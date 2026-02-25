Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kós Hubert év sportolója gála országos bajnokság úszás Magyarország Egyesült Államok

Kós Hubert hibázott, leszúrták, de ő döntött úgy, hogy nem jön haza

2026. február 25. 13:09

Kihagyja az áprilisi soproni országos bajnokságot az Egyesült Államokban versenyző 22 éves magyar olimpiai bajnok. Kós Hubert szerint nemrégiben hülyeséget csinált úszás közben, amiért megkapta a jól megérdemelt dorgálást, de tanult a hibájából. Még Szoboszlai Dominiket is szóba hozta.

2026. február 25. 13:09
null

Nem indul az áprilisi hazai úszó országos bajnokságon Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai címvédője. A világ- és Európa-bajnok azért döntött így, mert az ősszel megérezte, hogy nem tesz jót neki a sok utazás, miután a világkupa-viadalok mellett magaslati edzőtáborba, majd karácsonykor Magyarországra is repült.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Kós Hubert szerint Szoboszlai Dominiknek kellett volna nyerni

Kós a Nemzeti Sportnak adott terjedelmes interjút. Ebben az Egyesült Államokban készülő sportoló elmondta, a Texas egyetem csapatát vezette győzelemre nemrégiben a SEC konferencia döntőjében, amelyben ő lett a legeredményesebb versenyző. Megnyerte 

  • a 100 yardos hátúszást,
  •  a 200 vegyest, 
  • második lett 200 háton és 
  • győzelemhez segítette a vegyes, valamint 
  • bronzhoz a gyorsváltót.

Összesen 92 pontot szerzett, ezért megkapta az úgynevezett Commissioner Cupot.

Sajnos olyan problémákba futottam bele az utolsó napon, amelyekkel nem számoltam, és amelyek szokatlanok voltak. Sokan voltunk az uszodában, a meleg pedig keveredett a klórral, úgyhogy alig kaptam levegőt

– számolt be róla, majd hozzátette a verseny első négy napján majdhogynem szórakozott, hiszen csak száz háton úszott és váltókban. „De az ötödiken várt rám a kétszáz vegyes és a kétszáz hát, és a délelőtti két előfutamom között három és fél óra telt el. Nehezen bírtam a levegőt, éreztem, hogy nehéz lesz a nap vége, mert tulajdonképpen tüdőből úszom a kétszáz hátat, ugyanis sok időt töltök a víz alatt” – magyarázta Kós Hubert.

Kitért arra is, hogy folyamatosan köhögött és elrontotta legerősebb számát, a kétszáz hátat: 

Hülyeséget csináltam, hiszen nem indultam meg elég erősen.

Menetrend szerint érkezett is a dorgálás. Edzője, a híresen kemény Bob Bowman ezúttal sem kegyelmezett. „Már úgy mentem oda hozzá, hogy előre jeleztem, tudom, mit fog mondani, nem tud meglepni. Nem is tudott. Leszúrt, de meg is érdemeltem. Kellett, hogy megszidjon, ez tett igazán motiválttá a gyorsváltóra. Kellenek az ilyen pillanatok, van, amikor elfelejtem, mi a dolgom, mit kell csinálnom, ki is vagyok” – folytatta a 22 éves magyar világklasszis.

KÓS Hubert
Kós Hubert úgy fogalmazott, hülyeséget csinált, de tanult belőle

Az interjú végén szóba került Az év sportolója gála (Nemzeti Sport Gála) is, amelyre ugyan nem tudott hazajönni, de megvédte címét az év férfi sportolója-szavazáson. 

Hatalmas elismerés a duplázás, nem hittem, hogy ismét én nyerek. Tényleg úgy gondoltam, hogy Szoboszlai Dominik lesz a befutó, én rá szavaztam volna. Focidrukkerként az én szememben nagyon nagy eredmény megnyerni az angol bajnokságot. Oké, hogy én meg világbajnokságot nyertem, meg úsztam az ősszel két világcsúcsot rövid pályán, én mégis saját magam ellen szavaznék… 

– árulta el Kós.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. február 25. 14:32
Ha leszúrták volna, akkor már nem élne. Tehát ez megint egy csaló cikkcím.
Válasz erre
0
0
AGab
2026. február 25. 13:30
Nagyon szimpatikus, amikor valakinek van mire szerénynek lennie...
Válasz erre
0
0
madre79
2026. február 25. 13:12
Bizony!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!