Gyászol a magyar úszósport: elhunyt Jakabos, Jászó és Sors egykori edzője

Elhunyt Petrov Anatolij mesteredző. A magyar úszósport legendás alakja 85 évet élt.
Gyászol a magyar úszósport: 86. életévében elhunyt Petrov Anatolij mesteredző, testnevelő tanár, a sporttudományok doktora – tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda.
Pécsett hosszú évtizedeken át tevékenykedett úszóedzőként és pedagógusként, munkájával meghatározó szerepet töltött be. Tanítványai paralimpiai és olimpiai versenyeken képviselték Magyarországot, kimagasló eredményeket elérve.
Petrov Anatolij Moszkvában szerezte az úszóedzői képesítését, majd 1981-ben költözött Magyarországra magyar felesége miatt. A Magyar Úszószövetség cikkéből kiderül, hogy két bőrönddel érkezett Pécsre, ahol később sikeres úszóműhelyt épített fel, amelyből klasszis magyar úszók kerültek ki – írja a Magyar Nemzet, és hozzátette:
Edzői filozófiája újszerű volt: nem az időeredményeket hajszolta, hanem azt vallotta, hogy „nem a stopper a főszereplő”, a legfontosabb pedig az, hogy a gyerekek megszeressék és helyesen tanulják meg az úszást. Munkáját a paraúszók integrációja is jellemezte: már akkor együtt edzette a fogyatékos és ép sportolókat, amikor ez még ritkaságnak számított. Életműve előtt tisztelegve 2020-ban a pécsi uszoda felvette a nevét.
„Szakmai tevékenységét számos állami kitüntetéssel ismerték el: a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével (polgári tagozat, 2000), a Magyar Köztársaság Érdemrend tiszti keresztjével (2004), a Magyar Érdemrend középkeresztjével (polgári tagozat, 2012), valamint a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozat, 2016)” – írta a család az MTI-hez eljuttatott gyászjelentésében.
Búcsúztatásáról a család a későbbiekben ad tájékoztatást.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA
