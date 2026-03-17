Kezdődik a végjáték a Közel-Keleten? Tízezrek halálát is elhozhatja az a brutális válság, amit most próbál eltussolni Irán

Irán munkaügyi minisztere, Ahmad Meydari hétfőn megerősítette, hogy az országban 60 százalékkal emelik a minimálbért. Ezzel a havi minimálbér 103 millió riálról (26 ezer forint) 166 millió riálra (42 ezer forint) emelkedik – számolt be róla az Euronews.

Az intézkedés célja, hogy enyhítse az égbe szökő megélhetési költségeket. A minimálbér-emelés közvetlenül a szakszervezetek és munkásszervezetek nyomására történt, és azt mutatja, hogy az iráni hatóságok igyekeznek stabilizálni a társadalmi helyzetet.