Nem volt menekvés: mutatjuk a tragédiát, így temette maga alá a lavina a síelőket (VIDEÓ)

2026. február 18. 18:53

Egy embert már csak holtan tudtak kiásni a hótömeg alól, egy másik pedig röviddel ezt követően halt meg.

2026. február 18. 18:53
Két ember meghalt egy lavina miatt az észak-olaszországi Valle d’Aosta régióban vasárnap – közölte a hegyimentő szolgálat.

A tájékoztatás szerint egy embert már csak holtan tudtak kiásni a hótömeg alól, egy másik pedig röviddel ezt követően halt meg.

Egy harmadik síelőt életveszélyes állapotban helikopterrel szállítottak a torinói kórházba. A hatóságok további lehetséges áldozatok után kutatnak. Sajtójelentésekben a lavina által elsodort hat síelőről tettek említést.

A lavina a délelőtti órákban ragadta magával a Courmayeur térségében síelőket távol az előkészített sípályáktól. A hegyi mentők szerint az áldozatok feltehetőleg francia állampolgárok.

Nyitókép: X

Itt tudja megtekinteni a döbbenetes felvételt:

 

 

KK75
2026. február 18. 20:13
A cikk szerint "távol az előkészített sípályáktól", azaz szerintem nem ezen emberek között voltak a szerencsétlen áldozatok, mert ez a felvétel egy előkészített sípálya alján készült egy liftnél.
rugbista
2026. február 18. 19:59
Az idióták még le is csúsztak oda, ahová a hó érkezni fog. Baromarcúak. Azok nem sokat tehettek, akik a ház mellett ácsorogtak, de a többi, aki odament?
cutcopy
2026. február 18. 19:20
Azok ott azt hitték moziban vannak..?
