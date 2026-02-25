Kós Hubert hibázott, leszúrták, de ő döntött úgy, hogy nem jön haza

Nem Szoboszlai Dominik lett az év sportolója – a Ferencváros duplázott az Operaházban
A Nemzeti Sport Gálán díjazták a 2025-ös esztendő legjobbjait.
Kihagyja az áprilisi soproni országos bajnokságot az Egyesült Államokban versenyző 22 éves magyar olimpiai bajnok. Kós Hubert szerint nemrégiben hülyeséget csinált úszás közben, amiért megkapta a jól megérdemelt dorgálást, de tanult a hibájából. Még Szoboszlai Dominiket is szóba hozta.
Nem indul az áprilisi hazai úszó országos bajnokságon Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai címvédője. A világ- és Európa-bajnok azért döntött így, mert az ősszel megérezte, hogy nem tesz jót neki a sok utazás, miután a világkupa-viadalok mellett magaslati edzőtáborba, majd karácsonykor Magyarországra is repült.
Kós a Nemzeti Sportnak adott terjedelmes interjút. Ebben az Egyesült Államokban készülő sportoló elmondta, a Texas egyetem csapatát vezette győzelemre nemrégiben a SEC konferencia döntőjében, amelyben ő lett a legeredményesebb versenyző. Megnyerte
Összesen 92 pontot szerzett, ezért megkapta az úgynevezett Commissioner Cupot.
Sajnos olyan problémákba futottam bele az utolsó napon, amelyekkel nem számoltam, és amelyek szokatlanok voltak. Sokan voltunk az uszodában, a meleg pedig keveredett a klórral, úgyhogy alig kaptam levegőt
– számolt be róla, majd hozzátette a verseny első négy napján majdhogynem szórakozott, hiszen csak száz háton úszott és váltókban. „De az ötödiken várt rám a kétszáz vegyes és a kétszáz hát, és a délelőtti két előfutamom között három és fél óra telt el. Nehezen bírtam a levegőt, éreztem, hogy nehéz lesz a nap vége, mert tulajdonképpen tüdőből úszom a kétszáz hátat, ugyanis sok időt töltök a víz alatt” – magyarázta Kós Hubert.
Kitért arra is, hogy folyamatosan köhögött és elrontotta legerősebb számát, a kétszáz hátat:
Hülyeséget csináltam, hiszen nem indultam meg elég erősen.
Menetrend szerint érkezett is a dorgálás. Edzője, a híresen kemény Bob Bowman ezúttal sem kegyelmezett. „Már úgy mentem oda hozzá, hogy előre jeleztem, tudom, mit fog mondani, nem tud meglepni. Nem is tudott. Leszúrt, de meg is érdemeltem. Kellett, hogy megszidjon, ez tett igazán motiválttá a gyorsváltóra. Kellenek az ilyen pillanatok, van, amikor elfelejtem, mi a dolgom, mit kell csinálnom, ki is vagyok” – folytatta a 22 éves magyar világklasszis.
Az interjú végén szóba került Az év sportolója gála (Nemzeti Sport Gála) is, amelyre ugyan nem tudott hazajönni, de megvédte címét az év férfi sportolója-szavazáson.
Hatalmas elismerés a duplázás, nem hittem, hogy ismét én nyerek. Tényleg úgy gondoltam, hogy Szoboszlai Dominik lesz a befutó, én rá szavaztam volna. Focidrukkerként az én szememben nagyon nagy eredmény megnyerni az angol bajnokságot. Oké, hogy én meg világbajnokságot nyertem, meg úsztam az ősszel két világcsúcsot rövid pályán, én mégis saját magam ellen szavaznék…
– árulta el Kós.
A Nemzeti Sport Gálán díjazták a 2025-ös esztendő legjobbjait.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt
***
