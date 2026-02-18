Nem volt menekvés: mutatjuk a tragédiát, így temette maga alá a lavina a síelőket (VIDEÓ)

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Egy embert már csak holtan tudtak kiásni a hótömeg alól, egy másik pedig röviddel ezt követően halt meg.
Két ember meghalt egy lavina miatt az észak-olaszországi Valle d’Aosta régióban vasárnap – közölte a hegyimentő szolgálat.
Egy harmadik síelőt életveszélyes állapotban helikopterrel szállítottak a torinói kórházba. A hatóságok további lehetséges áldozatok után kutatnak. Sajtójelentésekben a lavina által elsodort hat síelőről tettek említést.
A lavina a délelőtti órákban ragadta magával a Courmayeur térségében síelőket távol az előkészített sípályáktól. A hegyi mentők szerint az áldozatok feltehetőleg francia állampolgárok.
