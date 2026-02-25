Kós Hubert hibázott, leszúrták, de ő döntött úgy, hogy nem jön haza

a 100 yardos hátúszást,

a 200 vegyest,

második lett 200 háton és

győzelemhez segítette a vegyes, valamint

bronzhoz a gyorsváltót.

Összesen 92 pontot szerzett, ezért megkapta az úgynevezett Commissioner Cupot.

Sajnos olyan problémákba futottam bele az utolsó napon, amelyekkel nem számoltam, és amelyek szokatlanok voltak. Sokan voltunk az uszodában, a meleg pedig keveredett a klórral, úgyhogy alig kaptam levegőt

– számolt be róla, majd hozzátette a verseny első négy napján majdhogynem szórakozott, hiszen csak száz háton úszott és váltókban. „De az ötödiken várt rám a kétszáz vegyes és a kétszáz hát, és a délelőtti két előfutamom között három és fél óra telt el. Nehezen bírtam a levegőt, éreztem, hogy nehéz lesz a nap vége, mert tulajdonképpen tüdőből úszom a kétszáz hátat, ugyanis sok időt töltök a víz alatt” – magyarázta Kós Hubert.

Kitért arra is, hogy folyamatosan köhögött és elrontotta legerősebb számát, a kétszáz hátat: