Elhunyt Lattmann Béla

Basszusgitárosként számos kiváló zenei produkció szereplője volt, mások mellett a Kaszakő, a Things együttes, a Berki Tamás és a Shabu-Shabu, a László Attila Band, a Lattmann Quartet tagjaként muzsikált, stúdiózenészként több mint száz lemezen működött közre. Évtizedek óta állandó tagja volt a Charlie Bandnek és Zorán zenekarának.

Több nemzetközi turnén, fesztiválon vett részt, többek között az Egyesült Államokban (2004-ben New York, Washington, Chicago), Indiában, Izraelben, az Ankarai Jazz Fesztiválon, a Moszkvai Jazz Fesztiválon. Világhírű hazai és külföldi művészekkel (Toots Thielemans, George Duke, Billy Cobham, Randy Brecker, Bob Mintzer, Tommy Campbell) állt együtt színpadon.

1989 óta tanított a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékén. Közreműködött az alap- és felsőfokú basszusgitár-oktatás tantervének kidolgozásában, tankönyveket is írt a témakörben. A jövő basszusgitárosait a Zeneakadémia mellett a Kőbányai Zenei Stúdióban is oktatta.