szurkolója maradt. 

Nyugodjék békében!

(Borítókép forrása: Facebook/Somfai Nikolett)

 