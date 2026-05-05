Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
05. 06.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 06.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tóth máté állami vagyon energia vagyon európa

Újragyarmatosítanák a regionális hatalommá vált Magyarországot (VIDEÓ)

2026. május 05. 22:27

Megduplázódott 2010 óta a nemzeti vagyon, stratégiai területeken erősítve a szuverenitást.

2026. május 05. 22:27
null

Jelentősen gyarapodott, mintegy duplájára nőtt a nemzeti vagyon az elmúlt 16 évben: 2010 óta nem csak értéküket tekintve bővültek az állami és az önkormányzati vagyontárgyak, de olyan stratégiai területeken is visszaszerezte az irányítást a magyar állam, mint az energiaágazat – hívta fel a figyelmet a Patrióta csatornán Tóth Máté energiajogász, aki összefoglalta, miért létkérdés Magyarország szuverenitása és a régióban betöltött, jóval nagyobb súlya szempontjából, hogy ezeket a vagyontárgyakat ne lehessen a jövőben eltékozolni.

Tóth Máté felidézte, napjainkban már részltesen nyilvántartás rögzíti az államio vagyon elemeit és azok értékét. Az 1989-90-es rendszerváltás időszakában ugyanakkor ez nem így volt: a privatizáció éveiben úgy „lopták szét” az állami tulajdont, hogy senki sem tudta, pontosan mekkora vagyonról van szó. Felidézte,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

a 2010-es 11,6 ezer milliárd forintról 2026-ra 21,8 ezer milliárd forintra nőtt az állami vagyon értéke. Hazánk aranytartaléka 3-ról 110 tonnára nőtt, miközben Magyarország devizatartaléka is jelentősen gyarapodott. Nem utolsó sorban az energiahálózatot az elmúlt másfél évtizedben sikerült visszaszereznie az államnak a külföldi vállalatoktól.

Tóth Máté kiemelte az energiaágazat stratégiai jelentőségét, amelyben az állam szerepe teszi lehetővé, hogy Európa legalacsonyabb gáz- és áramdíját fizetik a magyar háztartások. Az egyetemes szolgáltatást immár kizárólag az állami MVM Csoport végzi, míg az üzemanyagpiacon a Mol a régió legnagyobb iparági szereplőjévé vált, komoly meghatározó globális érdekeltségekkel.

A szakértő kifejtette, az állami vagyonelemek gyarapodása a stratégiai területeken hozzájárult ahhoz, hogy ma Magyarországon az egyik legkisebb az infláció, amelyhez nagyban hozzájárul, hogy sem az üzemanyagok ára, sem a rezsiköltségek nem nőttek az elmúlt évben. Ezzel szemben a bérek és a reálkeresetek emelkedése a legnagyobb volt az EU tagállamai közül.

Tóth Máté arra emlékeztetett, 2010-ben egészen más volt a helyzet. Az energiaszektort, beleértve a szolgáltatást, a gáztárolókat és a hálózati infrastruktúrát is, külföldi kézben voltak, mivel a 90-es években a baloldali kormányok ezeket a stratégiai vagyonelemeket döntően francia és német iparági szereplőknek adták el.

A stratégiai jelentőségű energiahálózat előnytelen privatizációja miatt a magyarok fizették a legmagasabb energiaárakat a 2000-es évek elejétől egészen a 2013-tól indult rezsicsökkentésig. Ez részben azért vált lehetővé, mert a privatizáció mellett a külföldi nagyvállalatoknak jelentős profitot tettek lehetővé azok, akik „gyarmattá tették Magyarországot” 

– fogalmazott az energiajogász. Tóth Máté arra figyelmeztetett, most is vannak olyan szereplők, akiknek nem tetszik, hogy Magyarország egy kiszolgáltatott gyarmatországból az energiapiac meghatározó regionális szereplőjévé vált, ezért arra szólította fel a leköszönő és felálló kormányokat, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a stratégiai vagyon megtartásával a jövőben is garantálják Magyarország biztonságát és szuverenitását, kiemelten az előttünk álló globális energiaválság időszakában.

***

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
campesino
2026. május 06. 00:19
Magyarorszag evekkel ezelott leszakadt a V4ektol gazdasagi fejlettsegben, egyeb eletmodbeli osszehasonlito statisztikakban, berekben. Ma a legkozelebb Romaniahoz van, tobb dologban vagyunk jobbak mint a romanok nalunk, de van amiben meg Bulgaria szintjet sem utjuk meg. Ami azt jelenti, hogy a 2004ben csatlakozott 10 orszag kozul a legutolsok vagyunk, es csak a szlovakoknak jarunk egyaltalan a kozeleben
Válasz erre
0
0
socialismo-e-muerte
2026. május 05. 22:54
1. Magyarország nem regionális hatalom. 2. A kisantant vicsorog. 3. Gyarmatosítás van. Ez a NER 2.0
Válasz erre
1
0
massivement5
2026. május 05. 22:46
Megduplázódott, és mennyi volt az infláció? Ez reálértén mennyit jelent? Mészáros meg vejkó meg a kiscsaládok vagyona mennyit nőtt?
Válasz erre
2
5
Párhuzamos különvélemény
2026. május 05. 22:43
Konkrét listát is kérünk, Tóth Máté, nem csak általános megállapítást!
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!