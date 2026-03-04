Gyászol a magyar úszósport: elhunyt Jakabos, Jászó és Sors egykori edzője

Petrov Anatolij a magyar úszosport legendás edzője (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA)

Petrov Anatolij Moszkvában szerezte az úszóedzői képesítését, majd 1981-ben költözött Magyarországra magyar felesége miatt. A Magyar Úszószövetség cikkéből kiderül, hogy két bőrönddel érkezett Pécsre, ahol később sikeres úszóműhelyt épített fel, amelyből klasszis magyar úszók kerültek ki – írja a Magyar Nemzet, és hozzátette:

Edzői filozófiája újszerű volt: nem az időeredményeket hajszolta, hanem azt vallotta, hogy „nem a stopper a főszereplő”, a legfontosabb pedig az, hogy a gyerekek megszeressék és helyesen tanulják meg az úszást. Munkáját a paraúszók integrációja is jellemezte: már akkor együtt edzette a fogyatékos és ép sportolókat, amikor ez még ritkaságnak számított. Életműve előtt tisztelegve 2020-ban a pécsi uszoda felvette a nevét.

„Szakmai tevékenységét számos állami kitüntetéssel ismerték el: a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével (polgári tagozat, 2000), a Magyar Köztársaság Érdemrend tiszti keresztjével (2004), a Magyar Érdemrend középkeresztjével (polgári tagozat, 2012), valamint a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozat, 2016)” – írta a család az MTI-hez eljuttatott gyászjelentésében.

Búcsúztatásáról a család a későbbiekben ad tájékoztatást.