Jarosław Kaczyński a PiS második győzelmét követően már nem lett kormányfő, hol miniszterelnök-helyettes volt a kormányban, hol az sem. Ennek ellenére ő vezette ténylegesen a lengyel államot.

2. A KEKVA-knak juttatott állami vagyon elvételére némi kreativitással születhetett volna nehezen kikezdhető jogi megoldás. Ám ami ide le van fektetve, azt államosításnak hívják, és évtizedek óta példátlan. Van olyan KEKVA, amelyik eredetileg magánalapítású, és a KEKVÁ-k többsége menet közben szerzett olyan vagyont, amelyik soha nem volt állami (pl egy önkormányzat területet ad campus-építésre), ezeket innentől egy kormánydöntéssel einstandolni lehet.

Ebben nem is a KEKVA-k az igazán érdekesek, hanem hogy mindez hova vezethet. Mivel az, hogy egy állami juttatás mértéke és időpontja mennyiben és mikortól kérdőjelezhető meg, azaz mi »szerezhető vissza«, az innentől kétharmaddal eldönthető és passz. Hogy értsük: a magyarok tulajdonában lévő dolgok jelentős része évtizedekig állami tulajdon volt, és lakásokat, üzlethelyiségeket, adott esetben földeket roppant kedvezményesen értékesítettek, mert az állam nem tudta fönntartani őket, nem tudta üzemeltetni a gazdaságot. Innentől nincs garancia, hogy kétharmaddal kimondják, hogy az egykori állami vagyont (amit ha nem is ingyenesen, de az érték pár százalékáért értékesítettek) »nemzeti vagyonnak« minősítik, és a kormány döntésével a tulajdon az államra száll, legfeljebb az akkori vételár mai értékének kifizetésével.